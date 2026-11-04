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Slovenija

Sindikati javnega sektorja s svojim predlogom za znižanje DDV

Ljubljana, 04. 11. 2026 11.11 pred 22 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Sindikati javnega sektorja

Konfederacija sindikatov javnega sektorja je v DZ vložila pobudo za spremembo zakona o davku na dodano vrednost, ki po besedah generalne sekretarke Martine Vuk prinaša nižje cene osnovnih živil in energentov. Spomnila je, da nižji DDV predvideva tudi interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, a ta po njenih besedah ne zagotavlja nižjih cen za ljudi.

"Primer Hrvaške nas uči, da take določbe, kot jih vsebuje interventni zakon, prinesejo zgolj višje cene za ljudi in višje zaslužke za trgovce, zato naš zakon vsebuje vse tiste potrebne varovalke, ki bodo prisilile trgovske verige, da cene dejansko znižajo v tem deležu, kot se bo znižal tudi davek na dodano vrednost," je na današnji novinarski konferenci poudarila generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.

Med "varovalkami" je naštela ukrepe, kot jih poznajo nekatere druge države, in sicer tako imenovane 90-dnevne referenčne cene, nadzor s strani tržnega inšpektorata, prepoved dviga cen, dovolj visoke globe ... "Skratka taki ukrepi, ki zagotavljajo dejanski nadzor in dovoljujejo dvig cene zaradi povečanih stroškov, ki morajo biti izkazani in se jih preverja ter nadzoruje. In samo v takem deležu bo potem možno te cene dvigniti," je dejala.

V konfederaciji sindikatov se bojijo, da bo predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bodo volivci odločali 6. decembra na referendumu, prinesel zgolj višje marže trgovcem, ne pa tudi nižjih cen za potrošnike.

Sindikati
Sindikati
FOTO: Bobo

"Pomembno je poudariti, da je sam minister za finance izrazil skepso in dejal, da nižji DDV ne bo prinesel nižjih cen. Tudi predsednica trgovinske zbornice je dejala, da je glavni namen, ki ga oni vidijo v tem ukrepu, povečati obiske slovenskih trgovin, ne pa da bo to prineslo dejansko nižje cene," je dejala Vuk. Po njenih besedah so imele trgovske verige v Sloveniji lani višji promet kot leto prej, kar pomeni, da ljudje zapravljajo več in da se cene višajo.

"Ko predlagamo nižji DDV, moramo doseči nižje cene. Ti ukrepi morajo biti namenjeni ljudem in z našim predlogom zakona bomo to tudi dosegli," je prepričana Vuk.

Zbrati morajo 5000 podpisov

Pobudo bodo danes vložili v DZ, nato bo moral predsednik DZ določiti rok 60 dni, v katerem bo morala konfederacija sindikatov javnega sektorja zbrati 5000 podpisov, potem pa bodo predlog zakona uradno vložili v parlamentarno proceduro. Pri tem po besedah generalne sekretarke Vuk računajo na podporo vseh.

"Najprej pa računamo na ljudi, zato smo se tudi odločili za pot preko ljudske iniciative z zbiranjem podpisov. Verjamemo, da znajo ljudje sami presoditi, kdaj gre za ukrep, ki lahko njim prinese nekaj koristnega, kdaj pa gre v resnici za neko fasado, ki prinaša dobičke zgolj trgovcem in zadovoljuje interese zgolj nekaterih," je dejala.

Ko bo predlog zakona v parlamentu, pričakujejo, da bo dobil veliko večino glasov poslank in poslancev, glede na to, da vsi zagotavljajo, da podpirajo dejansko nižje cene.

Podpis za predlog konfederacije bo po besedah Vuk možno oddati na upravnih enotah ali elektronsko. "Hkrati pa tudi vse državljanke in državljane pozivamo, da 6. decembra glasujejo proti interventnemu zakonu, ker ta ne bo prinesel nižjih cen, ta bo samo vsakemu od nas iz žepa vzel na račun tega, da bodo bogateli samo najbogatejši," je sklenila.

Kaj prinaša interventni zakon?

Zakon DDV na osnovna živila znižuje z 9,5 na pet odstotkov. Ukrep bi zajel pšenično belo moko, kruh, testenine, goveje, svinjsko in piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi polmastni sir, maslo, jajca, sveže sadje in zelenjavo, sončnično olje, beli sladkor in brezglutenska živila. Znižanje bi veljalo še za gnojila in semena.

Začasno, za devet mesecev, je predvidena še možnost znižanja DDV-ja na električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. V tem primeru bi bil DDV namesto pri 22 pri 9,5 odstotka. Niso pa v ta nabor vključena pogonska goriva in kurilno olje, pri katerih vlada trenutno draginjo blaži z drugimi ukrepi.

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BBcc
04. 11. 2026 11.34
Tako sindikati. Samo naprej. Bravo.
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0 0
islamint
04. 11. 2026 11.25
Lepo se sliši, toda kako si predstavljajo, da bodo vse to izvajali v praksi? Trgovine imajo na tisoče različnih izdelkov. Bo tržni inšpektorat preverjal vsako ceno, vsako podražitev in upravičenost vsakega povišanja stroškov? Kdo in kako bo to sploh zmogel nadzorovati? Brez jasnega in izvedljivega sistema nadzora so takšni predlogi predvsem lepo zveneče obljube. Bojim se, da gre ponovno za streljanje v prazno in iskanje načinov, kako oslabiti učinek interventnega zakona, namesto da bi se zagotovila njegova dejanska učinkovitost.
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0 0
KatiFafi
04. 11. 2026 11.18
Sindikati so največja razvojna cokla Slovenije. Pravi dinozavri.
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