Sindikati in delodajalci na različnih bregovih, Mesec se bo posvetoval na vladi

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so že v ponedeljek napovedali, da bodo na sestanku predlagali najmanj 7,5-odstotno zvišanje minimalne plače. "Dvig minimalne plače za 4,2 odstotka, kar je zakonsko obvezni dvig, ni dovolj. Pričakujemo vsaj dvig v višini 7,5 odstotka," je izpostavila predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

"Menimo, da bi tak dvig pokril razliko v rasti osnovnih življenjskih potrebščin. Sadje se je denimo podražilo za 11 odstotkov, zelenjava za 9,2 odstotka, pekovski izdelki za 7,9 odstotka in tako naprej. To so seveda druge številke kot 4,2 odstotka, kolikor je decembra znašala letna inflacija," je podkrepila pričakovanja zveze.

Po današnjem srečanju je Jerkičeva povedala, da so predlog o 7,5-odstotnem zvišanju podprle vse sindikalne organizacije. Socialni partnerji so, kot pričakovano, izmenjali stališča, soglasja pa ni bilo, je dodala.

Po informacijah STA so iz sindikalnih vrst danes sicer prišli tudi še ambicioznejši predlogi o dvomestnem dvigu minimalne plače, o njeni uskladitvi s povprečno lansko inflacijo, o uskladitvi, kakršna je bila letos določena za pokojnine.

Delodajalci so se medtem zavzeli, da se minimalna plača uskladi v skladu z zakonskim minimumom, torej z letno inflacijo v decembru, ki je znašala 4,2 odstotka, je povedal glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Kot je izpostavil, se tudi v Sloveniji kaže trend padanja inflacije, "tako da ni razlogov, da bi minimalno plačo usklajevali za več, kot je znašala decembrska letna inflacija".

V Območno obrtno-podjetniški zbornici Maribor pa so že v začetku tedna podčrtali, da bi preveliko zvišanje minimalne plače spodbudilo rast inflacije, posledično naj bi upadli kupna moč prebivalstva in konkurenčnost slovenskih podjetij na tujih trgih.

Na vprašanje, ali je bil sestanek konstruktiven, je Gorenšček odgovoril, da so si, glede na to, da so se sešli po dolgem času, dali duška na eni in na drugi strani. "Bili smo zelo zgovorni in polni domišljije, kaj bi kdo rad, mislim, da je bila tudi debata primerno dolga, minister je vedel, kdaj jo je treba zaključiti," je strnil Gorenšček.