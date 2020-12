Sindikati z novimi predlogi za sedmi protikoronski zakon

V Konfederaciji sindikatov Slovenije (KSS) Pergam ugotavljajo, da se ponavlja zgodba sprejemanja preteklih protikoronskih zakonov z izključevanjem sindikatov iz postopka priprave in usklajevanja rešitev interventnih ukrepov."Takšen način postaja ustaljen vzorec, ki je za KSS Pergam popolnoma nesprejemljiv,"dodajajo v sindikalni zvezi.

Podobno kot v sredo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) opozarjajo na po njihovih besedah neenakopravno obravnavo socialnih partnerjev, kjer so delodajalci za razliko od sindikatov vključeni v pripravo in usklajevanje zakonodaje. Tako se je zgodilo ob sprejemanju šestega protikoronskega zakona, enako pa se ponavlja v primeru sedmega, ocenjujejo. Takšno ravnanje se jim zdi zavržno glede na to, da so sindikati po njihovih zagotovilih pravočasno in večkrat pozivali in predlagali ustanovitev pogajalske skupine za sedmi protikrizni zakon, čemur pa naj bi vladna stran, na čelu z ministrstvom za delo nasprotovala.

Osrednje mesto za socialni dialog je Ekonomsko socialni svet (ESS), poudarjajo v KSS Pergam in vlado pozivajo, da akte, ki spadajo v pristojnost ESS, tam tudi usklajuje. "Če pa se je vlada odločila, da ne namerava več delovati v okviru ESS in spoštovati njegovih pravil, pa naj nam to nedvoumno sporoči," sporočajo.

V KSS Pergam tako pričakujejo takojšnjo vključitev socialnih partnerjev v pripravo in usklajevanje predloga sedmega protikoronskega zakona, aktivno vključevanje socialnih partnerjev v oceno učinkovitosti prejšnjih pritikriznih zakonov in sodelovanje sindikalne strani pri pripravi morebitnih novih interventnih ukrepov.