Slovenija

Sindikati ostro nad predlog interventnega zakona: napovedujejo tudi stavko

Koper, 23. 04. 2026 12.49 pred 28 minutami 6 min branja 39

Avtor:
A.K. STA
Podpis izjave o usklajenosti med sindikati in vlado o novem plačnem sistemu v javnem sektorju

Sindikalne centrale ostro nasprotujejo predlaganemu interventnemu zakonu, saj menijo, da posega v socialno državo in koristi le kapitalu. V primeru enostranskega sprejemanja zakonodaje brez dialoga vodstvo sindikatov napoveduje stavko.

V reprezentativnih sindikalnih centralah, članicah Ekonomsko socialnega sveta (ESS) v zvezi s t.i. interventnim zakonom za razvoj Slovenije, ki so ga vložili poslanci treh parlamentarnih strank, ugotavljajo, da je njegov naslov zavajajoč, so zapisali v javnem pismu: "Po vsebini ne gre za razvojni zakon oziroma za interventne ukrepe, katerih primarni namen bi bil preprečitev oziroma blažitev posledic krize. Gre za poskus, da se pod krinko nujnosti sprejmejo rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem, kapitalu in ki posegajo v temeljna načela socialne države." 

Podpis dogovora med vlado in sindikati
FOTO: Bobo

Razen ukrepov, ki se nanašajo na znižanje DDV za osnovna živila ter ukrepov za znižanje stroškov energije, gre za že večkrat slišane predloge iz 'železnega' repertoarja delodajalskih organizacij, ki so jih predlagatelji nekritično, brez resne presoje, povzeli v svoj predlog zakona, menijo. "Negativne posledice takšnih ukrepov bodo lahko kasneje občutili predvsem zaposleni z nižjimi in srednjimi dohodki, starejši delavci pred upokojitvijo, upokojenci in mladi. Skratka vsi tisti, ki že danes nosijo največje breme draginje," svarijo sindikati. 

Negativno so se opredelili do številnih predlogov

Sindikalne centrale so se do praktično vseh teh predlogov, od socialne kapice, do polnega dvojnega statusa, regresnih zahtevkov, prisilnega upokojevanja in zniževanja davkov na določene kapitalske dobičke v preteklosti že večkrat negativno opredelili, pod različnimi vladami različnih barv, so spomnili: "In tako je tudi tokrat! Reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko socialnega sveta predlogom, kakršni so predlagani, odločno nasprotujemo, predvsem pa nasprotujemo enostranskemu načinu sprejemanja zakonodaje."

Opozarjajo, da predlogi ne le zmanjšujejo, temveč v celoti ukinjajo solidarnost med zavarovanci v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, številnim delavcem ukinjajo možnost prejemanja spodbud za daljše ostajanje v zaposlitvi in jim proti njihovi volji prekinjajo pogodbe o zaposlitvi, zmanjšujejo odgovornost delodajalcev za varnost in zdravje pri delu ter namesto višje obdavčitve premoženja prinašajo dodatne dobičke tistim z večjim številom nepremičnin, ki jih oddajajo v najem, brez varovalk, da bi imeli dejansko od tega kaj vsaj tisti, ki stanovanja najemajo.

Poudarjajo tudi, da predlog zakona ne vsebuje finančnih posledic vseh predlaganih ukrepov (npr. uvajanje polnega dvojnega statusa), finančne posledice nekaterih ukrepov pa so po našem prepričanju bistveno podcenjene. V vsakem primeru pa predlog zakona ne predvideva nobenih ukrepov, ki bi zagotovili nadomestitev izpada davčnih prihodkov in s tem preprečili posege v pravice iz javnih sredstev ter v obseg ali kakovost javnih storitev, svarijo: "Po našem prepričanju obstaja tudi resna nevarnost, da bi bilo s sprejetjem takšnega zakona ogroženo koriščenje sredstev na podlagi že sprejetih in izvedenih ter s strani Evropske komisije potrjenih ukrepov oziroma reform iz Načrta za okrevanje in odpornost, sprejetje teh predlogov pa bi zelo verjetno pomenilo tudi odstopanje od fiskalnih pravil Evropske unije."

"Še posebej zaskrbljujoče je, da predlog posega na področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter prispevkov za socialno varnost in to kljub temu, da je bilo v letu 2025 v zvezi s tem doseženo tripartitno soglasje tako sindikatov, kot tudi delodajalskih organizacij in vlade, to soglasje pa so spoštovali tudi poslanci v zakonodajnem postopku pri sprejemanju zakona, pri čemer je bil sklenjen tudi dogovor, da se bo problematika prispevkov obravnavala celostno, v okviru socialnega dialoga in v soglasju s socialnimi partnerji," so zapisali. 

