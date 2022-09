Sindikati v zdravstvu nezadovoljni: 'Ministra bomo držali za besedo'

Dopoldan so se nadaljevala pogajanja med ministrstvom za zdravje in ostalimi sindikati zaposlenih v zdravstvu. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov ter predstavniki sindikatov zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege so s pogajanji vse bolj nezadovoljni. Drugemu pogajalskemu srečanju bi morala slediti tudi novinarska konferenca, na kateri bi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik predstavila vladno plat pogajanj, a so jo predstavili.

Predstavniki sindikatov v zdravstvu so z ministroma Danijelom Bešičem Loredanom in Sanjo Ajanović Hovnik za skupno mizo prvič sedli minuli teden, a takrat niso uspeli dogovoriti nič konkretnega. Ddanes so z razpravo nadaljevali. A s potekom so vedno bolj nezadovoljni, so sporočili Fides in predstavniki sindikatov zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege. Kot sporoča prvi, so se v ponedeljek na prvem srečanju soglasno strinjali, da je zdravstveni sistem v velikih težavah, današnji predlog ministra pa se oddaljuje od obljubljenih hitrih in učinkovitih rešitev.

icon-expand "S tem vladna stran dela vse v smeri, da ohranja sistem, ki je prinesel veliko pomanjkanje zdravnikov predvsem v javnem zdravstvu," so zapisali na Fidesu. FOTO: Dejstva

Nezadovoljni so predvsem s tem, da naj bi vlada podpirala trenutni sistem, ki je po Fidesovih besedah prinesel veliko pomanjkanje zdravnikov v javnem zdravstvu, saj "na široko odpira pot privatizaciji in odhajanju zdravnikov v zasebni sektor ter v druge oblike dela". Od ministra pričakujejo, da bo izpolnil obljube s prvega pogajanja in sindikatu posredoval konkreten predlog, ki bi ga lahko Glavni strokovni odbor Fidesa obravnaval že na četrtkovem srečanju. V Fidesu so kritični tudi do sočasnih skupnih pogajanj za vse tri kolektivne pogodbe z vsemi sindikati za področje zdravstva. Pravijo, da s tem prej niso bili seznanjeni. "To je odmik od dogovorjenega in kot tak onemogoča plodno iskanje nujno potrebnih rešitev," menijo. Odmik od včeraj dogovorjenega reševanja Fides-ovih stavkovnih zahtev med ministroma in njihovo pogajalsko skupino je tako v nasprotju z interesi pacientov, dogovorom in slaba popotnica za sklenitev sporazuma pred 19. oktobrom, dnevom napovedanega začetka stavke, so še jasni na sindikatu.

icon-expand Sindikat od vlade pričakuje, da bo v DZ posredovala predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zdravniški službi, na podlagi katerega se za zdravnike in zobozdravnike Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ne bo več uporabljal. FOTO: Shutterstock

'Ne moremo biti zadovoljni' Nad drugim dnevom pogajanja so razočarani tudi predstavniki sindikatov zdravstva, socialnega varstva in zdravstvene nege. Po besedah predsednice sindikata zdravstva in socialnega varstva Irene Ilešič Čujovič so danes pričakovali napredek. "A tega napredka ni bilo. Nismo dočakali protipredloga vladne strani. Vrtimo se na točki nič," je bila kritična. Predstavniki so novembra lani podpisali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva, ki je prinesel višje plače okoli 35.000 zaposlenim, najbolj pa so se povišale bolnišničnim medicinskim sestram. Ob tem so predvideli, da bodo rešitve za delovna mesta, ki v novembrski dogovor niso bila vključena, in ostala odprta vprašanja, iskali v drugem krogu pogajanj. A jim to ni uspelo, po volitvah pa so njihove zahteve pričakale novo vlado. "Ne moremo biti zadovoljni. Minister zaenkrat še nima mandata vlade, da bi se pogajal z nami, ker menijo, da smo z lanskim dogovorom uredili vsa nesorazmerja in zadovoljivo dvignili plačne razrede za vse zaposlene v zdravstveni negi. To seveda ni res," je v izjavi dejala predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar. Pogajanja se bodo po napovedih predstavnikov sindikatov nadaljevala prihodnjo sredo, proti predlog vlade pa pričakujejo v ponedeljek. "Ministra bomo držali za besedo," je napovedala Ilešič Čujovičeva. Beseda predvsem o kolektivnih pogodbah Danes so sicer potekala pogajanja za tri kolektivne pogodbe, poleg pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege tudi za kolektivno pogodbo za zdravnike iz zobozdravnike. Pogajanj se poleg sindikatov, ki so podpisniki kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva udeležil tudi sindikat zobozdravnikov Dens, predstavnika zdravniškega sindikata Fidesa, ki sta se v začetku udeležila pogajanja, pa sta jih pred koncem zapustila, je še povedala Ilešič Čujovičeva.