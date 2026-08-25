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Slovenija

Sindikati nasprotujejo dodatnemu delu na upravnih enotah popoldne

Ljubljana , 25. 08. 2026 21.09 pred 24 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Upravna enota

V sindikatu državnih organov - konferenci sindikata upravnih enot predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. S svojim pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na sestanku.

Sindikat državnih organov Slovenije in glavni odbor njegove konference sindikata upravnih enot v mnenju, ki so ga posredovali ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, poudarjata, da ne nasprotujejo prizadevanjem za večjo dostopnost upravnih storitev za uporabnike. Vendar menijo, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja ter njeno učinkovitost in sorazmernost.

Prav tako po njihovih navedbah niso ustrezno ovrednotene kadrovske, organizacijske, finančne in socialne posledice predlaganih sprememb ter njihov vpliv na kakovost in učinkovitost upravnih storitev.

Upravna enota
Upravna enota
FOTO: Bobo

Posebej opozarjajo na različne kadrovske in organizacijske razmere ter različne potrebe uporabnikov po posameznih upravnih enotah. V sindikatu denimo opozarjajo, da imajo velike mestne ter manjše in podeželske upravne enote različne obiske, strukturo uporabnikov, prometno dostopnost in kadrovske možnosti. Na več manjših upravnih enotah je tako obisk po 17. uri minimalen, stranke pa prihajajo zgodaj zjutraj. Zato po njihovem enoten državni režim ni nujno racionalen in ustrezen.

V sindikatu med drugim tudi izpostavljajo, da poznejši začetek odvzame jutranji čas za delo na spisih, pripravo odločb, glavno pisarno (sprejem fizične pošte, knjiženje elektronske pošte itd.), strokovno usklajevanje, sestanke, izobraževanja in odpravo zaostankov. Manj ugoden urnik pa lahko povzroči odhod mladih in izkušenih zaposlenih, zgodnejše upokojevanje, manj prijav na natečaje in izgubo institucionalnega znanja.

Kot so zapisali, bi bilo pred sprejetjem tako pomembne spremembe treba preveriti tudi možnosti za doseganje večje dostopnosti storitev z milejšimi in bolj ciljno usmerjenimi ukrepi.

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je prejšnji teden povedal, da bi delovni čas upravnih enot spremenili tako, da bodo uradne ure ob torkih in sredah do 19. ure. Po ministrovih besedah je pravilno, da bi ljudem omogočili, da lahko na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim za to ni treba vzeti dopusta.

Kot je razvidno iz predloga, objavljenega na vladnih spletnih straneh, bi bile v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra uradne ure ob torkih in sredah med 11. in 19. uro, v ostalem delu leta pa med 10. in 18. uro. Temu bi s spremembo uredbe o delovnem času prilagodili tudi delovni čas zaposlenih.

Kot so za STA povedali v sindikatu, so predstavniki ministrstva na današnjem sestanku napovedali, da bodo njihove pripombe preučili. Minister je sicer prejšnji teden pojasnil, da bodo spremembe obravnavane na prvi seji vlade.

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KOMENTARJI5

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Špica
25. 08. 2026 21.57
i mogli delat tako ne pa gospoda ob petkih do13 h
Odgovori
0 0
txoxnxy
25. 08. 2026 21.54
To ni in ne bo dodatno delo , je pa lenuhom na upravih enotah vsako delo muka in trpljenje .
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+2
2 0
Victoria13
25. 08. 2026 21.53
Pravilno, naj delajo tudi popoldne, saj so plačane iz proračuna!!!
Odgovori
+3
3 0
MalaMis
25. 08. 2026 21.49
A dajte no? Nedolgo nazaj sem brala, kako bi Logarjev sodelavec odprl trgovine nazaj ob nedeljah. UE so pa popoldanske ure problem? Dandanes še do banke ne moreš, če delaš do 17h, sobote pozabi. Tule je pa 2 dni problem. Komedija.
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+2
2 0
2fast4
25. 08. 2026 21.40
Tele gospe na eu, so ze ob oknu na kip prehlajene, ne da bi se delale pop ko je ob 7 tema...
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+4
4 0
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