Poslance, ki so interventni zakon vložili pozivajo, da ga umaknejo iz zakonodajnega postopka ali v njem ohranijo zgolj ukrepe, ki naslavljajo problematiko energetske krize in draginje (znižana stopnja DDV na osnovna živila), v razpravo, o katerih naj na ustrezen način enakopravno vključijo tudi socialne partnerje, z namenom vključitve varovalk, ki bi zagotovile, da bodo ti ukrepi dejansko dosegli svoj namen in ne zgolj povečevali dobičkov podjetij ali bili v korist le peščici ljudi, so pozvali. 

Vse ostale vsebine, ki so jih predlagali v zakonu, pa sodijo v resen, strokoven in vključujoč socialni dialog v času, ko bo imenovana vlada s polnimi pooblastili in bo imela pooblastila za njihovo obravnavo v okviru Ekonomsko socialnega sveta in njegovih delovnih teles, menijo. 

Sindikati so pripravljeni na dialog in iskanje rešitev: "Ne moremo pa in tudi nočemo pa pristati na enostranske posege v pravice zaposlenih ter v sprejemanje ukrepov, ki imajo lahko dolgoročne in morda celo nepopravljive negativne posledice za sisteme socialne varnosti, obseg in kakovost javnih storitev in za povečavanje neenakosti v družbi. Prepričani smo, da Slovenija ne potrebuje zakonov, ki slabšajo standard ljudi, temveč politike in zakone, ki krepijo blaginjo, dostojno delo in socialno varnost." 

Sindikati s tem pozivom izkazujeho svojo zavezanost dialogu, pripravljeni pa smo na oba scenarija, tako na dialog, kot tudi na konflikt, v kolikor bi predlagatelji enostransko vztrajali na svojih predlogih, so zapisali. 

Volf: Koristi izključno za kapital

Konfederacija sindikatov ostro nasprotujejo interventnemu zakonu, ki ga predlagajo NSi, SLS in Fokus. Kot je danes opozoril njen predsednik Damjan Volf, zakon reže sredstva za vlaganje v javno dobro in infrastrukturo, napovedano znižanje davka na dodano vrednost pa po njegovih besedah ne bo koristilo delavcem, temveč izključno kapitalu. To se je že zgodilo na Hrvaškem, je dejal.

"Ko govorimo o interventnem zakonu, smo jasnega stališča, da v veliki večini to ni interventni, ampak sistemski zakon. Pozivamo predlagatelje, da umaknejo ta omnibus, ki neposredno vpliva skorajda na vsakega v državi, in da v iskrenem socialnem dialogu odpremo kvalitetno razpravo," je dejal Volf. Ta predlog jih je negativno presenetil po predvolilnih obljubah strank o krepitvi socialnega dialoga, je dodal.

Državni zbor
FOTO: Bobo

Volf je opozoril na ignoriranje zahtev delavstva in napovedal zaostritev aktivnosti. "V sindikatu se jasno zavedamo, da je najmočnejša mišica delavskega gibanja stavka in v preteklosti se je nismo nikoli ustrašili uporabiti. Če bo šla zadeva v kontekstu monologa in nagrajevanja gospodarstva, bomo brez pardona uporabili skrajni element delavskega boja, in to je stavka," je bil jasen.

V konfederaciji so izpostavili paradoks slovenskega trga dela, kjer ob rekordni zaposlenosti in rekordnih dobičkih v zasebnem sektorju narašča socialna izključenost, saj po njihovih ocenah na pragu revščine živi kar 300.000 ljudi. Opozorili so na problematiko tuje delovne sile; vsak šesti delavec v državi je tujec, pri čemer jih kar 90 odstotkov prejema minimalno plačo. To po navedbah sindikata povzroča plačni damping.

Ob tem so opozorili, da država infrastrukturno in stanovanjsko na tako množične migracije ni pripravljena. Sindikalisti so obsodili tudi kriminalizacijo bolniških odsotnosti in poudarili, da so delavci bolni zaradi slabih delovnih pogojev, število dolgotrajnih bolniških staležev pa se povečuje predvsem na račun zdravstvene blagajne in ne delodajalcev.

Izvršna sekretarka Obalne sindikalne organizacije KS 90 Ana Jakopič je izpostavila, da bodo v primeru stagnacije plač in ignoriranja sindikalnih zahtev s strani političnih odločevalcev sledili socialni nemiri ter zlom socialnega dialoga. Ocenila je, da se trenutno "s kladivom razbija socialna država", a ob tem dodala, da so sindikati kljub vsemu raje za pogajalsko mizo kot na ulici.

