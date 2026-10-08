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Slovenija

Sindikati javnega sektorja pozivajo k dialogu in dokončanju plačne reforme

Ljubljana, 08. 10. 2026 15.26 pred 1 uro 3 min branja 24

Avtor:
STA Ne.M.
Sindikati javnega sektorja vlado pozvali k dialogu

Pogajalski skupini Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vlado pozivata k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarjajo, da se kljub napovedim premierja Janeza Janše o zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlado še niso sestali. Svarijo pred privatizacijo javnih storitev.

Predsednik KSJS Branimir Štrukelj je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da nedavna Janševa napoved o zmanjšanju in prestrukturiranju javnega sektorja skrbi številne zaposlene.

Navedel je, da je Slovenija po deležu zaposlenih v javnem sektorju v primerjavi z deležem ostalih zaposlenih pod povprečjem držav Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj svetovnemu gospodarstvu (OECD). "Tukaj ni nobenega ekscesa, ni nobene patologije," je poudaril Štrukelj.

'Neracionalne' napovedi

Premierjeve napovedi so neracionalne, odgovor nanje pa da je mogoče iskati zgolj v ideologiji, meni Štrukelj. "Zdi se, da je vse, kar je javno, slabo, da vse, kar krepi skupnost, ni dobro, da vse, kar krepi solidarnostne mehanizme v družbi, ni dobro in seveda, da je zmanjševanje razlik med ljudmi samo po sebi slabo," je poudaril.

Povedal je še, da javno zdravstvo in šolstvo ključno prispevata k temu, da je življenje v Sloveniji kakovostno. Spomnil pa je tudi, da je rast povprečne plače v javnem sektorju med leti 2005 in 2025 nižja kot v zasebnem sektorju.

Ne izključujejo zaostrovanja sindikalnih aktivnosti

Tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je vlado pozval, naj vzpostavi socialni dialog in jim poda pojasnila glede napovedi o organizaciji javnega sektorja. Če dialoga ne bo, ne izključujejo tudi morebitnega zaostrovanja sindikalnih aktivnosti, je napovedal.

S tem, da je vlada iz proračuna umaknila zmanjševanje števila zaposlenih, se sindikati sicer strinjajo, a so kmalu ugotovili, da se sredstva za plače načrtujejo na način, da ne izpolnjujejo obveznosti iz zakona in kolektivnih pogodb. Počivavšek je ocenil, da bodo odgovornost za zagotavljanje plač morali prevzeti izvajalci.

Počivavšek je dejal, da posegi v javni sektor ne morejo biti predmet poenostavljenega vprašanja na posvetovalnem referendumu, ampak resnih analiz, pogovorov in širokega družbenega konsenza. Vprašal se je še, ali bo z manj uslužbenci res mogoče zagotavljati boljše javne storitve in v večjem obsegu. Poudaril je, da manjkajo številni kadri, marsikoga v javnem sektorju pa ni mogoče kar "enostavno presaditi iz enega dela v drugega".

Pomanjkanje zaposlenih na nekaterih področjih

Predsednica Sindikatov zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič ter predsednik sindikata Omnes Vladimir Lazić sta opozorila na pomanjkanje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. "Strah in negotovost nista nikoli pripomogla k več zaposlitvam v javnem sektorju in k boljšim storitvam v javnem sektorju v dejavnostih, kjer imamo premalo kadra," je poudarila Ilešič Čujovič. Lazić pa je medtem pozval, naj pristojni vendarle sprejmejo kadrovske normative.

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk pa je opozoril tudi na pomanjkanje zaposlenih v državni upravi in organih pravosodja.

Mojca Zabukovec iz Sindikata novinarjev Slovenije je izpostavila, da bi predvideno zmanjšanje zaposlenih na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) za četrtino močno okrnilo javno službo, ki jo je RTVS po zakonu dolžna opravljati. Kot je dejala, "oblast grozi javnim uslužbenkam in uslužbencem z odpuščanji in vsem nam s posegi v pridobitve socialne države ter nas hkrati pošilja na posvetovalne referendume, s katerimi želi zgolj ustvariti vtis dialoga, ki ga ni".

