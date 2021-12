Sindikati javnega sektorja za odpravo omejitev plačnih razredov za vse javne uslužbence

V pogajalski skupini odpravi omejitve najvišjega plačnega razreda po njegovih besedah načeloma ne nasprotujejo, pozivajo pa, da se predlagana ureditev spremeni na način, da bo upoštevala enako obravnavo javnih uslužbencev in "ne bo prejudicirala usode sistema plač v javnem sektorju" . Predlog namreč predvideva začasno odpravo omejitev do konca leta 2022, a so v pogajalski skupini prepričani, da tak poseg prejudicira usodo sistema plač v javnem sektorju.

Kot nesprejemljivo je označil odpravo omejitev najvišjega plačnega razreda izključno za plačno podskupino E1, v katero spadajo zdravniki in zobozdravniki. "Za to ni nikakršnega utemeljenega vsebinskega razloga, saj gre tudi v primeru zdravnikov in zobozdravnikov za javne uslužbence," je poudaril. Sprejetje takega predloga bi po njegovem mnenju ostale javne uslužbence neutemeljeno postavilo v neenakopraven in manj ugoden položaj. V pogajalski skupini zato predlagajo, da se odprava omejitev razširi tudi na ostale javne uslužbence in velja ne le začasno, temveč trajno."Hkrati tudi javno pozivamo vlado takojšnjemu nadaljevanju socialnega dialoga in pogajanjem s sindikati javnega sektorja, pa tudi k obnovitvi socialnega dialoga v okviru Ekonomsko socialnega sveta," so zapisali v izjavi za javnost.

Iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, kjer si prizadevajo za izstop zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega javnega plačnega sistema, so za STA sporočili, da se do predlaganega dopolnila ne morejo opredeljevati, dokler ne bo sprejet.

Spomnili so, da so sklicali izredno letno konferenco, na kateri bodo 11. januarja odločali o obliki in časovnici sindikalnega pritiska za izločitev zdravnikov iz enotnega sistema plač v javnem sektorju.

"Razumemo gesto vlade, da želi popraviti kardinalno napako ministra, ko se je ob usklajevanju novega zakona o plačah vseh zaposlenih v zdravstvu s figo v žepu pogajal s sindikatom zdravstvenih delavcev," sporočajo. Ob tem so spomnili, da je aneks o zvišanju plač zdravstva in socialnega varstva po njihovem mnenju povsem porušil "še preostale zametke sprejemljivih razmerij plač". Kot so pojasnili, ne gre za sistemske rešitve, ki ga za zagotavljanje kakovostnega javnega sistema upravičeno pričakujejo.

Odprava omejitev bo za starejše kolege gotovo dobrodošla, so predlog dopolnila za STA komentirali Mladi zdravniki Slovenije. Začasen ukrep po njihovem mnenju ne rešuje plačne problematike zdravnikov, zaposlenih v javnem sektorju. Sami sicer pričakujejo, da bo ministrstvo za zdravje glede točnih dvigov plačnih razredov zavlačevalo do enega leta. Na vprašanje, če so jih z ministrstva že povabili na sestanek glede njihovih zahtev, so odgovorili, da ne.