Govorci so bili kritični tudi do predvolilnih primerjav s Hrvaško in trditev, da sosednja država Slovenijo ekonomsko dohiteva. Predsednik hrvaškega Sindikata Istre, Kvarnerja in Dalmacije Vedran Sabljak je te navedbe označil za netočne. Kot je pojasnil, so plače v Sloveniji vedno bistveno višje, država pa je močnejša na socialnem področju. Na Hrvaškem za razliko od Slovenije denimo ni obveznega regresa, božičnice in drugih dodatkov k plači, je naštel. Pojasnil je še, da se tudi na Hrvaškem soočajo s hudim plačnim dampingom na račun uvoza tuje delovne sile.

sindikati 90 slovenije interventni zakon sindikati stavka socialni dialog delavske pravice

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zmaga Moke
23. 04. 2026 16.22
Dejstvo je, da ta zakon razbremeni samo mega bogate na račun penzij, zdravja, socialne države itd...
Odgovori
+1
1 0
ThorStorm666
23. 04. 2026 16.20
Nvo lenuhi levičarski sindikati, se bunijo. Golobizem je odšel, bo treba delat
Odgovori
+1
1 0
PoldeVeliki
23. 04. 2026 16.19
Javni sektor je prevelik treba ga razpolovit za začetek.
Odgovori
+0
1 1
Zmaga Moke
23. 04. 2026 16.18
Svečarija po forumih pa spet v bran mega bogatim na svojo škodo.
Odgovori
+2
2 0
PoldeVeliki
23. 04. 2026 16.16
Hahahaha Štrukelj 7000ceur plače, Počivalšek 8000 eur plače, Jerkičeva čez 9000 eur plače... tapravi se borijo proti kapitalu.
Odgovori
+4
4 0
abigail
23. 04. 2026 16.15
Vsekakor bi morali udariti štrajk najprej proti vsem politikom in poslancem, ki bi si radi zviševali že tako previsoke plače! Zakaj sindikalisti ne organizirajo tega? Vrana vrani oči ne izkljuje. Kako naj vendar ubogi delavski razred še verjame katerikoli inštituciji v tej državi? Eh, sindikalisti - saj ne počnete vse stvari narobe, samo premalo za delavski razred! Šla pa bom na proteste, na vsak način. Pa ne da se mi niti več mesecev gledati te prismuknjene desničarske vlade, ki bo s prevarami prilezla na oblast in najverjetneje podjetnikom omogočila, da ukinejo zimski regres in še kaj...
Odgovori
0 0
zibertmi
23. 04. 2026 16.15
veliko dela vas čaka sindikati s tem janezem na oblasti.še kolcalo se vam bo po sedanji vladi,janez bo vse ukinil.da vidimo koliko časa bo v fotelju predsednika,do božiča verjetno ne
Odgovori
-1
1 2
Gašper15
23. 04. 2026 15.44
Se je ze zacelo Strudl se je ze javil in bo delal hajko hahhahaa
Odgovori
+3
3 0
zibertmi
23. 04. 2026 16.18
komaj so se plače v JU uredile,dodala se je božičnica,tisto kar je na dolgo za letos verjetno ne bo realizirano,vse kar bo nova vlada naredila bo privatizacija zdravstva,ukinitev dolgotrajne oskrbre,ukinitev božičnic,ker so strošek za proračun.verjetno se gradnje DSO ne bodo nadaljevale,tako kot se ni ,razen ,da se je podelilo 2000 koncesij in podpisale pogodbe z izvajalci pod vodstvom kralja v covit vladi ,denar je pa izpuhtel
Odgovori
0 0
Minifa
23. 04. 2026 15.34
Od kdaj se sindikati ukvarjajo z davčno politiko, to niso sindikati to je rdeča mafija še ena stranka ki aktivno sodeluje pri volitvah na strani levih, RDEČIH..
Odgovori
+2
5 3
Minifa
23. 04. 2026 15.36
In čudno kritizirajo TROJČEK, ki je na Volitvah dobil skoraj..30 % glasov..sindikat niti enega, nihče jih ni volil zastopajo pa LEVE kot zastavonoše na Dražgoški veselici..
Odgovori
+2
6 4
Tičfirič
23. 04. 2026 15.15
4 leta ste bili tiho, ko je golob kradel
Odgovori
+1
7 6
mario7
23. 04. 2026 15.20
Kje je kradel? In seveda kaj?
Odgovori
-4
3 7
natas999
23. 04. 2026 15.08
ja vi levaki kr stavkite pa še bicikliste povabte in tiste ki "delajo od doma",vs ne podpiram in pika
Odgovori
+1
6 5
Kod.
23. 04. 2026 15.04
