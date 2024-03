Sindikati pisali Golobu: Dialog je na eni najnižjih točk, odkar obstaja ESS

Socialni dialog je padel na eno najnižjih točk v 30-letni zgodovini obstoja Ekonomsko socialnega sveta, v odprtem pismu predsedniku vlade sporoča sedem sindikalnih central, ki Golobu očitajo neodzivnost in neenakopravno obravnavo socialnih partnerjev. Kritični so do dela vlade, ki po njihovo dvoličnim in taktičnim delodajalcem – ti so ESS zapustili že pred meseci – na široko odpira vrata in pri tem sindikate povsem izključuje. Privilegijev vladajočih ne uživamo, odgovarjajo delodajalci, ki si tudi sami želijo vrnitve v ESS, a kot pravijo – ne več v vlogi statistov.