Sindikati zaradi odsotnosti socialnega dialoga za nujno sejo odbora DZ

Sindikalne centrale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS-Neodvisnost želijo, da se poslanke in poslanci neposredno seznanijo s stanjem glede socialnega dialoga v Sloveniji in nedelovanjem Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so njihovi predstavniki zapisali v pozivu.

"Od poslancev in poslank pričakujemo, da tiste zakone, ki so že v parlamentarnem postopku, pa niso bili usklajevani na ESS, zavrnejo," je danes na skupni novinarski konferenci omenjenih sindikalnih central v Ljubljani dejal predsednik KSJS Branimir Štrukelj.

V Sloveniji trenutno socialnega partnerstva ni več in odgovornost za to v celoti nosi vlada, je dejal Štrukelj. "Naša ocena je, da je vlada po prevzemu oblasti sistematično ožala prostor socialnega partnerstva," je povedal.

Po razglasitvi epidemije covida-19 so v sindikatih pristajali na to, da se je v posebnih razmerah prostor socialnega partnerstva skrčil, nato pa se je izkazalo, da je bil to le izgovor, saj so mimo ESS v DZ prihajali predlogi, ki niso imeli zveze z epidemijo, je dejal Štrukelj.

Sindikati so vladi predlagali sklenitev dogovora o obuditvi socialnega dialoga, ključno sporočilo v vladnem odgovoru pa je bilo po njegovih besedah stališče, da je ESS posvetovalno telo vlade. "To je po našem prepričanju zavestna žalitev in diskreditacija vloge ESS," je poudaril Štrukelj.

Glede morebitnih nadaljnjih korakov sindikatov je povedal, da bodo najprej počakali na odziv DZ in nato presodili, katere bi bile lahko poteze, ki bi to "nespodbudno" stanje spremenile. "Ne izključujemo ničesar," je dejal.