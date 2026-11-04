Sindikati javnega sektorja s svojim predlogom za znižanje DDV

"Primer Hrvaške nas uči, da take določbe, kot jih vsebuje interventni zakon, prinesejo zgolj višje cene za ljudi in višje zaslužke za trgovce, zato naš zakon vsebuje vse tiste potrebne varovalke, ki bodo prisilile trgovske verige, da cene dejansko znižajo v tem deležu, kot se bo znižal tudi davek na dodano vrednost," je na današnji novinarski konferenci poudarila generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk. Med "varovalkami" je naštela ukrepe, kot jih poznajo nekatere druge države, in sicer tako imenovane 90-dnevne referenčne cene, nadzor s strani tržnega inšpektorata, prepoved dviga cen, dovolj visoke globe ... "Skratka taki ukrepi, ki zagotavljajo dejanski nadzor in dovoljujejo dvig cene zaradi povečanih stroškov, ki morajo biti izkazani in se jih preverja ter nadzoruje. In samo v takem deležu bo potem možno te cene dvigniti," je dejala. V konfederaciji sindikatov se bojijo, da bo predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bodo volivci odločali 6. decembra na referendumu, prinesel zgolj višje marže trgovcem, ne pa tudi nižjih cen za potrošnike.

Sindikati FOTO: Bobo

"Pomembno je poudariti, da je sam minister za finance izrazil skepso in dejal, da nižji DDV ne bo prinesel nižjih cen. Tudi predsednica trgovinske zbornice je dejala, da je glavni namen, ki ga oni vidijo v tem ukrepu, povečati obiske slovenskih trgovin, ne pa da bo to prineslo dejansko nižje cene," je dejala Vuk. Po njenih besedah so imele trgovske verige v Sloveniji lani višji promet kot leto prej, kar pomeni, da ljudje zapravljajo več in da se cene višajo. "Ko predlagamo nižji DDV, moramo doseči nižje cene. Ti ukrepi morajo biti namenjeni ljudem in z našim predlogom zakona bomo to tudi dosegli," je prepričana Vuk.

Zbrati morajo 5000 podpisov

Pobudo bodo danes vložili v DZ, nato bo moral predsednik DZ določiti rok 60 dni, v katerem bo morala konfederacija sindikatov javnega sektorja zbrati 5000 podpisov, potem pa bodo predlog zakona uradno vložili v parlamentarno proceduro. Pri tem po besedah generalne sekretarke Vuk računajo na podporo vseh. "Najprej pa računamo na ljudi, zato smo se tudi odločili za pot preko ljudske iniciative z zbiranjem podpisov. Verjamemo, da znajo ljudje sami presoditi, kdaj gre za ukrep, ki lahko njim prinese nekaj koristnega, kdaj pa gre v resnici za neko fasado, ki prinaša dobičke zgolj trgovcem in zadovoljuje interese zgolj nekaterih," je dejala. Ko bo predlog zakona v parlamentu, pričakujejo, da bo dobil veliko večino glasov poslank in poslancev, glede na to, da vsi zagotavljajo, da podpirajo dejansko nižje cene. Podpis za predlog konfederacije bo po besedah Vuk možno oddati na upravnih enotah ali elektronsko. "Hkrati pa tudi vse državljanke in državljane pozivamo, da 6. decembra glasujejo proti interventnemu zakonu, ker ta ne bo prinesel nižjih cen, ta bo samo vsakemu od nas iz žepa vzel na račun tega, da bodo bogateli samo najbogatejši," je sklenila.

Kaj prinaša interventni zakon?