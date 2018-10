Sindikati javnega sektorja stopnjujejo svoje aktivnosti

Vlada in sindikati javnega so se prvič sestali minuli teden, v petek, ko so govorili predvsem o načinu pogajanj. Del sindikatov namreč podpira vladni predlog, da pogajanja z različnimi skupinami tečejo skupaj, del pa je naklonjen ločenim pogajanjem.

Prišlo do nekaterih nesoglasij

Na sindikalni strani so sicer v zadnjih tednih poudarjali, da si želijo nadaljevati pogajanja tam, kjer so se marca ustavila. Ker pa so po navedbah vodje vladne pogajalske skupine Petra Pogačarja opazili, da je prišlo do nekaterih nesoglasij in nerazumevanj, kaj je bilo s prejšnjo vlado marca že dogovorjeno in kaj še ne, so se v petek dogovorili, da jim sindikati do ponedeljka pošljejo konkretne predloge. Na današnjem srečanju pa bo vlada že podala svoj odziv na te zahteve.