Sindikati pričakujejo dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu

"Smo proti zakonu, ki neposredne koristi prinaša zgolj ozkemu krogu najbolje plačanih, lastnikom premoženja, zasebnikom v zdravstvu in drugim premožnejšim skupinam. Zaposlenim tako v javnem kot zasebnem sektorju z nizkimi in srednjimi plačami, upokojencem, najemnikom, brezposelnim ta zakon ne prinaša praktično nič," je razloge za zbiranje podpisov na skupni novinarski konferenci danes v Ljubljani navedel predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Zakon ni interventen, ampak zavestno ustvarja izredne razmere kot podlago za poseg v socialno državo in solidarnost, je menil in dodal, da z nasprotovanjem zakonu branijo ustavo, ki med drugim določa, da Slovenija deluje kot "socialno občutljiva država". "Storili bomo vse, da bo taka ostala tudi naprej," je povedal. Izrazil je prepričanje, da bodo uspešno zbrali vsaj 40.000 podpisov, in to pred potekom 35-dnevnega roka. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je dejal, da je zbiranje podpisov izključno sindikalna akcija, in zanikal morebitno povezavo s političnimi strankami.

Izpostavil je, da podpis za referendum pomeni zahtevo za to, da lahko ljudje v tej državi odločajo, in nasprotovanje temu, da bi imeli politiki v določenem mandatu monopol pri odločanju. "Ustavno sodišče je stopilo v bran ene izmed najmočnejših temeljnih človekovih pravic, torej pravice do referenduma," je povedal. Zanikal je, da bi bili s tem, ko nasprotujejo zakonu, proti razvoju Slovenije. "Sindikati smo vedno bili za razvoj Slovenije, vendar za razvoj, ki ne bo temeljil na krčenju socialne države, socialnih pravic, ki ne bo odpravljal solidarnosti, ki ne bo načenjal javnega šolstva, javnega zdravstva, ki ne bo načenjal drugih javnih storitev," je poudaril. Sindikati želijo v kampanji razbiti mit, da zakon prinaša višje neto plače in da razbremenjuje delo, je dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. "Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela in ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi," je povedal. Zato so prejšnji teden dali pobudo, da se zvišajo davčne olajšave, da se dvignejo meje dohodninskih razredov, da se povišajo najvišji neobdavčeni zneski povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, je povedal. Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf se je vprašal, koliko klofut oblasti – ena je bila po njegovih besedah zbranih več kot 47.000 podpisov v treh delovnih dneh pod pobudo za razpis referenduma – bo še potrebnih, da bo ta začela poslušati ljudi.