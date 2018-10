Za skupni mizo so danes ponovno sedli predstavniki sindikatov in vladne pogajalske skupine, ki jo vodi Peter Pogačar. Koordinacija sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavškaje zahtevala nov vladni predlog po tem ko je zavrnila torkovo ponudbo vlade v vrednosti 234 milijonov evrov, kar bi realizirali v treh letih. Po vladnem predlogu iz torka bi večini zaposlenih nad 26. plačnim razredom dvignili plače za dva plačna razreda, za tri pa tistim z magisterijem znanosti, doktoratom in specializacijo. Iz zvišanja bi izvzeli zdravnike, funkcionarje, direktorje in ravnatelje. Izvzete bi bile tudi pooblaščene uradne osebe.

Vlada predlog dopolnila, obljublja vsaj en plačni razred za tiste do 26. razreda

Vlada je zaradi nezadovoljstva s strani sindikatov svoj predlog dopolnila. Ta sedaj vsebuje tudi zaposlene do 26. plačnega razreda, kar je bilo za sindikalno stran najbolj problematično. Po danes dopolnjenem predlogu naj bi vlada zanje predlagala dvig za en plačni razred. Vlada je pristala tudi na pogovore o formuli za usklajevanje vrednosti plačnih razredov, s katero bi reševali zahtevo sindikatov za vrnitev v času krize odvzetih osmih odstotkov. Kolikšna pa je finančna vrednost novega vladnega predloga pa vodja vladne pogajalske skupine Pogačar še ni znal povedati: "Same številke v tem trenutku niso pomembne, pomembno je, da smo zbližali stališča," je dejal.

Nova pogajanja bodo sledila že v torek. Počivavšek sicer pravi, da tudi novi vladni predlog še vedno ne dosega tistega, o katerem so se usklajevali marca pred prekinitvijo pogajanj, bolj konkreten pa ni bil. Predlog vladne strani je po njegovih besedah tudi še premalo konkreten in nejasen. Zato so jo pozvali, da jim posreduje dodatna pojasnila. Želijo tudi, da se opredeli do vseh točk predloga stavkovnega sporazuma, ki so ji ga posredovali v ponedeljek.

Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja in glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj pa je po pogajanjih dejal, da je o konkretnem napredku težko govoriti, so se pa nakazale možnosti, da bi v naslednjih krogih lahko prišli do konstruktivnega dogovora. "Stvari so se nakazale, niso pa bile dogovorjene," je dejal in dodal, da je relativno optimističen.

Počivavšek zahteval opravičilo

Počivavšek je še pred začetkom pogajanj dejal, da pričakuje od vlade opravičilo "da si je v torek dovolila manipulacijo s podatki o vrednosti sindikalnih predlogov". Po vladnih ocenah naj bi sindikalni predlogi namreč znašali 972 milijonov evrov.

Počivavšek pa pravi, da so predlogi njihove koordinacije vredni manj kot 306 milijonov evrov. Vprašanje osmih odstotkov, ki so bili javnim uslužbencem z znižanjem vrednosti plačnih razredov vzeti z zakonom za uravnoteženje javnih financ leta 2012, pa da je bilo na mizi tudi marca, ko so nato pogajanja prekinili zaradi odstopa takratnega primerja Mira Cerarja.

Takrat so se po njegovih besedah pogovarjali, da bi to stavkovno zahtevo reševali s posebno formulo. Formula bi imela učinke šele od leta 2020, ustvarjen pa je bil občutek, da naj bi se ta zahteva realizirala takoj ali v naslednjem letu, je poudaril.