PRENOS V ŽIVO: 'Vlado pozivamo, naj spoštuje pravila o delovanju ESS'

Razlog, da Zakon o delovnih razmerjih na seji ni bil obravnavan, pa po njegovih besedah ni bil zgolj to, da seja ni bila izvedena, pač pa tudi to, da so gradivo prejeli zelo pozno, manj kot 24 ur pred sejo. "Gre za pomemben zakon, ki vzpostavlja nov steber socialnega zavarovana, zato je nujno, da se ga predebatira na seji," je odločen.

"Zahteva delodajalcev je posledica ugotovitev, da so prisotne težave pri socialnem dialogu," je danes povedal sindikalist in predsednik Ekonomsko-socialnega sveta Jakob Počivalšek . Na to so na zadnji seji tudi že opozorili, je pojasnil. "Niso zagotovljeni pogoji, ki bi omogočali, da bi se zakoni v socialnem dialogu ustrezno obravnavali. Pravila o delovanju ESS niso spoštovana," poudarja.

Pretekli petek je bila seja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) po sporočilu delodajalcev, da se je zaradi odsotnosti premierja Roberta Goloba ne bodo udeležili, odpovedana. Delodajalci so namreč ogorčeni, ker pogosto prihaja do obravnavanja in sprejemanja zakonodajnih predlogov na vladi in v DZ "povsem mimo ESS" in ker vladna stran na sejah ne zagotavlja sklepčnosti ali pa je ta na meji.

"Reforme, sploh zakonske reforme, ki so napovedane, so spremembe, ki terjajo svoj čas. Zato mora biti danega dovolj časa za javno obravnavo in socialni dialog, da se rešitve lahko natančno pretehta, osvetli z vseh vidikov in da so tako boljše, bolj legitimne in da jih je lažje implementirati v praksi," je pojasnil in poudaril, da se je prav zato treba takšnim kršitvam vlade izogibati.

"Vlado pozivamo, naj spoštuje pravila o delovanju ESS, omogoči dovolj časa in naj se kršitve ne ponavljajo," je dejal in dodal, da to velja tudi za zakone, ki so trenutno še v delu. "V mislih imam tudi zakon, ki ga obravnava ministrstvo za zdravje," je pripomnil.

Iz kabineta predsednika vlade so medtem pretekli teden sporočili, da se zavedajo pomena socialnega dialoga in da usklajujejo datum, ko bi se lahko zasedanja udeležil tudi Golob.