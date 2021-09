Sindikati predlog dogovora o obnovitvi socialnega dialoga že poslali partnerjem v ESS

Predlog dogovora, ki ga je pridobila STA, uvodoma navaja, da "je socialni dialog pomembna demokratična pridobitev, ključna za razvoj Slovenije, blaginjo državljanov in socialni mir". Socialni partnerji naj bi si zato prizadevali za njegovo ohranjanje in krepitev.

Predlagani dogovor sicer dopolnjuje pravila o delovanju ESS, podpisniki pa bi se z njim zavezali, da ga bodo dosledno v celoti spoštovali, prav tako pa tudi pravila o delovanju ESS ter vse dogovorjeno med partnerji v okviru ESS.

Podpisniki dogovora naj bi bili tudi soglasni, da se poslovnik o poteku usklajevanj protikoronskih zakonov uporablja izključno pri obravnavi interventne zakonodaje, ki je neposredno vezana na epidemijo covida-19.

Vlada naj bi se ob tem zavezala, da zakonov, za katere kolegij ESS odloči, da bodo obravnavani na seji ESS, ne bo sprejemala, dokler ne bodo obravnavani na seji ESS, pri čemer morata biti za to obravnavo na voljo najmanj dva meseca časa.

Rešitve, ki bodo tripartitno usklajene med partnerji, naj bi morala vlada vključiti v svoje končne predloge in jih zagovarjati v zakonodajnem postopku.

Poleg tega predlog dogovora predvideva, da se po zaključku usklajevanja zakona, podzakonskega akta in drugega predpisa ali akta na ESS pripravi in podpiše izjava o njegovi usklajenosti, "iz katere mora nedvoumno izhajati, kateri členi so usklajeni in kateri ne". Pri neusklajenih naj bi bila navedena opredelitev posameznih partnerjev do rešitve.

V primeru težav naj bi se socialni partnerji z namenom preprečitve ponovne prekinitve socialnega dialoga na zahtevo ene od treh strani v tednu dni sešli z ministrom, pristojnim za socialni dialog, ali s predsednikom vlade.

Sestavni del predlaganega dogovora je tudi dogovor o vodenju socialnega dialoga in obravnavi več (spornih) zakonov: o debirokratizaciji, nacionalnem demografskem skladu, urejanju trga dela, socialno varstvenih prejemkih, dolgotrajni oskrbi, dohodnini ter uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vlada naj bi se zavezala, da si bo v zvezi s temi predlogi, ki so že v zakonodajnem postopku, prizadevala za uveljavitev med socialnimi partnerji usklajenih rešitev, in sicer tako, da bo pripravila predlog dopolnil in jih poslala v DZ.