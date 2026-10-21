Sindikati: Predvidljivost ne sme biti izgovor za omejevanje rasti najnižjih plač

Na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so v ponedeljek sporočili, da se nagibajo k temu, da bi minimalno plačo za leto 2027 določili še pred začetkom novega leta, pri čemer bi jo uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin. Kot ključni razlog so navedli večjo predvidljivost poslovnega okolja in lažje načrtovanje stroškov dela za podjetja.

V Konfederaciji sindikatov 90 (KS 90) Slovenije so ob tem izrazili začudenje, da so socialni partnerji o namerah ministrstva izvedeli šele iz medijev. "Večji predvidljivosti načeloma ne nasprotujemo, odločno pa nasprotujemo temu, da bi ta postala izgovor za omejevanje rasti najnižjih plač," so zapisali v odzivu.

Podobno kritični so tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), kjer se strinjajo, da je pravočasna določitev minimalne plače pomembna tako za delodajalce kot za zaposlene, a opozarjajo, da minimalna plača ni zgolj strošek dela, temveč predvsem instrument za zagotavljanje dostojnega plačila in primernega življenjskega standarda zaposlenih.

Opozorili so še, da zgodnejša določitev minimalne plače ne sme pomeniti manj prostora za socialni dialog. "Socialni dialog ne sme biti zgolj formalnost ali naknadna seznanitev z že oblikovano odločitvijo. Sindikati moramo imeti dejansko možnost podati argumentirana stališča, predstaviti položaj najnižje plačanih in vplivati na razpravo o višini minimalne plače. Končna pristojnost ministra za odločitev ne sme in tudi ne zmanjšuje pomena kakovostnega posvetovanja," so zapisali v ZSSS.