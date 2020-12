Sindikati javnega sektorja začenjajo s pripravami na splošno stavko

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, v katero so povezani sindikati, ki imajo skupaj včlanjenih prek 71.000 zaposlenih v javnem sektorju, je na današnji izredni seji ugotovilo, da vlada "tudi pri pripravi predloga sedmega protikoronskega zakonskega paketa (PKP7) nadaljuje s prakso neenakopravne obravnave socialnih partnerjev" , so zapisali v sporočilu za javnost.

Zavedajo se, da je epidemija koronavirusa hudo prizadela gospodarstvo in da je prav, da podjetja, dobivajo krepke subvencije, vendar je epidemija hudo prizadela tudi delavce in njihove družine, zlasti tiste z najnižjimi dohodki, zato so predlogi za zamrznitev minimalne plače nespodobni in nesprejemljivi, pravijo pri KSJS.