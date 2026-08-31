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Slovenija

Sindikati pričakujejo dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu

Ljubljana, 31. 08. 2026 13.50 pred 1 uro 4 min branja 5

Avtor:
STA K.H.
Sindikati zbrali podpise v podporo razpisa referenduma

Šest sindikalnih central bo v torek začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40.000 podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Ljudi pozivajo k podpisu, da se ohrani pravica do referenduma in ubrani socialno državo, pravijo.

"Smo proti zakonu, ki neposredne koristi prinaša zgolj ozkemu krogu najbolje plačanih, lastnikom premoženja, zasebnikom v zdravstvu in drugim premožnejšim skupinam. Zaposlenim tako v javnem kot zasebnem sektorju z nizkimi in srednjimi plačami, upokojencem, najemnikom, brezposelnim ta zakon ne prinaša praktično nič," je razloge za zbiranje podpisov na skupni novinarski konferenci danes v Ljubljani navedel predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.

Zakon ni interventen, ampak zavestno ustvarja izredne razmere kot podlago za poseg v socialno državo in solidarnost, je menil in dodal, da z nasprotovanjem zakonu branijo ustavo, ki med drugim določa, da Slovenija deluje kot "socialno občutljiva država". "Storili bomo vse, da bo taka ostala tudi naprej," je povedal.

Izrazil je prepričanje, da bodo uspešno zbrali vsaj 40.000 podpisov, in to pred potekom 35-dnevnega roka.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je dejal, da je zbiranje podpisov izključno sindikalna akcija, in zanikal morebitno povezavo s političnimi strankami.

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Izpostavil je, da podpis za referendum pomeni zahtevo za to, da lahko ljudje v tej državi odločajo, in nasprotovanje temu, da bi imeli politiki v določenem mandatu monopol pri odločanju. "Ustavno sodišče je stopilo v bran ene izmed najmočnejših temeljnih človekovih pravic, torej pravice do referenduma," je povedal.

Zanikal je, da bi bili s tem, ko nasprotujejo zakonu, proti razvoju Slovenije. "Sindikati smo vedno bili za razvoj Slovenije, vendar za razvoj, ki ne bo temeljil na krčenju socialne države, socialnih pravic, ki ne bo odpravljal solidarnosti, ki ne bo načenjal javnega šolstva, javnega zdravstva, ki ne bo načenjal drugih javnih storitev," je poudaril.

Sindikati želijo v kampanji razbiti mit, da zakon prinaša višje neto plače in da razbremenjuje delo, je dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. "Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela in ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi," je povedal.

Zato so prejšnji teden dali pobudo, da se zvišajo davčne olajšave, da se dvignejo meje dohodninskih razredov, da se povišajo najvišji neobdavčeni zneski povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, je povedal.

Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf se je vprašal, koliko klofut oblasti – ena je bila po njegovih besedah zbranih več kot 47.000 podpisov v treh delovnih dneh pod pobudo za razpis referenduma – bo še potrebnih, da bo ta začela poslušati ljudi.

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Med drugim je poudaril, da pokojninska in zdravstvena blagajna nista samopostrežni trgovini, iz katerih najbogatejši vzamejo največ, račun pa pustijo drugim, socialna država pa ne vreča brez dna, ampak "naš skupni ščit pred boleznijo, revščino, brezposelnostjo in tudi vedno bolj negotovo starostjo".

Če bi predlagatelji zakona spoštovali pojem razvoja Slovenije, bi pred končnim odločanjem skušali najti širši družbeni kompromis, je menil predsednik Slovenske zveze sindikatov – Alternativa Zdenko Lorber.

Kot eno najbolj problematičnih določb zakona je izpostavil t. i. prisilno upokojevanje in se vprašal, kaj je narobe z veljavno ureditvijo možnosti dela ob izpolnitvi upokojitvenih pogojev.

Pričakovani izpad v pokojninski blagajni zaradi socialne kapice, nižjih prispevkov samostojnih podjetnikov in polnega dvojnega statusa, ki bi po izračunih zakona za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašal 640 milijonov evrov, je po njegovih besedah v posmeh tistim, ki so si prizadevali za zadnjo pokojninsko reformo. Pričakuje, da bo zaradi manka hitro sledil predlog spremembe upokojitvenih pogojev.

"Naša država je po ustavi demokratična, socialna, solidarna. Takšno želimo ohraniti, želimo imeti javno šolstvo, javno zdravstvo, želimo imeti pokojninski sistem, kot ga poznamo, želimo tudi dolgotrajno oskrbo, ki jo napadajo. To želimo pustiti našim otrokom in našim vnukom, to je za nas pomembno. In ta zakon napada točno te stvari," je dejala predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost Evelin Tožbar.

Poudarila je, da naj koalicijske stranke, če so komurkoli kaj dolžne, "plačajo iz svojega žepa, ne pa iz naših denarnic".

Zbiranje podpisov, ki jih bo mogoče oddati prek spleta z digitalnim potrdilom in fizično na upravnih enotah, bo steklo v torek ob 8. uri, pobudniki so za kampanjo vzpostavili posebno spletno stran. Predstavniki sindikalnih central bodo svoj podpis oddali ob 11. uri na Upravni enoti Ljubljana na Linhartovi cesti v Ljubljani, so napovedali.

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KOMENTARJI5

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seter73
31. 08. 2026 15.27
Ce vsak dan delas v realnem sektorju, placujes vse prispevke... in podpises proti temu zakonu, si za na zaprtioddelek. Ce pa si v javni upravi, kvazi umetnik ali drugace prisesan na proracun ti je pa jasno da se bos moral premakniti ce boz zelel kaj dobiti
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0 0
spaceair
31. 08. 2026 14.28
»Če je Slovenija res socialna država, potem naj se najprej pokaže na plačilni listi in v denarnici ljudi, ne samo v govorih sindikalnih voditeljev. Višje plače in razbremenitev dela niso razkroj socialne države.«
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+0
2 2
petb
31. 08. 2026 14.53
Misliš takšne, kot jih delita Mijić in Stevanovič?
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+1
1 0
marker1
31. 08. 2026 15.12
Si se pa spravil na tistih pet delavcev, ki jih je prenesel okoli? To naj reši sodišče, saj jih zato imamo.
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0 0
marker1
31. 08. 2026 15.14
Sindikate boli dejstvo, da delodajalci ne bodo več pobirali članarine zanje. Sindikat naj jih kar sam pobira.
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-1
0 1
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