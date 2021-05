Sindikati zaradi pomanjkanja socialnega dialoga na petkovo 'vseslovensko vstajo'

V KSJS so STA povedali, da se bodo shoda udeležila vodstva sindikalnih central, njihovo sporočilo pa bo, da je treba ohraniti demokracijo, socialni dialog in pravno državo.

Sindikalne centrale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS – Neodvisnost so danes svoje člane obvestile, da podpirajo petkovo vseslovensko vstajo, ki se bo začela ob 18. uri na Prešernovem trgu, je na svoji spletni strani poročal časnik Večer .

V Pergamu so po poročanju Večera v obvestilu članom med drugim zapisali, da bodo z udeležbo na protestih branili dialog, v katerem je glas delavcev slišan in ki zagotavlja enakovrednost socialnih partnerjev. "Takšen socialni dialog, socialno državo in pravice delavcev, ki smo jih sindikati skozi leta izgradili in si jih priborili – vse to je trenutno ogroženo – bomo zato branili tudi z udeležbo pri protestnih aktivnostih," so navedli.

Po teh naj vlada brez predhodne vsebinske obravnave in usklajevanja socialnih partnerjev na ESS ne bi sprejemala ali predlagala sprejetja predpisov, ki sodijo na področje ESS. Ta vlada pa je brez obravnave na ESS v DZ poslala npr. predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, predlog zakona o debirokratizaciji v delu o uvedbi socialne kapice in predlog sprememb davčne zakonodaje, prav tako socialnim partnerjem ni predstavila nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, so opozorili.

Protestniki, ki vsak petek na protestih izražajo nezadovoljstvo s trenutno vlado, so za 28. maj napovedali "vseslovensko vstajo za predčasne volitve". Na protestu v petek naj bi se po njihovih navedbah združile različne družbene sfere: petkove kolesarke in kolesarji, večje število sindikatov, študentje, upokojenci, mladi, akademska sfera, kulturna sfera, okoljevarstvene organizacije, marginalizirane skupine ter glasbeniki in umetniki.