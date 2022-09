Sindikati opozarjajo: pozabili ste na farmacevte in fizioterapevte

Predstavniki vlade in sindikatov s področja zdravstva in socialnega varstva so novembra lani podpisali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva, ki je prinesel višje plače okoli 35.000 zaposlenim, najbolj pa so se povišale bolnišničnim medicinskim sestram. Ob tem so predvideli, da bodo rešitve za delovna mesta, ki v novembrski dogovor niso bila vključena, in ostala odprta vprašanja iskali v drugem krogu pogajanj. A jim to ni uspelo, po volitvah pa so njihove zahteve pričakale novo vlado.

Kot je v torek dejala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič, pričakujejo, da jim bo danes vladna stran predstavila svoja izhodišča. Obenem pa pričakujejo tudi protipredlog vladne strani, sami so namreč predlog za drugi krog pogajanj podali že februarja in sedanjo vlado z njim seznanili avgusta.

Kot je pojasnila, njihov predlog pravzaprav izhaja iz tega, da so novembra lani ustvarili plačna nesorazmerja; čeprav tega sami niso želeli, ampak bolj vladna stran, so preferirali predvsem eno plačno podskupino, zdravstveno nego, medtem ko so vse ostale profile v zdravstvu in socialnem varstvu nekako pustili ob strani. Gre tako za zdravnike kot za farmacevtske delavce, delovne terapevte, fizioterapevte, sanitarne inženirje, radiološke inženirje in del socialnega varstva ter plačno skupino J, je pojasnila. Njihov predlog tako je, da se ta nesorazmerja zgladijo, da na terenu ne bo več slabe volje in že kar konfliktov v timih, ker gre za tako velike razlike v plačah.