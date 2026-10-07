Sindikati pred referendumsko nedeljo s pozivom k udeležbi

V skupni izjavi, pod katero so se podpisali predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf in KNSS-Neodvisnost Evelin Tožbar, so opozorili tudi na problematiko referendumskih vprašanj.
Kot so zapisali, rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, a ne zaradi političnega opredeljevanja, temveč zato, ker predlagane rešitve presojajo skozi vrednote, na katerih temelji sindikalno delovanje in ki imajo svoje mesto tudi v ustavi. "Gre za vrednote, kot so dostojanstvo človeka in dela, socialna država, solidarnost, enakost, vključevanje, svoboda izražanja in demokratični nadzor," so dodali.
Prepričani so, da mora biti parlamentarni nadzor učinkovit, vendar pa mora imeti tudi jasne varovalke. Tudi ustavno sodišče je poudarilo, da mora biti ureditev takšna, da zagotavlja pravna sredstva za varstvo pravic posameznikov in drugih ustavnih vrednot, so izpostavili. "Če teh sredstev ni, smo zelo blizu preiskovanju posameznikov ali organizacij, tudi sindikalistk in sindikalistov ter sindikatov, ki bo lahko namenjeno zgolj diskreditaciji," so opozorili.
Glede posvetovalnega referenduma o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom izpostavljajo, da socialna pomoč ni plačilo za delo, temveč zadnja varnostna mreža za ljudi, ki so se znašli v socialni stiski. "Delo mora biti plačano. Socialna pomoč pa mora ostati socialna pravica. Slovenska zakonodaja pozna institut javnih del, ki je ustrezno urejen in zagotavlja tudi plačilo za opravljeno delo," so poudarili.
Nasprotujejo tudi posvetovalnemu referendumu o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Prepričani so, da ljudi, "ki z nami živijo in delajo", ne smemo deliti po poreklu ali jim odvzemati možnosti vplivanja na delovanje okolja, v katerem bivajo in ustvarjajo. "Navsezadnje tudi tuji lastniki podjetij soodločajo v podjetjih, kjer se njihovo lastništvo prepleta s slovenskim kapitalom," so opozorili.
Glede posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega rtv-prispevka pa opozarjajo, da Radiotelevizija Slovenija (RTVS) ni le javni medijski servis, temveč tudi kulturna institucija z lastno produkcijo in še marsikaj drugega. Njeno delovanje mora biti pregledno, odgovorno in gospodarno. Hkrati pa mora imeti zagotovljen avtonomen vir financiranja, ki mu omogoča stabilnost in čim večjo neodvisnost od vsakokratne politične oblasti, so izpostavili.
DZ je za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTVS, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.
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