Sindikati pričakujejo, da bo vlada sledila danim zavezam

V sindikatih, ki zastopajo zaposlene v zdravstveni negi, so že opozorili, da bi moralo ministrstvo za zdravje najpozneje do 1. marca pripraviti predlog prenovljenih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi. A je vodstvo ministrstva sindikate zaprosilo za "izredno podaljšanje roka", odločitev pa naj bi sindikatom posredovali do 8. marca.

Da bi se že moral nadaljevati dialog s sindikati, so v dopisu, ki so ga sredi prejšnjega meseca naslovili na ministra za javno upravo Rudija Medveda, opozorili tudi v pogajalski skupini dela sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek.

Vlada in sindikati so se namreč med drugim dogovorili, da bo vladna stran takoj po uveljavitvi aneksov h kolektivnih pogodbam, v katere so prelili rešitve iz stavkovnih sporazumov in dogovora, sindikatom posredovala v usklajevanje predloge sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o javnih uslužbencih.

Najpozneje v 60 dneh so predvideli začetek pogajanj o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. V 90 dneh naj bi se začela pogajanja za normativne dele tistih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki teh še nimajo.

V letošnjem letu naj bi med drugim preučili tudi določbe glede redne delovne uspešnosti in poskušali oblikovati kriterije, s katerimi bi v večji meri dosegli, da so res nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. Prav tako naj bi se lotili odpravljanja morebitnih neupravičenih razlik v sistemih napredovanja med in znotraj dejavnosti.