Nezadovoljni sindikati: 'Vlada ni pripravila jasnih in konkretnih odgovorov'

Tudi sindikati uslužbencev državne uprave po stebrnih pogajanjih za prenovo plačnega sistema in odpravo nesorazmerij ostajajo nezadovoljni s potekom pogajanj. Pravijo, da vlada opozoril državnih uslužbencev ne jemlje resno in ni pripravila jasnih, konkretnih odgovorov na njihova vprašanja. V več sindikatih niso optimistični, da se bodo pogajanja do septembra, ko so si za to zastavili rok, končala, zato tudi dodatne stavke posamičnih poklicnih skupin niso izključene.

Sindikatov javnega sektorja je 46. In vsaj toliko tudi specifik poklicev. "Mi smo zdravniki za naše gozdove, revirni gozdarji oziroma zavod za gozdove, skrbimo za naše gozdove in nam tak terenski kader odhaja. Predvsem terenski kader, ker so plače nezanimive," pravi predsednik sindikata Zavoda za gozdove Boštjan Režonja. Plačni sistem je sicer eden, a posebnosti številne, poleg tega pa so nastale anomalije na podlagi delnih dogovorov v preteklosti. Zato torej vlada vztraja pri prenovi plačnega sistema in hkrati odpravi teh nesorazmerij. A tu se seveda zatakne, že pri tem, kaj pravzaprav nesorazmerja so. "Odstopanja med posameznimi poklici so precej velika in vlada na tem mestu ne zna razložiti, zakaj je do teh odstopanj po presečnem datumu 3. decembru 2016 pravzaprav sploh prišlo," razlaga Rok Cvetko, predsednik Policijskega sindikata Slovenije.

Poleg zdravnikov, pa tudi sodnikov, so potrpljenje v preteklih tednih že izgubili zaposleni na upravnih enotah in operaterji klicne številke 112, ki stavkajo. Oboji so sicer na stebrnih pogajanjih, a so danes od tam odšli razočarani. "Žal ugotavljam, da so operaterje postavili za talce. Ocenjujem, da vlada ne misli resno," je povedal Marjan Lah, predsednik Sindikata ministrstva za obrambo. Frančišek Verk iz Sindikata državnih organov Slovenije pa je na drugi strani dejal: "Ta ignoranca naših pobud je privedla do tega, da danes tukaj sedimo in se dejansko ne moremo zmenit skoraj nič."

Sindikat državnih organov Slovenije FOTO: Bobo icon-expand

In pojavljajo se torej vedno nove skupine, ki opozarjajo nase. "Sindikalna stran je svoje predloge že pred časom predala, vladna stran sklicuje nova in nova pogajanja, pri čemer novih predlogov ne da," pravi Cvetko. Podpredsednik vlade Matej Arčon na drugi strani ocenjuje, da gredo v pravo smer. "So pa različni interesi, ko vsak sindikat gleda na drugi sindikat, kaj bo kdo dobil. Naša vloga pa je, da združimo to v celoto in poenotimo tudi morebitna nezadovoljstva določenih sindikatov," pravi Arčon.