Sindikati javnega sektorja zavrnili predlog glede odprave varčevalnih ukrepov

Velika večina sindikatov, ki delujejo v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSSJS), se je odločila, da zavrne vladni ultimativni predlog glede odprave nekaterih varčevalnih ukrepov iz leta 2012 in glede spremembe dneva izplačila plače, saj bi to velikemu delu javnih uslužbencev zamaknilo plačilni dan za 10 dni ter jim povzročilo dodatno birokracijo in stroške, je v sporočilu za javnost zapisal vodja PSSJS Jakob Počivavšek .

Po mnenju sindikatov vladni predlog, ki ni dopuščal več nobenih pogajanj in je potekal pod umetno ustvarjenim in vsiljenim časovnim pritiskom, ne izpolnjuje pričakovanj sindikatov in njihovega članstva glede odprave varčevalnih ukrepov, ki jih je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Med slednjimi posebej izpostavljamo znižanje vrednosti plačnih razredov za 8 %, glede česar se vladna stran ni v ničemer približala sindikalnim predlogom, kljub dejstvu, da je s tem znižanjem in ob dejstvu, da se vrednost plačnih razredov ni usklajevala zadnjih 10 let, realna vrednost plačnih razredov v teh 10 letih padla za 20 %.

"Zaveza o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov iz stavkovnega sporazuma med vlado in sindikati javnega sektorja iz leta 2018 tako zaenkrat ostaja v celoti nerealizirana, sindikati pa pričakujemo takojšnje nadaljevanje pogajanj o vseh nerealiziranih točkah stavkovnega sporazuma iz leta 2018, med njimi seveda tudi nadaljevanje pogajanj o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno s pogajanji o načinu odprave 8-% znižanja vrednosti plačnih razredov," so še sporočili iz pogajalske skupine.

Na vladni strani so bili sicer prepričani, da njihov predlog v pomembnem delu upošteva sindikalne predloge in prinaša tudi administrativne razbremenitve.

So se pa vlada in sindikati v nekaterih točkah uspeli uskladiti, denimo glede višjega regresa za prehrano med delom in višje kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene, vendar je bilo iz sindikalnih vrst že prej slišati, da gre pri predlogu za celoto.