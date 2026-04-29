Slovenija

Sindikati ob 1. maju: Vse smo si izborili in vse bomo morali braniti

Ljubljana, 29. 04. 2026 15.31 pred 1 uro 3 min branja 22

Avtor:
STA
Protest ob prvem maju

Pred vrati je 1. maj, mednarodni praznik dela. Sindikalni konfederaciji Pergam in KSJS v prvomajskih poslanicah svarita pred posegi v delavske pravice in pozivata k enotnosti v nasprotovanju ukrepom, ki bi priborjene pravice zmanjševali.

Predsednik konfederacije Pergam Jakob Počivavšek je tako v svoji praznični poslanici zapisal, da so delavske pravice bile in morajo ostati skupni imenovalec delavcev, ki presega aktualno politično razklanost in razlike v svetovnem nazoru. Njihov obstoj namreč ni samoumeven.

"Ko se v javne razprave vpletejo omembe varčevalnih ukrepov in predlogi delodajalcev o ukinjanju povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane in plačanega odmora za malico, je enotnost delavk in delavcev tista, ki takšne predloge lahko zatre v kali," je poudaril.

V igri je po njegovih besedah še precej več, kot je videti na prvi pogled. V spremembah, ki so posledica digitalizacije, je tako po njegovem mnenju videti vzporednice z izzivi, s katerimi so se delavci soočali v začetku industrijske revolucije. Omogočanje dela na daljavo in nenehna povezanost brišeta meje med poklicnim in zasebnim življenjem, podaljšujeta dejanski delovni čas in negativno vplivata na duševno zdravje zaposlenih, je prepričan.

Tehnološke spremembe ob tem ustvarjajo negotovost glede vpliva na zaposlenost in delovna mesta ter otežujejo povezovanje delavcev. Poleg tega se ravnovesje med interesi delavcev in kapitala, kljub prizadevanjem sindikatov, preveša v korist kapitala, je opozoril.

Prekarnost (slika je simbolična).
Prekarnost (slika je simbolična).
FOTO: Bobo

Predlogi, ki zagovarjajo vitko državo in nižje davke, predvsem za lastnike kapitala in njegove upravljavce, te trende po Počivavškovih besedah potencirajo. "Če ti predlogi ne bodo naleteli na enoten odpor delavk in delavcev, to ne bo samo poraz enotnosti, temveč poraz za enake možnosti, ki se prenaša med generacijami, poraz pravične porazdelitve bremen ter tveganje za blaginjo, enake minimalne standarde delavskih pravic in socialne varnosti," je posvaril.

V Pergamu zato delavce ob prazniku dela pozivajo k enotnosti in solidarnosti, politične odločevalce pa k modrosti, posluhu in socialnemu dialogu. Preseganje aktualnih diametralno različnih pogledov na smer razvoja države in na številna temeljna področja za položaj zaposlenih je po njihovem prepričanju možno zgolj v vključujočem socialnem dialogu in sklenitvi socialnega sporazuma.

'Vse smo si izborili'

Tudi v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS) so v praznični poslanici poudarili, da nobena pravica ni bila podarjena. "Vse smo si izborili in vse bomo morali braniti," so jasni.

Ker ocenjujejo, da se danes soočamo z nevarnimi poskusi razgradnje socialne države, sporočajo, da ne bodo dovolili posegov v delavske pravice. Njihova vizija, zapisana v resoluciji Za socialno in solidarno Slovenijo, namreč temelji na prepričanju, "da mora biti edino pravo merilo uspešnosti države življenjski standard ljudi, ne pa statistični podatki, ki koristijo le kapitalu".

Bistvo gospodarske rasti in večje produktivnosti tako po prepričanju KSJS ne sme biti "optimiziranje dobičkov na račun izgorevanja zaposlenih". "Edini pravi cilj razvoja mora biti višja kakovost življenja za vse. Če se kakovost življenja večine zmanjšuje, medtem ko najbogatejši še dodatno bogatijo, je z državnimi ukrepi nekaj hudo narobe," so orisali.

Zato zaposlene v javnem in zasebnem sektorju, mlade, upokojence in vse, ki jim je mar, pozivajo k enotnosti. "Ko združimo moči, premikamo meje. Odločevalcem sporočamo jasno in glasno: ne bomo nemi opazovalci kratenja naših pravic. Solidarnost je naša moč, pravična in socialna Slovenija pa naš cilj," so zapisali.

V poslanici so izrazili tudi ostro nasprotovanje z danes potrjeno spremembo zakona o vladi predvideni združitvi področja dela in gospodarstva pod isto ministrstvo. "Takšna ureditev dodatno slabi položaj delavk in delavcev kot že tako šibkejše strani," so prepričani.

