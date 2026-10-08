Sindikati javnega sektorja pozivajo k dialogu in dokončanju plačne reforme

Predsednik KSJS Branimir Štrukelj je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da nedavna Janševa napoved o zmanjšanju in prestrukturiranju javnega sektorja skrbi številne zaposlene.
Navedel je, da je Slovenija po deležu zaposlenih v javnem sektorju v primerjavi z deležem ostalih zaposlenih pod povprečjem držav Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj svetovnemu gospodarstvu (OECD). "Tukaj ni nobenega ekscesa, ni nobene patologije," je poudaril Štrukelj.
'Neracionalne' napovedi
Premierjeve napovedi so neracionalne, odgovor nanje pa da je mogoče iskati zgolj v ideologiji, meni Štrukelj. "Zdi se, da je vse, kar je javno, slabo, da vse, kar krepi skupnost, ni dobro, da vse, kar krepi solidarnostne mehanizme v družbi, ni dobro in seveda, da je zmanjševanje razlik med ljudmi samo po sebi slabo," je poudaril.
Povedal je še, da javno zdravstvo in šolstvo ključno prispevata k temu, da je življenje v Sloveniji kakovostno. Spomnil pa je tudi, da je rast povprečne plače v javnem sektorju med leti 2005 in 2025 nižja kot v zasebnem sektorju.
Ne izključujejo zaostrovanja sindikalnih aktivnosti
Tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je vlado pozval, naj vzpostavi socialni dialog in jim poda pojasnila glede napovedi o organizaciji javnega sektorja. Če dialoga ne bo, ne izključujejo tudi morebitnega zaostrovanja sindikalnih aktivnosti, je napovedal.
S tem, da je vlada iz proračuna umaknila zmanjševanje števila zaposlenih, se sindikati sicer strinjajo, a so kmalu ugotovili, da se sredstva za plače načrtujejo na način, da ne izpolnjujejo obveznosti iz zakona in kolektivnih pogodb. Počivavšek je ocenil, da bodo odgovornost za zagotavljanje plač morali prevzeti izvajalci.
Počivavšek je dejal, da posegi v javni sektor ne morejo biti predmet poenostavljenega vprašanja na posvetovalnem referendumu, ampak resnih analiz, pogovorov in širokega družbenega konsenza. Vprašal se je še, ali bo z manj uslužbenci res mogoče zagotavljati boljše javne storitve in v večjem obsegu. Poudaril je, da manjkajo številni kadri, marsikoga v javnem sektorju pa ni mogoče kar "enostavno presaditi iz enega dela v drugega".
Pomanjkanje zaposlenih na nekaterih področjih
Predsednica Sindikatov zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič ter predsednik sindikata Omnes Vladimir Lazić sta opozorila na pomanjkanje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. "Strah in negotovost nista nikoli pripomogla k več zaposlitvam v javnem sektorju in k boljšim storitvam v javnem sektorju v dejavnostih, kjer imamo premalo kadra," je poudarila Ilešič Čujovič. Lazić pa je medtem pozval, naj pristojni vendarle sprejmejo kadrovske normative.
Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk pa je opozoril tudi na pomanjkanje zaposlenih v državni upravi in organih pravosodja.
Mojca Zabukovec iz Sindikata novinarjev Slovenije je izpostavila, da bi predvideno zmanjšanje zaposlenih na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) za četrtino močno okrnilo javno službo, ki jo je RTVS po zakonu dolžna opravljati. Kot je dejala, "oblast grozi javnim uslužbenkam in uslužbencem z odpuščanji in vsem nam s posegi v pridobitve socialne države ter nas hkrati pošilja na posvetovalne referendume, s katerimi želi zgolj ustvariti vtis dialoga, ki ga ni".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.