Javni sektor napovedal stavko in protestni shod za 4. december

Koordinacija je že predtem napovedala, da novi vladi ne bo dala 100 dni miru preden pride trkati na njena vrata, ter poudarila njihovo znano stališče, da se morajo pogajanja nadaljevati s točke, na kateri so bila prekinjena.

Že od oblikovanja nove slovenske vlade je bilo jasno, da bodo prva naloga, s katero se bo ta morala soočiti, sindikati javnega sektorja. Ti namreč stavkajo že od začetka letošnjega leta, s padcem vlade Mira Cerarja pa so stavko marca prekinili.

Branimir Štrukelj, Jakob Počivavšek in Rudi Medved.

Minil je dober mesec dni od nastanka Šarčeve vlade, kar je po mnenju Koordinacije dovolj časa, da bi ta začela s težko pričakovanimi pogajanji. A to se ni zgodilo, vlada ni sprejela niti izhodišč za pogajanja o razreševanju stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja. Dejstvo, ki je sindikate močno razburilo.

Za 4. december napovedali protestni shod

Zato so v ponedeljek sprejeli sklep o začetku priprav na splošno stavko javnega sektorja s protestnim shodom, ki se bo začela v torek, 4. decembra. Stavka bo izvedena "v kolikor do tega datuma ne bo podpisan sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev".

Stavki se utegnejo pridružiti tudi nekateri sindikati, ki v stavki 24. januarja niso sodelovali, so pa podprli vse stavkovne zahteve, je Koordinacija še zapisala v izjavi za javnost.

Pogajanja se morajo nadaljevati s točke, na kateri so bila prekinjena

Dodajajo, da je bila po njihovem mnenju usklajena velika večina vsebin, na katere so se nanašale stavkovne zahteve sindikatov javnega sektorja, sedaj pa zahtevajo, da "se tiste vsebinske rešitve, ki so bile usklajene, ne odpirajo ponovno, je pa ostalo odprtih nekaj vsebinskih točk, za katere pričakujemo, da se bodo pogajanja o njih nadaljevala in uskladile rešitve, ki bodo sprejemljive za obe strani".

Kot eno najpomembnejših točk izpostavljajo dogovor o načinu odprave osmih odstotkov znižanja vrednosti plačnih razredov "glede česar je bilo marca 2018 doseženo načelno soglasje o oblikovanju formule za usklajevanje vrednosti plačnih razredov, ki bi v določenem obdobju nadomestila omenjeno znižanje".

Zapisali so tudi, da podpirajo vladni predlog za povišanje uvrstitev dveh nazivov na delovnem mestu učitelja za dodaten plačni razred iz marca 2018, a "hkrati zahtevamo, da se istočasno identificira in v enaki višini poviša tudi uvrstitve vseh drugih primerljivih delovnih mest in nazivov v vseh drugih dejavnostih javnega sektorja".