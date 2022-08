Sindikati ostro proti Jankoviću: Mesto podreja izkoriščevalskim korporacijam

Če bi imeli dostojne pogoje za opravljanje svojega dela ne glede na to, koliko dostav s kakšnimi razdaljami opravijo, ne bi bili prisiljeni v hitenje na cesti, so se v sindikatu Mladi plus odzvali na odločitev, da morajo kurirji Wolta in Glova v Ljubljani nositi identifikacijske številke, ki naj bi olajšale sankcioniranje v primeru neprimerne vožnje.

Novost je na torkovi novinarski konferenci predstavil ljubljanski župan Zoran Janković, za katerega so v sindikatu Mladi plus zapisali, "da mesto podreja profitnim interesom in izkoriščevalskim korporacijam, ki ne zaposlujejo ljudi". Za identifikacijske številke se je Janković dogovoril s slovenskima podružnicama korporacij Wolt in Glovo, saj bi bil v nasprotnem primeru v središču mesta za kurirke in kurirje prepovedan promet. Do tega predloga so prišli zato, ker naj bi se več meščanov in meščank Ljubljane po navedbah občine pritoževalo nad vožnjo kurirjev. "Očitno pa je, da se ne zavedajo oz. se nočejo zavedati pogojev, ki pripeljejo do tega, da kurirke in kurirji kdaj res vozijo hitro ali pa prekršijo kak cestnoprometni predpis. Očitno je, da želijo župan ter Wolt in Glovo krivdo in odgovornost prenesti na kurirje in kurirke oz. delavce in delavke, namesto da bi sami prevzeli odgovornost za ustvarjanje pogojev, ki kurirje in kurirke silijo v kršitve cestnoprometnih predpisov," so kritični v sindikatu. Če bi imeli dostojne pogoje za opravljanje svojega dela ne glede na to, koliko dostav s kakšnimi razdaljami opravijo, ne bi bili prisiljeni v hitenje na cesti, so prepričani v sindikatu. Na drugi strani ljubljanska občina po oceni sindikata ne izboljšuje kolesarske infrastrukture. "Vsi, ki živimo v Ljubljani, vemo, da kolesarska infrastruktura ni zadovoljiva za nikogar, ki se po mestu prevaža s kolesom, torej težava očitno ni v kurirjih in kurirkah," so zapisali.

icon-expand Dostava hrane FOTO: Shutterstock

Možnost zlorabe identifikacijskih številk V izjavi, pod katero so se poleg sindikata Mladi plus podpisali tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikat delavcev gostinstva in trgovine Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije, Sindikat Glosa, Svobodni sindikat Slovenije, Ambasada Rog in Inštitut za druga vprašanja Danes je nov dan, so opozorili tudi na možnost zlorabe identifikacijskih številk.