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Bad Minton
08. 10. 2026 17.07
Potrebujemo reformo s katero bodo sindikati prepovedani.
Odgovori
0 0
ZIPPO
08. 10. 2026 16.57
Samo v vednost: Štrukelj zasluži mesečno z vsem skupaj 15 tisoč eur.In on je SINDIKALIST.LP
Odgovori
+2
2 0
kritika1
08. 10. 2026 16.47
Se strinjam, da je treba dokončati plačno reformo, kako, o tem pa verjetno ne bomo nikoli enotni. Tisto, kar je treba storiti najprej je, da se ukine enotni sistem plač. Ideja, ki se je v začetku videla kot nekaj izvrstnega je v bistvu grobar javnih financ. Vi sedaj ne morete dvignit plač samo v zdravstvu, čeprav je tam največji kadrovski manko, ali pa v šolstvu? Ne, če vi dvignete plače enim, jih dvignete vsem!! Sindikati se v tem raju počutijo kot v nebesih. So "enotni" ko se gre za "pravice", so neverjetno složni ko gre za pritiske na vlado in ja, če oni zahtevajo več je to legitimno, če vlada postavi pod vprašaj število in učinkovitost pa je ogenj v strehi. Strinjam se, da govorjenje na pamet ni dobro in da je bolj kot samo število zaposlenih pomembna učinkovitost. Nihče ne bo bentil nad upravo, če bodo storitve hitre in kvalitetne, če bo delovanje vseh sistemov učinkovito. Ker sem delal v tem sistemu, na različnih resorjih, sistemih lahko mirno rečem, da nihče ni padel v nezavest zaradi preobremenjenosti, prav nasprotno. Ko sem bil na operativni ravni, nisem imel časa za malico, še manj da bi to sploh imel vsakič, redki so bili dnevi, ko se je delo končalo točno ob uri. To te dejansko izčrpa. Ko sem presedlal v "upravni del" napredoval na relativno visok položaj, teh skrbi ni bilo več. Sobote, nedelje, prazniki, ni bilo dežurstev, skratka zame je bil to čisto nov svet. In ko sem opazoval delo po oddelkih, os bili res vsi "zaposleni", ko pa smo na koncu leta naredili analizo "učinkovitosti" je bilo stanje katastrofalno. Jasno, da vrh ministrstva s takimi ugotovitvami ni bil najbolj zadovoljen a sem jim dokazal, da so prav oni generator tega problema, kajti naloge so delili kar tako čez prst. Vsak dan nekaj novega, zakaj, bog ni vedel. Vsako leto neka reorganizacija, cilj reorganizacije laikom neznan, nam pa zelo dobro znan, višje plače. In ko potem želiš ugotoviti bistvo, kaj smo kot servis naredili za uporabnike, je slika klavrna. Tisti, ki so najdlje čakali na storitve so bili uporabniki in ne šefi na ministrstvu, oni preprosto niso smeli čakati, ker so bili "pomembni". S tem daljšim zapisom želim samo malce osvetliti problem uprave, da so največji problem uprave vodstva resorjev. Ko je minister Rončevič napovedal spremembe v šolskem sistemu je bil prvi odziv povsem predvidljiv. To ne gre tako, potrebne so analize .. Ja dragi moji, to je najbolj priročen izgovor nihče si zares ne želi sprememb in minister to ve, zato ne sprašuje, zato je samo odredil, sicer do konca mandata ne bo imel niti analize, kaj šele eno ali dve spremembi. In enako je bilo pri ustanovitvi novega organom za pregon korupcije. To se ne da, sploh ne v tako kratkem času, kje so analize?? Kdor ni delal v teh sistemih tega preprosto ne bo razumel. Če hočeš karkoli spremeniti začni spreminjati in ne sprašuj kajti odgovor je znan že v naprej, to se ne da!! Resnično imam izkušnje in vem kako je, ko napoveš spremembe, kako se nič ne da, če pa se bi morda kaj dalo, pa šele po analizah, usklajevanjih ..., skratka cilj je jasen, samo da se nič ne spremeni. Imeli smo obiske tujih delegacij, da nam svetujejo, izplen, en kup obljub v stilu "mi bomo". To vedo vsi v EU in NATU. Ko sem na enem zadnjih srečanj povedal, kaj bomo, ker sem pač moral, me je kolegica iz Švice z nasmehom vprašala, če mislimo resno. Samo nasmejal sem se in pika!!
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0 0
EU Dig. Cenzura
08. 10. 2026 16.47
Pa kaj vam vsem ni jasno. DENARJA NI, mečejo ga za Ukraino in za stvari ki se delajo proti ljudem. Sindikati vlečejo v levo, ne pustijo da bi dobili ljudje več, hkrati pa pravijo da naj se plačna reforma dokonča. Prekine naj se, aj gredo plače gor samo najvišjim. Poskrbeti je potrebno za vse ne samo elite. Sej kot pravim revolucija na ulicah druge poti ne bo...
