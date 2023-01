Sindikati javnega sektorja o zahtevah na področju plač

Spomnimo, da je včeraj ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pojasnila, da bodo na današnjem koalicijskem vrhu predstavili izhodišča o plačni reformi, jih uskladili in sprejeli, nato pa naj bi sklicali pogajanja s sindikati javnega sektorja.

Finančni učinki vsega, kar so se doslej dogovorili, po njenih besedah ostajajo znotraj okvira, ki so ga jasno napovedali že lani jeseni ob pogajanjih s sindikati javnega sektorja. Za plače v javnem sektorju v letošnjem in prihodnjem letu lahko namenijo 100-odstotno vrednost inflacije, ki bo ugotovljena za lani. "To je 611 milijonov evrov in vse, kar smo se v tem trenutku dogovorili, je v okviru teh 611 milijonov. Niti evra nismo šli prek napovedanega," je zagotovila ministrica.

Povišica je bila delno realizirana v decembru, delno pa bo še v aprilu. Zdravstveni delavci so v decembru prejeli 40 dodatnih milijonov, pomočnice vzgojiteljic in mladi raziskovalci 18, sodniki in tožilci pa okoli devet milijonov evrov. Gasilci hočejo osem plačnih razredov, oziroma 37 odstotkov višje plače, policisti in vojaki 16 odstotkov višje plače, cariniki pa 20 odstotkov višje plače. Oglasili so se tudi kulturniki, a natančnih zahtev še niso predstavili.