KSJS: Minister Hojs želi policiste ustrahovati, da bi dosegel popustljivost in utišanje PSS

Blatenje v medijih, podtikanja in javne žalitve, ki jih sproža minister za notranje zadeve na škodo Policijskega sindikata Slovenije, kažejo, da minister Aleš Hojs ne pripisuje nikakršne teže vodenju socialnega dialoga, spodbujanju demokratičnih vrednot in vključevanju zaposlenih v procese upravljanja, spoštovanju zaposlenih in ohranjanju njihovega dostojanstva, interesom zaposlenih po varnem in zdravem delovnem okolju, temveč želi policistke in policiste ustrahovati, z namenom, da bo dosegel popustljivost in discipliniranost (utišanje) Policijskega sindikata Slovenije (PSS), kar bi mu olajšalo samovoljno ravnanje in politično instrumentalizacijo policije, je zapisal Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS).

Kot pravi, zavračajo nedostojno ministrovo manipuliranje z informacijami in njegov poskus politizacije delovanja PSS s ciljem, da bi se razvrednotilo njegova prizadevanja usmerjena izključno v zaščito sindikalnega članstva pred kršitvami iz delovnega razmerja in protipravnimi ravnanji delodajalca. "Njegovo etiketiranje, kateri politični opciji pripada Policijski sindikat Slovenije, pa štejemo za zlonamerno. Dejstvo je namreč, da policistke in policisti ne smejo biti člani političnih strank, lahko pa sodelujejo pri aktivnostih, ki so usmerjene k skupnim interesom lokalnega prebivalstva, in da Policijski sindikat Slovenije združuje interese članstva, ne glede na njihovo zasebno prepričanje in vrednote."