Sindikati pred referendumsko nedeljo s pozivom k udeležbi

V skupni izjavi, pod katero so se podpisali predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf in KNSS-Neodvisnost Evelin Tožbar, so opozorili tudi na problematiko referendumskih vprašanj. Kot so zapisali, rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, a ne zaradi političnega opredeljevanja, temveč zato, ker predlagane rešitve presojajo skozi vrednote, na katerih temelji sindikalno delovanje in ki imajo svoje mesto tudi v ustavi. "Gre za vrednote, kot so dostojanstvo človeka in dela, socialna država, solidarnost, enakost, vključevanje, svoboda izražanja in demokratični nadzor," so dodali.

Sindikati so prepričani, da ljudi, "ki z nami živijo in delajo", ne smemo deliti po poreklu ali jim odvzemati možnosti vplivanja na delovanje okolja, v katerem bivajo in ustvarjajo. FOTO: Bobo

Prepričani so, da mora biti parlamentarni nadzor učinkovit, vendar pa mora imeti tudi jasne varovalke. Tudi ustavno sodišče je poudarilo, da mora biti ureditev takšna, da zagotavlja pravna sredstva za varstvo pravic posameznikov in drugih ustavnih vrednot, so izpostavili. "Če teh sredstev ni, smo zelo blizu preiskovanju posameznikov ali organizacij, tudi sindikalistk in sindikalistov ter sindikatov, ki bo lahko namenjeno zgolj diskreditaciji," so opozorili. Glede posvetovalnega referenduma o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom izpostavljajo, da socialna pomoč ni plačilo za delo, temveč zadnja varnostna mreža za ljudi, ki so se znašli v socialni stiski. "Delo mora biti plačano. Socialna pomoč pa mora ostati socialna pravica. Slovenska zakonodaja pozna institut javnih del, ki je ustrezno urejen in zagotavlja tudi plačilo za opravljeno delo," so poudarili.