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Slovenija

Sindikati: Predvidljivost ne sme biti izgovor za omejevanje rasti najnižjih plač

Ljubljana, 21. 10. 2026 13.15 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
K.H.
Denar

Napoved ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja, da bi višino minimalne plače za leto 2027 določili že do konca letošnjega leta in jo uskladili predvsem z inflacijo, je naletela na kritične odzive sindikatov. Medtem ko zgodnejši določitvi minimalne plače načeloma ne nasprotujejo, opozarjajo, da se o tako pomembnih vprašanjih ne bi smeli najprej seznanjati prek medijev ter da minimalna plača ne sme postati zgolj instrument zagotavljanja predvidljivosti za gospodarstvo.

Na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so v ponedeljek sporočili, da se nagibajo k temu, da bi minimalno plačo za leto 2027 določili še pred začetkom novega leta, pri čemer bi jo uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin. Kot ključni razlog so navedli večjo predvidljivost poslovnega okolja in lažje načrtovanje stroškov dela za podjetja.

V Konfederaciji sindikatov 90 (KS 90) Slovenije so ob tem izrazili začudenje, da so socialni partnerji o namerah ministrstva izvedeli šele iz medijev. "Večji predvidljivosti načeloma ne nasprotujemo, odločno pa nasprotujemo temu, da bi ta postala izgovor za omejevanje rasti najnižjih plač," so zapisali v odzivu.

Podobno kritični so tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), kjer se strinjajo, da je pravočasna določitev minimalne plače pomembna tako za delodajalce kot za zaposlene, a opozarjajo, da minimalna plača ni zgolj strošek dela, temveč predvsem instrument za zagotavljanje dostojnega plačila in primernega življenjskega standarda zaposlenih. 

Opozorili so še, da zgodnejša določitev minimalne plače ne sme pomeniti manj prostora za socialni dialog. "Socialni dialog ne sme biti zgolj formalnost ali naknadna seznanitev z že oblikovano odločitvijo. Sindikati moramo imeti dejansko možnost podati argumentirana stališča, predstaviti položaj najnižje plačanih in vplivati na razpravo o višini minimalne plače. Končna pristojnost ministra za odločitev ne sme in tudi ne zmanjšuje pomena kakovostnega posvetovanja," so zapisali v ZSSS.

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Kot so izpostavili v KS 90, bi morala razprava o minimalni plači upoštevati tudi dejstvo, da so slovenska podjetja leta 2025 ustvarila 7,3 milijarde evrov neto dobička oziroma dobrih 13 odstotkov več kot leto prej, hkrati pa se je povečalo število ljudi pod pragom tveganja revščine. "Kako je mogoče, da ob milijardnih dobičkih gospodarstva narašča tudi število revnih, politika pa se ponovno ukvarja predvsem z omejevanjem rasti najnižjih plač?Dobički namreč ne nastajajo sami od sebe, temveč jih s svojim delom soustvarjajo ljudje, ki morajo od tega dela tudi dostojno živeti," poudarjajo.

V KS 90 zagovarjajo določitev minimalne plače pri zgornji zakonski meji, torej pri 140 odstotkih minimalnih življenjskih stroškov, ter prenovo metodologije njihovega izračunavanja. Kritični so do tega, da trenutni izračuni še vedno temeljijo na več let starih podatkih o potrošnih navadah gospodinjstev.

V Zvezi svobodnih sindikatov pa so zadržani tudi do možnosti, da bi se zvišanje minimalne plače omejilo zgolj na inflacijo. Takšna uskladitev po njihovi oceni sicer ohranja kupno moč zaposlenih, ne zagotavlja pa izboljšanja položaja najnižje plačanih delavcev. Pri določitvi minimalne plače bi bilo treba upoštevati tudi gibanje plač, gospodarske razmere in zaposlenost. "Predvidljivost za delodajalce ne sme postati izgovor za omejevanje realne rasti minimalne plače," je v izjavi poudaril predsednik ZSSS Andrej Zorko.

Oba sindikata od ministrstva pričakujeta, da bodo morebitne spremembe zakona o minimalni plači ter izračuni za prihodnje leto najprej predstavljeni v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in usklajevani s socialnimi partnerji. Po njihovem mnenju konkurenčnosti gospodarstva ni mogoče graditi na nizki ceni dela, temveč na višji produktivnosti, znanju in pravičnejši delitvi ustvarjene vrednosti.

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KOMENTARJI5

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marker1
21. 10. 2026 15.28
Bebavi sindikati! Predvidljivost je pogoj za uspešno gospodarstvo. Kdaj začnete sami pobirati sindikalno članarino?
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+1
1 0
Smuuki
21. 10. 2026 15.11
A že spet? Komunistična uravnilovka se dela z izjemami. Rdeči sindikati prenehajte z vašimi zgrešenimi cilji. Nimamo vsi enakih številk konfekcije, nimamo vsi enakih številk čevljev, nimamo enakih znanj, nimamo enakih spretnosti. Nikoli nikdar ne bomo pristali na kloniranje plač. Sindikati bi radi sposlovali vsem enake najnižje plače. To sindikslno norost ne vem kdo si je izmislil. Dvig plač vsem ne samo najnižjim plačam. S temi dvigi samo najnižjih plač so dosegli da je srednji razred preprosto izginil. Imamo samo še vsi enake najnižje plače in 50-80% dvig v prejšnjem golobovem mandatu poslancem, ministrom, županom. Zdrekali ste plačne lestvice po komunistično. Vsi enako revni in bogate elite. Sindikati so vsi po vrsti izgubili kompas. Sledijo samo še ruski uravnilovki. Katastrofa
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+2
2 0
JApajaDAja
21. 10. 2026 14.42
sindikati, dobro jutro po 4-letnem spancu...:-)
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+1
1 0
SDS_je_poden
21. 10. 2026 14.54
Sej niso rabili veliko delat, ker je Levica delala tudi za njih. Ravno Levica je višala minimalce.
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0 0
Bbcc12
21. 10. 2026 14.31
Logar je zavetnik elite kot Janša.
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+0
1 1
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