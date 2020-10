Sindikati predčasno zapustili sejo ESS, nezadovoljni s socialnim dialogom

Današnja seja ESS je imela na dnevnem redu tako vladni predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu kot predlog opozicijskih SD in SAB o slovenskih demografskih rezervah, predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je DZ predložil DS, vprašanje sklada za sofinanciranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in tudi točko o pomenu in vlogi socialnega dialoga v državi.

Sindikati so v zadnjih tednih že večkrat izrazili nezadovoljstvo nad potekom socialnega dialoga v trenutnih razmerah, ki jih zaznamuje tudi epidemija covida-19. Nezadovoljni so tako npr. bili, ker je vlada le nekaj ur po tistem, ko je svoj zakonski predlog za vzpostavitev demografskega sklada predstavila socialnim partnerjem, tega tudi sprejela in poslala v DZ.