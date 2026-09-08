Sindikati za višji znesek povračila stroškov za prehrano in prevoz

Kot je na današnji novinarski konferenci v Kranju dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, med drugim predlagajo spremembo uredbe, ki opredeljuje najvišje neobdavčene zneske povračil stroškov. Pri tem je najpomembnejši znesek povračila stroškov za prehrano, za katerega predlagajo, da se dvigne za 20 odstotkov oz. z 7,96 na 9,55 evra na dan. Razlog za ta predlog je okoli 20-odstotna prehranska inflacija od zadnje določitve teh zneskov leta 2022, je pojasnil Počivavšek. Sindikati predlagajo tudi, da se za 15 odstotkov dvignejo neobdavčeni zneski prevoza, kilometrine za službeno potovanje, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje ter solidarnostne pomoči.

Sindikati predlagajo, da se za 15 % dvignejo zneski prevoza, kilometrine za službeno potovanje in terenskega dodatka. FOTO: Aljoša Kravanja

Sindikalne centrale predlagajo tudi, da se zneski splošne in drugih olajšav ter vrednosti davčnih razredov dvignejo vsaj za 10 odstotkov. "Glavna je tukaj splošna davčna olajšava, gre pa tukaj za kombinacijo razlike v uskladitvi iz preteklih let, ko uskladitev ni bila 100-odstotna in pa za celotno uskladitev, ki je vezana na rast plač od junija lanskega leta do junija letošnjega leta," je dejal Počivavšek. Podlaga za ta dvig je po njegovih besedah v zakonu o dohodnini.

Kritike interventnega zakona

Po prepričanju predsednika Pergama predlog sindikatov prinaša koristi vsem zaposlenim v Sloveniji, medtem ko zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije prinaša določeno razbremenitev plač samo za tiste, ki imajo plače višje od 7500 evrov. "Glede na to, da v teh dneh in v preteklosti, da smo že stokrat slišali laž s strani predlagateljev interventnega zakona, da ta zakon razbremenjuje plače, je prav, da se tudi stokrat ponovi dejstvo, da ta zakon delovnim ljudem, tistih, ki zaslužijo manj kot 7500 evrov, z vidika razbremenitve plač ne prinaša popolnoma ničesar," je poudaril. "Interventno zakonodajo potrebujemo za najrevnejše, za delavstvo, ne pa za najbogatejše," je ob tem izpostavil predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf. Politiki je očital, da gre s tem zakonom izključno v izpolnitev "mokrih sanj gospodarskih družb", ki so od leta 2022 pa do leta 2025 za več kot 20 odstotkov povečale dobičke, medtem ko je revščina v tem obdobju samo še narasla. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko je ob tem izpostavil, da sindikati niso proti višjim plačam. "Daleč od tega, smo pa proti temu, da bi politika dajala tistim, ki imajo 7500 evrov mesečne plače," je dejal. Razbremeniti je treba plače vseh delavcev, ne samo en del plač izbrancev politike, je poudaril.

Predlagatelji: Zakon nikomur nič ne jemlje