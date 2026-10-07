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Slovenija

Sindikati pred referendumsko nedeljo s pozivom k udeležbi

Ljubljana, 07. 10. 2026 16.53 pred 4 urami 3 min branja 13

Avtor:
STA Ne.M.
Predčasno glasovanje na referendumu

Pred referendumsko nedeljo so k udeležbi na referendumih pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, so izpostavili v izjavi petih sindikalnih central. Obenem vse volivce pozivajo, naj se pred glasovanjem seznanijo z vsebino referendumskih vprašanj.

V skupni izjavi, pod katero so se podpisali predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf in KNSS-Neodvisnost Evelin Tožbar, so opozorili tudi na problematiko referendumskih vprašanj.

Kot so zapisali, rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, a ne zaradi političnega opredeljevanja, temveč zato, ker predlagane rešitve presojajo skozi vrednote, na katerih temelji sindikalno delovanje in ki imajo svoje mesto tudi v ustavi. "Gre za vrednote, kot so dostojanstvo človeka in dela, socialna država, solidarnost, enakost, vključevanje, svoboda izražanja in demokratični nadzor," so dodali.

Sindikati so prepričani, da ljudi, "ki z nami živijo in delajo", ne smemo deliti po poreklu ali jim odvzemati možnosti vplivanja na delovanje okolja, v katerem bivajo in ustvarjajo.
Sindikati so prepričani, da ljudi, "ki z nami živijo in delajo", ne smemo deliti po poreklu ali jim odvzemati možnosti vplivanja na delovanje okolja, v katerem bivajo in ustvarjajo.
FOTO: Bobo

Prepričani so, da mora biti parlamentarni nadzor učinkovit, vendar pa mora imeti tudi jasne varovalke. Tudi ustavno sodišče je poudarilo, da mora biti ureditev takšna, da zagotavlja pravna sredstva za varstvo pravic posameznikov in drugih ustavnih vrednot, so izpostavili. "Če teh sredstev ni, smo zelo blizu preiskovanju posameznikov ali organizacij, tudi sindikalistk in sindikalistov ter sindikatov, ki bo lahko namenjeno zgolj diskreditaciji," so opozorili.

Glede posvetovalnega referenduma o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom izpostavljajo, da socialna pomoč ni plačilo za delo, temveč zadnja varnostna mreža za ljudi, ki so se znašli v socialni stiski. "Delo mora biti plačano. Socialna pomoč pa mora ostati socialna pravica. Slovenska zakonodaja pozna institut javnih del, ki je ustrezno urejen in zagotavlja tudi plačilo za opravljeno delo," so poudarili.

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Nasprotujejo tudi posvetovalnemu referendumu o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Prepričani so, da ljudi, "ki z nami živijo in delajo", ne smemo deliti po poreklu ali jim odvzemati možnosti vplivanja na delovanje okolja, v katerem bivajo in ustvarjajo. "Navsezadnje tudi tuji lastniki podjetij soodločajo v podjetjih, kjer se njihovo lastništvo prepleta s slovenskim kapitalom," so opozorili.

Glede posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega rtv-prispevka pa opozarjajo, da Radiotelevizija Slovenija (RTVS) ni le javni medijski servis, temveč tudi kulturna institucija z lastno produkcijo in še marsikaj drugega. Njeno delovanje mora biti pregledno, odgovorno in gospodarno. Hkrati pa mora imeti zagotovljen avtonomen vir financiranja, ki mu omogoča stabilnost in čim večjo neodvisnost od vsakokratne politične oblasti, so izpostavili.

DZ je za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTVS, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.

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KOMENTARJI13

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Belibog
07. 10. 2026 21.26
To niso sindikati, aktivisti lewakov so.
Odgovori
0 0
MatPaat
07. 10. 2026 19.31
Pravkar so me spodbudili da glasujem 3x ZA, 1x pa se bom vzdržal, če pa bodo še nadaljne oddaje na to temo kot je bila pa še bo tisto obkrožil ZA.
Odgovori
+3
4 1
vlahov
07. 10. 2026 18.56
Naj ti sindikati pokažejo bilance , da se vidi ta korupcija
Odgovori
+7
8 1
Castrum
07. 10. 2026 18.53
Slovenija je "fenomen". Edino v Sloveniji sindikati ki zastopajo zaposlene (!), pozivajo ljudi da na referendumu glasujejo PROTI temu, da se jim ZVIŠA plača. Tega svet še ni videl, o tem bodo pisali učbenike!
Odgovori
+8
9 1
Julijann
07. 10. 2026 19.05
A se še kar čudiš? Jaz se ne in to od takrat naprej, ko so sindikati dali soglasje Ropu, ko je potem vlada povečala socialne prispevke zaposlenim in jih zmanjšala delodajalcu in dali so sindikati tudi soglasje za nižje procente izračune za penzije. Sindikati že vseskozi delajo na tem, da ima zaposleni manj!
Odgovori
+4
5 1
Dodajanje slik ne dela
07. 10. 2026 19.59
Castrum, pa o čem ti govoriš, dej nam razloži komu in za koliko, ja ful me zanima, pa v katerem vprašanju je to, da se ne zmotim.
Odgovori
-1
0 1
flojdi
07. 10. 2026 18.21
.na posvet ovalne pač ne grem
Odgovori
-1
0 1
M1111
07. 10. 2026 17.57
Sindikati pozivajo ljudi k glasovanju proti na referendumih, kljub temu, da se noben referendum vsebinsko ne tiče Sindikatov. Če potegnem sklep, lahko ugotovimo, da so Sindikati poleg NVO-jev podaljšana roka prejšnje leve vlade.
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+7
9 2
Dodajanje slik ne dela
07. 10. 2026 19.59
In kaj potem če je, ste užaljeni ker vi take roke imate.
Odgovori
-1
0 1
zmago56
07. 10. 2026 17.54
Čudni cajti so v Sloveniji, še malo nazaj so isti k bojkotu referendumov pozivali. Ali se ne morejo odločit, ali pa se veliko-mali šef ne more odločiti kakš navodila bi dal.
Odgovori
+9
10 1
Smuuki
07. 10. 2026 17.53
Trenutno je najbolj aktivna politična stranka sindikat. Povsod po svetu se sindikati ukvarjajo s sindikalnimi aktivnosti. Rdeč sindikat pod vodstvom štruklja bi vodil državo. Ni teme ki je ne bi sindikat drugače naredil. Kje je tržna inšpekcija? Ukvarja se z dejavnostjo za katero niso registrirani. Kot sindikat ni podvržen pripravi finančnega poročila za izvedbo volitev in razkriti vire financiranja. Za levico to dela sindikat brez kontrole. Joj so pokvarjeni.
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+10
11 1
ap100
07. 10. 2026 17.17
kaj pa ima to veze s sindikati?
Odgovori
+9
10 1
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