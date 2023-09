Sindikati: Ministrica zavaja, da smo bili z vlado blizu dogovora

"Jaz verjamem, da nisem storila nič nezakonitega, nič takega, kar bi zahtevalo moj odstop, kvečjemu dodatna pojasnila," je v petek zatrjevala ministrica Ajanović Hovnikova.

Tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj se za zdaj ne opredeljuje, ali bi ministrica morala odstopiti, a dejstvo je, "da je njen položaj bistveno drugačen, kot je bil pred temi dogodki." Sploh pri enem največjih izzivov te vlade, na pogajanjih za prenovo plačnega sistema. Na ministrico je padel sum, da je svoji nekdanji poslovni partnerici Kaji Primorac pomagala do državnih sredstev.

"Glejte, zanimivo je, da so se te obtožbe pojavile tik pred zaključkom pogajanj v javnem sektorju," se čudi ministrica. "To spominja na prejšnjo vlado Janeza Janše, kjer se poskuša z neko teorije zarote zgodbo obrniti, v resnici sindikati nimamo popolnoma nič s to situacijo," ji odgovarja Štrukelj.

Hkrati pa, da je zavajanje, da so bili vlada in sindikati blizu dogovora. "Dejstva so nasprotna, vlada je pred začetkom te afere posredovala sindikatom predlog, ki je bil bistveno slabši, kot so bili predlogi pred tem in se je oddaljila od tega cilja, da bi zaprli plačna pogajanja," še dodaja Štrukelj.

Sporni razpis naj bi poskušala razveljaviti

Ministrica pa na vprašanje, ali se bo umaknila iz pogajanj, odgovarja: "Če je to razlog, ali pa če je to pogoj, da se pogajanja nadaljujejo, da sklenemo dogovor, ki bo javnim uslužbencem prinesel višje plače, potem se tudi umaknem kot glavna pogajalka."