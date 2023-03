Sindikati: Vladna izhodišča so drugačna od tistega, kar se je napovedovalo

"Ta izhodišča, ki smo jih lahko v petek zvečer prebrali, predvsem kažejo na dvoje. Prvo, da vlada ni sprejela tistega, kar je ministrstvo za javno upravo napovedovalo, torej osnutek spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in predlog za odpravo plačnih nesorazmerij. Na drugi strani pa je očiten odmik od tistih izhodišč, ki so nam bila predstavljena, zlasti z odmikom implementacije določenih za nas izjemno pomembnih elementov, o katerih se moramo dogovoriti, se pravi glede odprave plačnih nesorazmerij in glede uvedbe plačne lestvice, po kateri naj nihče v javnem sektorju ne bi imel več osnovne plače nižje od minimalne, kar je problem. In tukaj bo morala vlada še marsikaj pojasniti," je danes povedal vodja pogajalske skupine dela reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek .

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, ki jih je vlada sprejela v petek na dopisni seji, bo sindikatom podrobneje predstavila na seji pogajalske komisije predvidoma zadnji teden marca, so v petek sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Počivavšek: To je velika razlika od tistega, kar je vlada napovedovala

Izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov iz spodnje tretjine plačne lestvice naj bi se, kot so v petek sporočili z vlade, na novo plačno lestvico praviloma prevedli s 1. januarjem 2025, ostali plačni razredi pa leto kasneje, s 1. januarjem 2026.

"To je velika razlika od tistega, kar je vlada napovedovala. In seveda je daleč od tistih rokov, ki smo si jih mi predstavljali kot tiste, ko bi to moralo že stopiti v veljavo," je še povedal Počivavšek.

Štrukelj: Zdi se, kot da se nekatere ključne predpostavke zdaj v marsičem spreminjajo

V konfederaciji sindikatov javnega sektorja bodo po besedah njihovega vodje Branimirja Štruklja počakali s podrobnejšim komentarjem vladnih izhodišč do seznanitve z njihovo vsebino. "Tisto, kar je bilo objavljeno, pa nedvomno postavlja velika vprašanja pred nadaljevanjem oblikovanja novega plačnega sistema. Zdi se, kot da se nekatere ključne predpostavke, ki so bile predlagane s strani vlade v prvotnih izhodiščih, ki so bila predstavljena sindikatom pred mesecem dni, zdaj v marsičem spreminjajo in to na nekaterih zelo občutljivih točkah," je povedal.