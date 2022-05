Sindikati ob prazniku dela pozivajo k obuditvi socialnega dialoga

Praznik dela bomo po več kot dveh letih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 lahko znova obeležili v skladu z dolgoletno dediščino prvomajskih praznovanj, za katera so značilni rdeči nageljni in rdeče zastave kot simbol delavstva, mlaji, prvomajske budnice in proslave. Sindikati ob prazniku pozivajo k obuditvi socialnega dialoga.

Praznik dela je spomin na krvave izgrede v ameriškem Chicagu maja 1886, kjer se je sprožil boj delavcev za uzakonjen osemurni delovnik in druge pravice. Umrlo je 13 protestnikov in sedem policistov. Sindikati v Sloveniji ob letošnjem 1. maju še zlasti pozivajo k obuditvi socialnega dialoga, ki ga je po njihovih opozorilih aktualna vlada pod vodstvom Janeza Janše prekinila. Pričakujejo, da bodo z novo vlado lažje vzpostavili kakovosten socialni dialog. Že v soboto je bila v Ljubljani na Rožniku tradicionalna sindikalna prireditev s kresom in nagovori sindikalistov. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Tudi osrednja slovesnost ob prazniku bo v Ljubljani danes na Rožniku, na območju Maribora pa na Snežnem stadionu pod Pohorjem. Največ ljudi v savinjski regiji pričakujejo na Celjski koči, na Koroškem pa se bodo tradicionalno zbirali na Kremžarjevem vrhu. PREBERI ŠE Na Rožniku po dveletnem premoru spet živahno, po državi zagoreli kresovi Na Gorenjskem bo praznično na Križni gori, na Primorskem bo tradicionalno prvomajsko srečanje v organizaciji koprske občine na Socerbu, na Dolenjskem pa bo več slovesnosti, med drugim na Javorovici pri Šentjerneju. V predsedniški palači v Ljubljani bo danes dan odprtih vrat. Obiskovalce bo sprejel in nagovoril predsednik republike Borut Pahor, z nagovorom pa se mu bo pridružila generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj. Kot običajno bo v počastitev državnega praznika pred palačo med 9. in 21. uro postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.