Odločno nasprotujejo tudi predlaganemu zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je vložil t. i. tretji politični blok in je danes začel parlamentarno pot. "To ni zakon za razvoj, temveč zakon za bogate in tiste, ki delujejo po načelu 'znajdi se' ... Slovenija ne potrebuje privilegijev za najpremožnejše, potrebuje močno javno zdravstvo, vsem dostopno socialno varstvo, kakovostno vzgojo in izobraževanje, medije v službi javnosti ter varno okolje," so jasni.

sindikati prvi maj praznik delo poslanica

Priporoča
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajebant1
29. 04. 2026 16.42
Dobro jutro, kje ste bili 4 leta vas je golob plačeval, da ste tiho?
Odgovori
0 0
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.40
Mene je šokiralo zadnjič, ko mi je neki rus razlagal kako leni smo Slovenci. Tam v Rusiji so veliko bolj redoljubni
Odgovori
0 0
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.35
Zaradi nesposobnih šefov trpi cel sistem. Ko bi imeli vojake v tovarnah ki bi nadzorovali šefe, bi bil hitro red
Odgovori
0 0
Še89sekund
29. 04. 2026 16.35
Za večino slovenceljnov je že jutranje ustajanje in odhod v službo izkoriščanje ,tlačanstvo , mobing....nič delat pa dobro živet to je moto socialističnega slovenca.
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.34
Pod diktaturo še nikoli ni bilo dobro. Ampak takrat je bil 8 urni delavnik, danes o tem marsikdo samo sanja. Politika se pa dela neumno
Odgovori
0 0
Vakalunga
29. 04. 2026 16.32
SNDIKATI kruhoborci za SOK, krompir so postali strokovnjaki za davčno politiko EKONOMIJO posebno ŠTRUDL vse ve o gospodarski rasti..res je še za svinjke polovice se niso sposobni borit, so pa vsi po vrsti postali rdeča PLESEN.
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.31
Slovenija nujno rabi praznik svetega Jožefa delavca. Bodo utihnili levi in desni, vsi nas grdo okrog prinašajo.
Odgovori
+3
3 0
Majzelj
29. 04. 2026 16.30
Najbolj se krade pod pretvezo zaščite delavskih pravic. Kradete zasluženo, da dajete tistim ki si ne zaslužijo pa bi lahko kot drugi delali.
Odgovori
+2
2 0
brabusednet
29. 04. 2026 16.26
Praznovanje 1 maja in kresovanje je odiranje navzočih z zasoljenimi cenami hrane in pijače.Sindikati dajte to po sindikalni ceni to organizirat ne pa še oskubit neumne siromake.Sindikalisti predvsem za svoje žepe skrbite.A je Sindikalistka Jerkičeva ugotovila,zakaj je proti višji plači delavcem.To so bile javne izjave.V komunizmu smo pridni delavni ljudje 1 maja si gradili hiše z delavskimi plačami.Po 28 letnem vladanju levičarjev pa mladi ne morejo do stanovanj,kako to gospodje sindikalisti.Tako levičarji skrbite za mlade.Z praznovanjem 1 maja in izrečenimi praznimi obljubami v 28 letnem vladanju levičarjev je vse slabše za mlade.
Odgovori
+3
3 0
Mukec
29. 04. 2026 16.25
Steven bo use rešil.
Odgovori
+0
1 1
Pedro Lopez
29. 04. 2026 16.23
Izborili ste si vse, vprašanje je samo, če in koliko časa so te pravice vzdržne. In kaj je bolj pomembno, država in samostojnost ali vaše pravice. Pravice so pri nas izrazito enostranske, na drugi strani jih je bolj malo. In s tem postajamo vse bolj socialistična država luzerjev, nekonkurenčni. Račun bo prišel prej kot slej, ne glede na razne pamflete in proteste.
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.20
Kljub temi diktature ki smo jo imeli je treba priznati da je bilo včasih za delavce bistveno bolje. Danes ni nobenih vrednot več.
Odgovori
-3
0 3
Še89sekund
29. 04. 2026 16.37
Seveda delat ni bilo treba veliko ,dosti se je pokradlo in stvar je nekako šla naprej do popolnega sesutja in propada...
Odgovori
0 0
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.38
Ja sej danes isto, misliš da tole ne bo propadlo?
Odgovori
0 0
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.18
Pravic že zdavnaj ni več. Tisto kar je bilo pa ni bilo slabo se strinjam.
Odgovori
-3
1 4
alkimistos
29. 04. 2026 16.09
Izborili kaj??? Nenormalne davke?? in to da imajo glavni sidikalisti po 10.000 eur plače.. Ne me farbat NE ME FARBAT!
Odgovori
+13
13 0
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.18
Leva pravica
Odgovori
+0
1 1
Pedro Lopez
29. 04. 2026 16.26
Tisti, ki zagovarjajo te davke, jih bolj malo plačujejo in imajo večino pravic. Na drugi strani so tisti, ki plačujejo največ davkov, državni sovražnik in sovražnik teh, ki plačujejo bolj malo davkov. V današnjem svetu popolnoma nerazumljivo. V Sloveniji bomo iznašli novo državno ureditev, vprašanje je le, kdo izven Slovenije bo za to imel razumevanje.
Odgovori
+3
3 0
bb5a
29. 04. 2026 15.57
Zakaj sploh praznujemo 1 Maj? 1.) 8 urni delavnik ne obstaja več, v službah je normalno da se dela in popoldneve in vikende...2.) Pravično plačilo ne obstaja več, mogoče pri starejših generacijah, pri mlajših 100% tega ni. 3.) Varnost na delu, hahaha
Odgovori
+10
10 0
gullit
29. 04. 2026 16.09
Pa še na praznovanju te olupijo z visokimi cenami za star kruh pa čevape.
Odgovori
+10
10 0
dron
29. 04. 2026 16.22
če si pa ovca 🐑🙈
Odgovori
-3
0 3
Še89sekund
29. 04. 2026 16.39
Še malo da kitajčki pokupijo se teh pa europskih tovarn....pa bo narod spoznal kaj pomeni delati...6 dnevni delavnik po 10 ur ,prosta samo sobota ,tri do najvec 5 dni dopusta letno....komaj jih čakam kineze da prevzemejo europsko gospodarstvo.
Odgovori
0 0
