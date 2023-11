Sindikati pozvali k umiku sporne določbe, sicer se obeta stavka

Štrukelj je spomnil, da so se s pozivom k črtanju omenjene določbe že obrnili tudi na poslanke in poslance, ki bodo na koncu odločali o zakonu. V sindikatih pa pričakujejo tudi, da bodo svoje stališče lahko predstavili ob obravnavi zakona na pristojnem odboru, ki bo 18. novembra.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil predsednik konfederacije Branimir Štrukelj , bodo sindikati konfederacije predlog predsedstva o splošni stavki pretresali v prihodnjih dneh in se do njega opredelili. Vabijo pa tudi vse ostale sindikate v javnem sektorju, da razmislijo o tem, da se jim pridružijo ter se skupaj dogovorijo o datumu in načinu izvedbe stavke.

Besede generalnega direktorja direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo Petra Pogačarja , da so sindikati tisti, ki so v pogajanjih postavili ultimat, pa je Štrukelj označil za "poskus rutinskega spina".

Po Štrukljevih besedah je zanje pri omenjeni določbi sporno predvsem to, da je z njo vlada z zakonsko prisilo posegla v odprta pogajanja. "Usklajevanje plač je bilo in je predmet naših pogajanj. In če bo vsakič, ko vladi kaj na pogajanjih ne bo všeč, to izločila iz pogajanj z zakonsko prisilo, potem v Sloveniji nimamo več socialnega partnerstva oz. obstaja zgolj še videz o njem," je opozoril. Dodal je, da je s to potezo vlada pravzaprav popolnoma razvrednotila pogajanja in da je s tem konec kakršne koli, tudi formalne enakopravnosti sindikatov na teh pogajanjih.

Vladni predlog za sindikate ni sprejemljiv

Obenem so predstavniki sindikatov konfederacije danes izrazili nezadovoljstvo z dosedanjim potekom pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, ki so trenutno povsem zastala. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko je opozoril, da se je sprva zaključek pogovorov o plačni reformi predvideval že do junija, zatem je bil dogovor, da se prenese v zgodnjo jesen, nazadnje je vlada kot datum želela "vsiliti" 15. oktober. A po njegovih besedah so danes tam, kjer so bili v aprilu in nič dlje. Pri tem je komentiral vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij, ki za sindikate ni sprejemljiv.

Kot je pojasnil, javnim uslužbencem državne uprave ponuja dva plačna razreda, kar pomeni približno šest odstotkov višje osnovne plače, a pod pogojem, da se v teh poklicih, za razliko od nekaterih drugih, odrečejo nekaterim specifičnim delom plače. Med njimi je omenil dodatek za stalnost pri pooblaščenih uradnih osebah, poklicno zavarovanje in znižanje osnovne odmere letnih dopustov. Upoštevaje stopnjo inflacije to po njegovih besedah pomeni, da bi javni uslužbenci ob izvedbi dogovorjenega prejeli "realno bistveno nižje plače" in "bi pravzaprav to plačno reformo plačali kar sami".

"Upam, da bo vlada vendarle dojela, da se je te reforme treba lotiti pametno, preudarno, predvsem pa takoj. Še zlasti to velja, upoštevaje trenutno varnostno situacijo, za represivne organe državne uprave, katerih ustavitev ali drugačna omejitev dela lahko v tem času privede do neposrednega ali pa posrednega poslabšanja splošne varnosti v državi," je opozoril.