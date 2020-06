Sindikati javnega sektorja zahtevajo višji regres, policisti na okopih, ker dodatka za maj ne bo

Janševo vlado čaka nova preiskušnja. Prvič bodo namreč sedli za skupno mizo s predstavniki sindikatov javnega sektorja. Glede na nakopičene zamere in nove zahteve sindikatov, jih čaka naporno pogajanje. Sindikati med drugim zahtevajo za 110 evrov višji regres, analizo izplačevanja dodatkov za nevarnost, saj je bilo veliko neskladnosti, na okopih pa so tudi policisti, ki očitno za mesec maj ne bodo dobili izplačanega dodatka.

Sindikati javnega sektorja, ki se danes dobijo na sestanku s predstavniki vlade, so na okopih. Zahtevajo višji regres ter izplačilo dodatkov vsem zaposlenim v javnem sektorju v času epidemije covida-19. Gre za prvo skupno pogajanje med sindikati in vlado Janeza Janše, pričakovati pa je pestro razpravo, saj sindikati že več tednov opozarjajo na nedoslednosti in arbitrarnosti glede izplačil dodatkov. Veliko nejevolje je tudi zaradi neenake obravnave zaposlenih, ki so opravljali primerljivo delo. Namreč, višino dodatka so določali vodje posameznih oddelkov, kar je povzročilo veliko neskladnosti, pa tudi slabe volje med zaposlenimi na primerljivih delovnih mestih. Policisti zahtevajo dodatke

icon-expand Policijski sindikat Slovenije opozarja, da gre za diskriminacijo. FOTO: Miro Majcen

Pred dnevi pa je še več nejevolje povzročil sklep vlade, s katerim določa obseg sredstev za mesec maj 2020. Z njim je vlada določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike in kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom. V tem sklepu pa ministrstvo za notranje zadeve z organoma v sestavi ni bilo navedeno kot prejemnik teh sredstev. Policijski sindikat Slovenije opozarja, da gre za diskriminacijo. Namreč, denar za dodatke je vlada namenila ministrstvu za delo in ministrstvu za zdravje ter občinam za poplačilo zaposlenih v zdravstvenih domovih.

"Na takšen način se Vlada RS iskreno zahvaljuje vsem zaposlenim na področju nacionalne varnosti, ki so delo opravljali v času ’izrednih razmer’ in bili podvrženi izjemnim delovnim naporom, usmerjenim k skupnemu cilju uspešnega obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki je bila tudi z našim delom uspešno premagana," so zapisali v PSS, kjer ocenjujejo, da sprejem takšnega sklepa predstavlja izjemno negativno sporočilno vrednost zaposlenim. "Morebitnih posledic takšnega ravnanja bi se Vlada RS v trenutnih varnostnih razmerah morala še kako dobro zavedati, saj iz takšnega postopanja izhaja, da je Vladi RS skrb za varnost državljanov drugotnega pomena." Sindikat izobraževanja pa opozarja tudi na dejstvo, da majski sklep vlade ne vključuje izobraževanja, čeprav se je maja korenito spremenil položaj zaposlenih, ki so se vrnili v šole in vrtce.

Vlada je za dodatek za maj namenila 8,2 milijona evrov, pri čemer je obseg sredstev za mesec maj določen upoštevaje 60 odstotkov obsega sredstev za mesec marec. Zgornja meja porabe za april je znašala 39,2 milijona evrov.