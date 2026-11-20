Po njegovih besedah izjave ministra in ministrstva kažejo na pripravo izjemno hudih varčevalnih ukrepov, kar da pravzaprav pomeni vračanje k praksam iz časa Zujfa. "Takrat so bili rezi v proračun znanosti tolikšni, da se je financiranje omejilo samo na minimalno pasovno financiranje, ki je institucijam zagotovilo golo preživetje, razpisov pa preprosto ni bilo," je spomnil.

"Ministrstvo je sicer reklo, da dokončna odločitev še ni sprejeta, to pomeni, da je minister nekoliko zamaknil svoj poseg. Vendar če ministrovega posega ne bi bilo, bi agencija že objavila dokončni seznam sprejetih projektov in bi se že podpisovale pogodbe," je pojasnil.

"Izmotavanje ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino in ministra Rončevića v resnici pomeni priznanje, da je vlada začela izvajati novi zakon za uravnoteženje javnih financ (Zujf)," je na skupni novinarski konferenci Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), Visokošolskega sindikata Slovenije (VSS) in Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze poudaril predsednik VSS Gorazd Kovačič .

Kot je dejal, so od razpisov odvisni predvsem mlajši raziskovalci, ki si morajo z njimi zagotoviti denar za svoje začasne zaposlitve in delo. V času Zujfa je tako po njegovih besedah Slovenija izgubila celo generacijo raziskovalcev. "Šli so v tujino, če jim je tam uspelo, se niso več vrnili. Nekateri so pa preprosto zapustili poklic in ves trud, ki so ga vložili v svoje izobraževanje in vsi stroški, ki jih je imel državni proračun z njihovim izobraževanjem, so tako rekoč šli v nič," je dejal.

Predsednik Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti pri Svizu Boštjan Nedoh je spomnil na besede ministra Boruta Rončevića, da je tretja vlada Janeza Janše sprejela aktualni zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je omogočil dvige sredstev v zadnjih štirih letih. Ministrstvo zdaj po njegovi oceni "de facto ukinja vse pozitivne pridobitve tega zakona".

Ob tem so se predstavniki sindikatov obregnili ob proračun, o katerem bo danes odločal državni zbor, ki da vsebuje neverjetno visoke reze v družinske in socialne izdatke ter izobraževanje, kot tudi ob interventni zakon, o katerem bodo volivci odločali na decembrskem referendumu.

"Vlada je očitno pripravljena opustošiti vse dele socialne države in jih prepustiti privatizaciji, da bi lahko napolnila žepe izbranim interesnim skupinam," so glede interventnega zakona navedli v izjavi za javnost.

Da namerava ministrstvo poseči v 34 milijonov evrov vreden razpis Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) so v sredo opozorili v VSS. Po njihovih navedbah naj bi načrtovalo zmanjšanje izbora projektov za 60 odstotkov, ker naj bi za toliko zmanjšalo razpisana sredstva.

Rončević je v četrtek zatrdil, da v zvezi z razpisom niso sprejeli še nobene dokončne odločitve, saj da je treba najprej sprejeti rebalans proračuna.