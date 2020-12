Sindikati ostro proti možnosti prisilnega upokojevanja

Vlada je predlog sedmega protikoronskega zakona sprejela v soboto, DZ pa ga bo predvidoma potrjeval prihodnji torek. V njem so zapisani dodatni ukrepi za blažitev posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo in najranljivejše skupine prebivalstva, njihova vrednost pa je po besedah finančnega ministra Andreja Širclja 550 milijonov evrov.

Med zakonskimi določbami je tudi možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga, kadar delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, torej praviloma pri starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe.

Ta predlog ni bil nikoli predmet socialnega dialoga, so danes opozorili v reprezentativnih sindikalnih centralah, članicah Ekonomsko-socialnega sveta. Predlog posega v zakon o delovnih razmerjih, katerega spremembe so se do nastopa te vlade vedno sprejemale s soglasjem socialnih partnerjev, in prav tako v zakon o javnih uslužbencih, so zapisali. Poslance pozivajo, naj v nadaljnjem postopku te določbe iz zakonskega besedila črtajo. "Gre za ustvarjanje podlage za povsem arbitrarno odločanje, ki posega v ustavno pravico posameznika do dela, odpoved brez razloga pa ima jasno razviden namen – diskriminacijo na podlagi starosti," so podčrtali sindikati.