Kot sta v skupnem sporočilu za javnost zapisala vodja pogajalske skupine dela reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek in vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, so ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo od nastopa vlade večkrat pozvali k sklicu seje pogajalske komisije. "Od nastopa vlade je namreč povsem zastalo delo skupne delovne skupine za spremljanje izvajanja novega plačnega sistema, v praksi pa se pojavljajo številne težave pri izvajanju, zlasti na področju delovne uspešnosti," so pojasnili. Opozorili so, da vlada in sindikati še niso skupaj obravnavali poročila o plačah v javnem sektorju za preteklo leto. Pogajanja o vsebinah, za katere so se dogovorili v skupnem dogovoru med vlado in sindikati konec leta 2024, pa se še niso začela, čeprav so roki za to že potekli. "Med drugim gre za zavezo po začetku pogajanj o dodatkih za prepovedi in omejitve, za poenotenje opisov del in nalog in za metodologijo za vrednotenje delovnih mest v javnem sektorju," so navedli.

Predstavniki sindikalnih pogajalskih skupin FOTO: Bobo

Sindikati so po njihovih navedbah pravočasno, še pred sprejemom proračuna za leto 2027, podali predlog za višino regresa za letni dopust za javne uslužbence za leto 2027, na katerega se vlada še ni odzvala. "Dodatno so javne uslužbence močno vznemirile izjave o možnosti zamrznitve izvajanja plačne reforme, napovedi o prezaposlitvi 50.000 javnih uslužbencev iz javnega sektorja v gospodarstvo, dejstvo, da je v proračunu za leto 2027 predvidenih manj sredstev za plače, kot bi jih bilo potrebnih za izpolnitev obveznosti države do javnih uslužbencev, in nenazadnje napoved izločitve policije iz enotnega plačnega sistema," so našteli. Ocenjujejo, da je vsebin, o katerih bi bilo nujno voditi socialni dialog, "več kot dovolj". Ob tem so spomnili na izjave ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza, ki je na prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade napovedal, da sprememb na področju plač v javnem sektorju brez soglasja s sindikati ne bo. "Kljub temu se vladna stran na pozive k sklicu seje pogajalske skupine ne odziva in se izogiba socialnemu dialogu," so opozorili.