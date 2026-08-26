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Slovenija

Sindikati za zvišanje dohodninskih olajšav in povračil stroškov

Ljubljana, 26. 08. 2026 15.35 pred 23 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Dohodnina

Sindikati vlado pozivajo, naj se s socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za deset odstotkov. Prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

V skladu z zakonom o dohodnini mora uskladitev zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov pri dohodnini znašati najmanj 50 odstotkov rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za mesec junij tekočega leta v primerjavi z mesecem junijem prejšnjega leta. Ta rast je bila po podatkih statističnega urada junija letos 8,3-odstotna.

Sindikalne centrale predlagajo, da se zneski splošne in drugih olajšav ter vrednosti davčnih razredov dvignejo vsaj za 10 odstotkov. V tem primeru bi se npr. splošna davčna olajšava dvignila s 5551,93 evra na 6107,12 evra. "S tem bi v zelo kratkem času lahko zagotovili rast neto plač in realno rast razpoložljivega dohodka delavcev," so zapisale v pobudi, ki so jo naslovile na vlado in ministrstvo za finance.

Hkrati pozivajo tudi k uskladitvi neobdavčenih zneskov po uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ti zneski so nespremenjeni že od leta 2022, kar po opozorilih sindikatov pomeni, da niso več primerni realnim stroškom.

Predlagajo tudi višje zneske prevoza povračila prehrane

Po podatkih statističnega urada je v obdobju od zadnje spremembe zneskov po uredbi letna stopnja inflacije znašala od 12,7 do 14,8 odstotka. Zato predlagajo, da se neobdavčeni zneski prevoza, kilometrine za službeno potovanje, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje ter solidarnostne pomoči zvišajo za 15 odstotkov, medtem ko naj bi se neobdavčeni znesek povračila prehrane zviša za 20 odstotkov.

"Prepričani smo, da je sprememba višine denarnih zneskov v uredbi nujno potrebna," so v pobudi zapisali predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, KNSS-Neodvisnost, Slovenske zveze sindikatov Alternativa ter Zveze delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost. Vlado in ministrstvo zato pozivajo k ukrepanju v najkrajšem možnem času.

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KOMENTARJI2

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zmerni pesimist
26. 08. 2026 16.06
Saj denar ne raste na njivi
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Smuuki
26. 08. 2026 16.00
Po toliko letih zdaj sindikat podpira kar je nekdaj miniral? Kaj pa se je zgodilo? 😀😀😀😀
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