Sindikati: Zaradi vročine ogrožena več kot polovica delavcev

"Še posebej so visoke temperature v delovnem okolju nevarne za zdravje in varnost starejših delavcev nad 50 let, ki jih je bilo v aprilu 2024 med vsemi delovnimi aktivnimi v državi po statističnih podatkih skoraj 32 odstotkov, kronične bolnike, ki se zdravijo z določenimi zdravili, nosečnice, delavcev s čezmerno telesno težo ter delavce, ki opravljajo delo na prostem ," so zapisali in dodali, da je tako ob visokih zunanjih temperaturah ogrožena več kot polovica vseh delovno aktivnih.

Delavci ob preveliki izpostavljenosti toplotno neustreznemu delovnemu okolju za določeno delovno nalogo potrebujejo več časa, so zapisali v sindikatu. Prav tako se dela ne more izvajati tako dolgo ali tako intenzivno kot v toplotno ustreznem delovnem okolju, saj visoke temperature povzročajo tako večjo nepazljivost kot tudi večjo verjetnost delovnih nezgod.

Na podlagi preteklih izkušenj so izpostavili dejavnosti gostinstvo in turizem, trgovino, gradbeništvo, cestni potniški in tovorni promet ter komunalo. Poudarili so težave zaposlenih v zaprtih prostorih (pisarnah, uradih ter v dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe), kjer se pogosto ogroža varnost in zdravje zaposlenih vse leto.

Delodajalcem predlagajo, da v času visokih temperatur zmanjšajo intenzivnost dela, svetujejo jim premik delovnega časa, skrajšanje delovnega časa, uvedbo več odmorov in uvedbo prijaznejše tehnologije, kot so na primer indukcijski kuhalniki v gostinstvu.

Delodajalci naj uvedejo hladne cone, delavcem zagotovijo osvežilne napitke, prezračujejo naj prostore, večjo pozornost namenijo postavitvi in vzdrževanju klimatskih naprav ter osebni varovalni opremi, so še zapisali v sindikatu.

V sindikatu poudarjajo, da je treba pri zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja zagovarjati nično stopnjo tolerance, zato pozivajo delodajalce, da delavcem zagotovijo varno in zdravo delovno okolje.

Pristojno inšpekcijo pozivajo, naj s ciljanimi nenapovedanimi pregledi v poletnih mesecih pri delodajalcih preverjajo zagotavljanje varnega in zdravega okolja, "saj človeško zdravje ne sme postati dobrina, ampak pravica vsakega posameznika".