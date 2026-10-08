Sindikati javnega sektorja pozivajo k dialogu in dokončanju plačne reforme

Predsednik KSJS Branimir Štrukelj je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da nedavna Janševa napoved o zmanjšanju in prestrukturiranju javnega sektorja skrbi številne zaposlene. Navedel je, da je Slovenija po deležu zaposlenih v javnem sektorju v primerjavi z deležem ostalih zaposlenih pod povprečjem držav Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj svetovnemu gospodarstvu (OECD). "Tukaj ni nobenega ekscesa, ni nobene patologije," je poudaril Štrukelj.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Sindikati javnega sektorja vlado pozvali k dialogu Bobo

Sindikati javnega sektorja vlado pozvali k dialogu Bobo

Sindikati javnega sektorja vlado pozvali k dialogu Bobo

Sindikati javnega sektorja vlado pozvali k dialogu Bobo

Sindikati javnega sektorja vlado pozvali k dialogu Bobo

Sindikati javnega sektorja vlado pozvali k dialogu Bobo











'Neracionalne' napovedi

Premierjeve napovedi so neracionalne, odgovor nanje pa da je mogoče iskati zgolj v ideologiji, meni Štrukelj. "Zdi se, da je vse, kar je javno, slabo, da vse, kar krepi skupnost, ni dobro, da vse, kar krepi solidarnostne mehanizme v družbi, ni dobro in seveda, da je zmanjševanje razlik med ljudmi samo po sebi slabo," je poudaril. Povedal je še, da javno zdravstvo in šolstvo ključno prispevata k temu, da je življenje v Sloveniji kakovostno. Spomnil pa je tudi, da je rast povprečne plače v javnem sektorju med leti 2005 in 2025 nižja kot v zasebnem sektorju.

Ne izključujejo zaostrovanja sindikalnih aktivnosti

Tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je vlado pozval, naj vzpostavi socialni dialog in jim poda pojasnila glede napovedi o organizaciji javnega sektorja. Če dialoga ne bo, ne izključujejo tudi morebitnega zaostrovanja sindikalnih aktivnosti, je napovedal. S tem, da je vlada iz proračuna umaknila zmanjševanje števila zaposlenih, se sindikati sicer strinjajo, a so kmalu ugotovili, da se sredstva za plače načrtujejo na način, da ne izpolnjujejo obveznosti iz zakona in kolektivnih pogodb. Počivavšek je ocenil, da bodo odgovornost za zagotavljanje plač morali prevzeti izvajalci. Počivavšek je dejal, da posegi v javni sektor ne morejo biti predmet poenostavljenega vprašanja na posvetovalnem referendumu, ampak resnih analiz, pogovorov in širokega družbenega konsenza. Vprašal se je še, ali bo z manj uslužbenci res mogoče zagotavljati boljše javne storitve in v večjem obsegu. Poudaril je, da manjkajo številni kadri, marsikoga v javnem sektorju pa ni mogoče kar "enostavno presaditi iz enega dela v drugega".

Pomanjkanje zaposlenih na nekaterih področjih