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0 0
brezveze13
08. 10. 2026 16.40
zakaj niso te plačne reforme dokončali v prejšnji vladi , če je bila tako ugodna za njih da so pozabili nergati, sedaj je pa kar naenkrat to zopet aktualno , torej ne gre za sindikalno nalogo ampak politično a ne kučanov zetek
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+1
2 1
ap100
08. 10. 2026 16.35
upam na privatizacijo javnih storitev, bo hitreje in ceneje
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
08. 10. 2026 16.34
Če se ne bodo vse stranke od sredine do leve združile v enotno Levico in dale knockout bo ostala samo še brezpravna raja in procent bogate kaste za katere skrbi Januzl..
Odgovori
-1
2 3
Smuuki
08. 10. 2026 17.07
Zelo se motiš. Levica za svojo eksistenco potrebuje revne proletarce. Nikoli ti levica na oblasti ne bo dovolila biti premožen. Oni krvavo potrebujejo obubožan proletarjat da jim sledi
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0 0
Delavec_Slo
08. 10. 2026 16.24
Ja kaj bi še toti imeli, plače so višje kot v gospodarstvu, več jih je kot zaposlenih v podjetjih, a si tale ne zna zračunati, A IMA SPLOH OPRAVLJEN FAKS, ALI IMA KUPLJENEGA!!!
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+0
2 2
Smuuki
08. 10. 2026 16.18
Sindikatom je treba s zakonom povedati s čim se lahko ukvarjajo in katere dejavnosti nimajo registrirane. Politični aktivizem zagotovo ni dejavnost sindikata. Sindikat se ukvarja s plačo in pogoji dela .
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+4
6 2
JApajaDAja
08. 10. 2026 16.16
ko sindikat js poziva k štrajku je to le politična agitacija kontra vladi!
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+4
6 2
Bonaventura
08. 10. 2026 16.12
v psihiatrični bolnici na Poljanskem nasipu v nobeni sobi ni ključavnic na omaricah v sobah, tako da morajo ubogi pacienti cel dan nositi s sabo vrednejše predmete... zaposlenih pa dvakrat več kot pacientov..opup..
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+1
3 2
spaceair
08. 10. 2026 16.07
Ne skrbi za neko ozko družinsko elito, skrbi za svoj članstvo, in to članstvo ni dno. Plačna reforma in obramba javnega sektorja najbolj držita srednji in višji pas javnih uslužbencev, sindikalni vrh pa živi od članarine, ne od učiteljske plače. Ko govori o solidarnosti, misli na proračun in kolektivne pogodbe, ne na to, da bi zasebni sektor dobil isto. Janša ga straši z odpuščanjem, on straši z razpadom javnih storitev. Oba govorita svojemu krogu. Narod, ki plača oboje, v tej igri nima sedeža.
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+3
5 2
Bonaventura
08. 10. 2026 16.05
en bolj len kot drugi....pri moji gradnji so prav vsi soglasodajalci zamudili rok...in potem še vsak ta drugi kao izgori na šihtu...upam da jih JJ natera delati...
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+9
10 1
spaceair
08. 10. 2026 16.05
kateri navadni državljani še verjamejo temu štruklju? pa saj vemo vsi da mu gre zgolj za njegovo elito
Odgovori
+10
11 1
spaceair
08. 10. 2026 16.04
glede na to da imamo v bolnicah sobe, ki nimajo niti ventilacije je pa res najbolje da se privatizira..ker ves denar poberejo pijavke
Odgovori
+8
8 0
Andrej77
08. 10. 2026 16.00
Ko vidim tega "poštenjakarja" Štruklja se moram prijeti za denarnico da mi jo ne ukrade. Ta v življenju še ni delal zet Kučanov
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+8
9 1
Majzelj
08. 10. 2026 15.47
Tile sindikati so bolj politično aktivni in v skrbi za lastne koristi kot pa za pravice delavcev. Dober delodajalec potrebuje in spoštuje dobre delavce. Bleferjev in lenuhov ne rabi nihče in očitno so sindikati zagovorniki slednjih.
Odgovori
+8
10 2
Mclaren
08. 10. 2026 15.53
Tako bluzenje na pamet se poslužuje ravno
Odgovori
-4
2 6
Mclaren
08. 10. 2026 15.54
Ne tak na pamet...
Odgovori
-5
1 6
Mclaren
08. 10. 2026 15.54
Pv
Odgovori
-5
0 5
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