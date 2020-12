Sindikati ostro nad določbe o upokojevanju starejših delavcev

Določbe o upokojevanju starejših delavcev, ki jih vključuje sedmi protikoronski zakon, so po mnenju reprezentativnih sindikalnih central nedopustne in predstavljajo očitno zlorabo interventne zakonodaje. Ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja so pozvali k odstopu, napovedujejo tudi razmislek o vložitvi ustavne presoje in nekatere druge ukrepe.

Kot so poudarili sindikalisti, so poslanci posegli v zakon o delovnih razmerjih, in sicer brez socialnega dialoga in razprave s socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Gre za zgolj še eno od vrste istovrstnih ravnanj v zadnjem času, so izpostavili.

"Gre za očitno zlorabo interventne zakonodaje in nujnega zakonodajnega postopka, vključno s prepovedjo referenduma, za trajne posege v sistemsko zakonodajo na neustaven in popolnoma nestrokoven način, ki utegne drastično povečati število upokojencev v zelo kratkem časovnem obdobju in pokojninski blagajni naložiti do 245 milijonov dodatnih stroškov," so opozorili. Izglasovan predlog po njihovih besedah pomeni vračanje Slovenije med države z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti med starejšimi delavci. "Sprememba seveda ne bo pripomogla k večji zaposljivosti mlajših oseb. Povečala pa se bo izčrpanost obstoječih delavcev, ki jim bodo delodajalci naložili še delo in naloge tistih delavcev, ki jih bodo 'prisilno upokojili'," so dodali. Kot posebej nerazumno so označili podporo delodajalskih organizacij takšni rešitvi, saj so s tem po njihovih besedah najbrž že srednjeročno podprli dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Edina alternativa temu je namreč bodisi zniževanje pravic iz pokojninskega zavarovanja bodisi drastično zaostrovanje pogojev za upokojitev. "Ob takšnem načinu sprejemanja zakonodaje je popolnoma jasno, da se bomo v sindikatih zadnjima dvema možnostma z vsemi sredstvi uprli, tako da je edina rešitev dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Morebitne negativne posledice pa naj delodajalci pripišejo svojim združenjem," so zapisali.

Sindikati so Cigler Kralja pozvali k odstopu. FOTO: Bobo

Posebno kritiko so namenili ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju, ki ni po njihovih besedah z ničemer preprečil, da se ne bi zgodil "ta nedopusten poseg v zakon in pravice starejših". "Nasprotno, tak predlog je na seji vlade celo podprl, stranka pa se je podpisala pod dopolnilo," so opozorili. S tem je po njihovih besedah tudi porušil vse temelje socialnega dialoga na ravni države. "Vsak minister za delo, ki bi dal kaj nase, bi ob takšnem ravnanju, ki pomeni tudi popolno izgubo njegove kredibilnosti, moral nemudoma odstopiti," so poudarili. Ob tem so napovedali razmislek o nadaljnjem sodelovanju pri socialnem dialogu v okviru ESS. Razmislili bodo tudi o vložitvi ustavne presoje in sprožitvi postopka pred Mednarodno organizacijo dela. O sprejeti rešitvi, ki gre po njihovih besedah proti priporočilom Evropske komisije Sloveniji, nameravajo obvestiti tudi evropske institucije. Da naj se opredeli do teh ukrepov, bodo pozvali tudi zagovornika načela enakosti. "Proučili bomo tudi možnost presoje ustavnosti sprejetega sklepa o prepovedi referenduma, ki preprečuje, da bi se bilo mogoče upreti sistemski in dolgoročni spremembi zakona, ki nima nobene povezave z epidemijo," so še napovedali.

Pod izjavo so se podpisali predsednica Zveze Svobodnih sindikatov SlovenijeLidija Jerkič, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov 90 SlovenijePeter Majcen, predsednica KNSS-Neodvisnost Evelin Vesenjak, predsednik Slovenske zveza sindikatov Alternativa Zdenko Lorber in predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost Albert Pavlič.