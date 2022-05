Sindikati za javne uslužbence predlagajo regres v višini 1500 oz. 1300 evrov.

Regres za letni dopust je pravica, ki se ureja dvostransko, praviloma s kolektivnimi pogodbami, pojasnjujejo v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS). Dvostransko urejanje višine regresa za letni dopust je tudi ustaljena praksa v javnem sektorju, kjer je bila višina regresa za letni dopust vedno predmet dogovarjanja in pogajanj, so sporočili iz KSJS, kjer tudi za letošnje leto pričakujejo pogajanja in dogovor o višini regresa za letni dopust za javne uslužbence.