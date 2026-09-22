Sindikati javnega sektorja pozivajo k sklicu pogajalske komisije

Pogajalska skupina dela sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, in pogajalska skupina Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije pod vodstvom Branimirja Štruklja sta zahtevo za sklic pogajalske komisije naslovili na ministrstvo za javno upravo oz. ministra Francija Matoza ter jo v vednost poslali tudi kabinetu predsednika vlade.

V sindikatih opozarjajo, da se pogajalska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, v tem mandatu še ni sestala, vlada tudi še ni imenovala svoje pogajalske skupine.

Kot so zapisali v pozivu, je bil predhodni dogovor obeh strani, da bo uvodno srečanje v septembru, na njem pa bi pregledali odprta vprašanja glede plač v javnem sektorju in se dogovorili o poteku pogajanj.

"Ker pa se mesec izteka, hkrati pa so javnost in zaposlene v javnem sektorju močno vznemirile zadnje javne izjave predsednika vlade, zahtevamo, da se seja izvede v čim krajšem času. Predlagamo ponedeljek, 28. september 2026, ob 13. uri," so navedli v dopisu.