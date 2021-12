Sindikati ob sprejetju PKP 10 napovedujejo ustavno presojo

Državni zbor Republike Slovenije je v ponedeljek sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitve, obvladovanja, okrevanja in odprave posledic covida-19. Na sprejetje PKP 10 so se že odzvali v Konfederaciji sindikatov (KSS) PERGAM in izrazili zgroženost. Ta je posledica predvsem načina sprejemanja zakonodaje, ob katerem ni nikakršnega sodelovanja javnosti, socialnega dialoga v okviru Ekonomsko socialnega sveta in v okviru pogajalske komisije za javni sektor ter načina, ko se z enim zakonom posega v številne predpise. "S tem se povsem nepregledno spreminja pravni red," so kritični.

Posebej problematične se jim zdijo določbe, ki posegajo v sistem plač v javnem sektorju, in sicer neutemeljeno, povsem selektivno, zgolj za eno poklicno skupino. "Povsem nerazumljivo in neutemeljeno je, da PKP 10 odpravlja omejitev najvišjega plačnega razreda zgolj za zdravnike in zobozdravnike, ne pa tudi za druge javne uslužbence na najzahtevnejših delovnih mestih," pravijo in kot primer navedejo visokošolske učitelje, raziskovalce ter zaposlene v gledališčih in orkestrih, ki bi po njihovem prepričanju tudi lahko presegli omejitev 57. plačilnega razreda.

"Gre za evidentno in popolnoma neutemeljeno neenakost. Ta je bila povrhu vsega sprejeta ob kršitvi postopka, ki ga za to predvideva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in ob odsotnosti socialnega dialoga s sindikati javnega sektorja," poudarjajo v KSS PERGAM in dodajajo, da to predstavlja tudi kršitev stavkovnega sporazuma med vlado in sindikati javnega sektorja iz leta 2018. Ta daje zaposlenim pravico do plačane stavke, če vlada enostransko poseže v enotni plačni sistem.

Zato so napovedali vložitev zahteve za presojo skladnosti predmetnega člena PKP 10 z ustavo, saj so prepričani, da je zaradi sporne določbe del zaposlenih v javnem sektorju povsem brez razloga in utemeljitve manj ugodno obravnavan in postavljen v slabši položaj glede na zdravnike in zobozdravnike.