Sindikati o vladnih izhodiščih za pogajanja: prišlo je do popolnega preobrata

Za zdaj so informacije sicer skope. Sindikalisti, ki izhodišča zaenkrat komentirajo zgolj neuradno, pa so že ob teh drobcih informacij precej zmedeni. Vlada je namreč odločila, da razširi obseg pogajanj. Po novem poleg prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v pogajanja vključuje tudi prenovo nazivov in dodatkov, določitev pogojev in števila dni dopusta ter prenovo poklicnega zavarovanja.

Nesorazmerja naj bi s sindikati uskladili do 30. junija, predlog zakona pa bi pot v parlamentu začel julija s ciljem, da so temelji novega plačnega sistema uveljavljeni do 1. januarja 2024.

Izhodiščni plačni razredi iz spodnje tretjine lestvice bi se v nov sistem prevedli leto kasneje, januarja 2025. Leta 2026 bi sledili ostali plačni razredi, leto za tem pa bi v nov sistem vstopili še funkcionarji.

Sindikati se začudeno sprašujejo, zakaj se časovnica vmeščanja v nov sistem premika za vse leto. Sprašujejo se, ali vlada sistem sploh spreminja ali prenavlja starega. Najbolj sporno pa se jim zdi sporočilo, da vlada s 1. januarjem prihodnje leto zamrzuje nagrajevanja redne delovne uspešnosti.