Sindikati za zvišanje dohodninskih olajšav in povračil stroškov

V skladu z zakonom o dohodnini mora uskladitev zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov pri dohodnini znašati najmanj 50 odstotkov rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za mesec junij tekočega leta v primerjavi z mesecem junijem prejšnjega leta. Ta rast je bila po podatkih statističnega urada junija letos 8,3-odstotna.

Sindikalne centrale predlagajo, da se zneski splošne in drugih olajšav ter vrednosti davčnih razredov dvignejo vsaj za 10 odstotkov. V tem primeru bi se npr. splošna davčna olajšava dvignila s 5551,93 evra na 6107,12 evra. "S tem bi v zelo kratkem času lahko zagotovili rast neto plač in realno rast razpoložljivega dohodka delavcev," so zapisale v pobudi, ki so jo naslovile na vlado in ministrstvo za finance.

Hkrati pozivajo tudi k uskladitvi neobdavčenih zneskov po uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ti zneski so nespremenjeni že od leta 2022, kar po opozorilih sindikatov pomeni, da niso več primerni realnim stroškom.