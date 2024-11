PRENOS V ŽIVO: Rok Cvetko: Dosedanja pogajanja so bila navadna farsa

Po pozivu Konfederacije sindikatov javnega sektorja k zamiku parafiranja kolektivnih pogodb, je vladna stran sindikate obvestila, da lahko kolektivne pogodbe in ostale predvidene akte po posameznih stebrih parafirajo do srede. Sindikati drugega stebra, med njimi tisti, ki zastopajo vojake, policiste, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi ter poklicne gasilce, ne nameravajo pristopiti k parafiranju dokumentov, od vlade pa pričakujejo, da ponovno preuči predloge sindikalne strani. O tem bodo govorili tudi na novinarski konferenci, danes ob 11.30, v živo jo bomo spremljali tudi na naši spletni strani.

Sindikati, ki sodelujejo na pogajanjih v okviru plačnega stebra za javne uslužbence v državnih organih, občinah in javnih zavodih gasilcev, so zadnja stebrna pogajanja prejšnji teden zapustili. V petek so sporočili, da kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ne bodo parafirali, sindikat poklicnih gasilcev pa ne kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva.

Denar FOTO: Shutterstock icon-expand

Kot so sporočili reprezentativni sindikati javnega sektorja, predlog Kolektivne pogodbe za državo upravo, uprave pravosodnih organov in uprav dveh samoupravnih lokalnih skupnosti (KPDU) nima normativnega dela, zato bi to moralo veljati za vse, a naj bi vlada v tekst KPDU vnesla visoko ocenjeno delovno mesto ekspert. Od vladne strani zdaj pričakujejo, da ponovo preuči predloge sindikalne strani, ki jih "vztrajno zavrača ter veliko bolj spodobno in pošteno pristopi k pogajanjem za KPDU".