EU sindikati,so orodje levice za boj proti desni vladi,v Italiji tega niti ne skrivajo protestirajo za Palestino,za izpustitev Madura itn...😁
Odgovori
+3
4 1
jutri_pa_res
23. 04. 2026 15.03
Ne razumem pravzaprav, zakaj se sindikati vedno postavijo na stran lenuhov in zlorabljalcev sistema, ker vse to gre vendar na račun pridnih in poštenih delavcev. Ko pa hoče firma kakega lenuha ali nesposobneža odpustiti, ga pa bo sindikat vedno ščitil. Tudi zakonodaji, ki bi odpuščanje poenostavila, se upirajo z vsemi štirimi...Plača pa je itak vedno sramotno nizka...Oziroma 'mezda', kot radi rečejo...
Odgovori
+1
4 3
mario7
23. 04. 2026 15.21
Delavci so lenuhi?
Odgovori
+0
2 2
Zmaga Moke
23. 04. 2026 16.16
Bumba... Ta zakon ni za delavce ampak samo za lastnike podjetij.
Odgovori
+1
1 0
brezveze13
23. 04. 2026 14.45
sindikate bi bilo potrebno prepovedati, to so večina bluzerji na račun davkoplačevalcev in neki podporniki lenuhov od katerih nobene koristi. V bivši je bil sindikat vsaj organiziral neke izlete in dopuste, današnji sindikati samo lajajo v luno, in zanimivo pojavljajo se samo kadar je v ospredju neka desna obcija sedaj so bili 4 leta tiho pa ravno tako niso nič dobili, se pravi da to niso sindikati za delavce kar bi naj predstavljali ampak sindikati za politiko sem pozabil da je glavni in najbolj razvpiti sindikalist ritopleznik in kučanov zet
Odgovori
+2
4 2
islamint
23. 04. 2026 14.26
Ma ne moreš verjeti, kako so predvidljivi. Sem že kdaj rekla, da bodo takoj stavkali, kolesarili, se svaljkali in komentirala po medijih... da samo malo zadiši po desni vladi. Država bo bankrotirala, oni pa o socialnem dialogu. Pa kje imate pamet?
Odgovori
+6
9 3
SDS_je_poden
23. 04. 2026 14.25
Ta famozni trio adijo še začel ni delati v vladi, pa so že stopili na žulj sindikatom. Tole bosta zanimivi dve leti tega trojčka, potem pa tako ali tako odfrčijo.
Odgovori
-3
5 8
Castrum
23. 04. 2026 14.01
Ma seveda bodo stavke. Stavke, bičiklisti, Helena and CO z RTVSLO se bodo spet aktivirali, patetika, Nika in Jenull, itd itd....že vse poznano, režiser isti, igralci tudi, beda tudi ista...skratka deja vu
Odgovori
+5
11 6
Kumul
23. 04. 2026 14.06
Svetlana že rimari
Odgovori
+5
6 1
SDS_je_poden
23. 04. 2026 14.23
Kastrirani penzič, seveda se je treba upreti tem blesarijam desnuhov. A si mislil, da bo tole šlo mirno čez? Naivčina.
Odgovori
-6
5 11
Kumul
23. 04. 2026 15.04
Pravi levičarski besednjak in ton. Bravo
Odgovori
+3
4 1
Smuuki
23. 04. 2026 14.01
Pričakovan odziv rdečih sindikatov. Vedno oživijo ko se pojavi desna vlada. Ves čas levih norosti tiho ko bubike. Končno bodo tudi delavci ki vas od svojih skromnih plač plačujejo dojeli da se ne bori sindikat za delavca ampak pomaga rdeči buržuaziji lupiti delavca.
Odgovori
+3
7 4
aghr
23. 04. 2026 16.13
Princ teme (Jajo) je glaven rdečkar.
Odgovori
+0
1 1
abigail
23. 04. 2026 13.56
Z organiziranjem kakšne udarne in učinkovite stavke že itak zamujajo za več let ali desetletij. Kdo bi se danes v Sloveniji sploh še znal udeležiti štrajka na ulicah, kdo ima čas, energijo? Jaz imam čas in celo voljo, da se je udeležim po 18:00 ali celo pred 05:00, pa tudi dopust bi vzela. Ampak jaz sem iz generacije tik pred penzijo. Mladina bo pa to zanesljivo hotela opraviti preko spleta. Najbolje, da sindikalisti kar vprežejo nekaj programerjev, ki bodo izdelali internetno igrico "Štrajk". In tam v ozadju si bo plešasti Gargamel mel roke in se cinično režal: "Zdaj vas pa imam, smrkci!" Zelo, zelo si želim, da se motim.
Odgovori
-6
1 7
Kapitan Robi ni pristana.
23. 04. 2026 13.43
Plovi plovi mala barka.
Odgovori
+6
6 0
