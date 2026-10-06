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Slovenija

Sindikati zbrali 43.000 podpisov. Janša: Demagogija, ki gori do neba

Ljubljana, 06. 10. 2026 12.34 pred 1 uro 3 min branja 80

Avtor:
STA M.S.
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'

V sindikatih so po neuradnih podatkih ZSSS od 1. septembra do 5. oktobra zbrali okoli 43.000 podpisov v podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot so pojasnili v KS 90, pa se zdaj boj za socialno državo šele začenja. Premier Janez Janša je medtem argumente proti zakonu ocenil za demagogijo, ki "gori do neba".

Sindikalisti so imeli 40.000 podpisov, potrebnih za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, v rokah že 12 dni pred rokom, ki se je iztekel v ponedeljek. Končna uradna številka zbranih podpisov naj bi bila znana v sredo ali četrtek, sindikalisti pa jih bodo v DZ vložili v petek, so napovedali v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). DZ bo moral nato referendum razpisati.

Uspešno zbiranje podpisov je pokazalo, kaj se zgodi, ko šest sindikalnih central stopi skupaj, je ob koncu akcije Proti razkroju Slovenije sporočil predsednik Konfederacije sindikatov 90 (KS 90) Slovenije Damjan Volf. "Pokazalo je, da sindikalno gibanje ni nemočno in da solidarnost ni beseda iz preteklosti. Ko združimo ljudi okoli skupnega cilja, lahko kapital razpolaga z več denarja, politika z več oblastnimi vzvodi, toda na naši strani ostane nekaj, česar ni mogoče kupiti, in to so ljudje," je poudaril.

Kot je dejal, so s tem dobili pomembno bitko, "vojna za ohranitev socialne države pa še ni dobljena", saj bo končna odločitev padla na referendumu.

Sindikati so akcijo zbiranja podpisov poimenovali 'Proti razkroju Slovenije'.
Sindikati so akcijo zbiranja podpisov poimenovali 'Proti razkroju Slovenije'.
FOTO: Bobo

"Interventnemu zakonu nasprotujemo, ker smo prepričani, da vprašanje razvoja Slovenije ne more biti vprašanje tega, koliko bomo razbremenili najpremožnejše, koliko privilegijev bomo ustvarili za posamezne skupine in koliko denarja bomo zaradi tega odvzeli skupnim blagajnam. Razvoj države se meri po tem, ali lahko človek od svojega dela dostojno živi, ali ima dostopno zdravstvo, kakovostno javno šolstvo, varno starost in pokojnino, od katere lahko živi," je argumentiral Volf.

Sindikati namreč zakon vidijo kot nevaren za financiranje zdravstva, šolstva, socialnega varstva, dolgotrajne oskrbe, kulture in drugih javnih storitev. Na referendumu se bo zato po njihovem mnenju odločalo o tem, kakšno Slovenijo se želi zapustiti otrokom – "državo, v kateri je vsak prepuščen samemu sebi in globini svoje denarnice, ali družbo, v kateri razumemo, da smo močni toliko, kolikor znamo poskrbeti drug za drugega".

'Demagogija, ki gori do neba'

Medtem pa je premier Janez Janša ob današnji predstavitvi predlaganih proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti v DZ dejal, da interventni zakon opredeljuje smer politike njegove vlade. "Z razvojnim zakonom bo sprejeta ali zavrnjena možnost, da se izboljšajo pogoji za podjetnost, zmanjšajo posamezne obremenitve in se več prostora prepusti delu in vlaganjem," je povedal.

Nasprotnikom zakona je očital demagogijo, ki je "zakurjena tako, da gori do neba". Razvojni zakon po njegovih besedah predvideva ugodnejše pogoje za normirane samostojne podjetnike, razvojno kapico pri prispevkih, odpravo prispevka za dolgotrajno oskrbo od pokojnin in nižji davek za določena osnovna živila in energente.

Posebej je izpostavil, da se torej dotika tudi energetske draginje. "S sprejetjem ali zavrnitvijo tega zakona se bo odločilo, ali imamo večji manevrski prostor pri zmanjševanju te obremenitve ali pa bomo v celoti oziroma v največji meri prepuščeni tveganjem, na katera nimamo vpliva. Ko seštejemo vse te učinke, gre za odločitev, ki bo neposredno vplivala na življenje 1,5 milijona ljudi v Sloveniji. In upam, da se tega zavedamo," je bil odločen.

Kdaj bo referendum o interventnem zakonu, ki so ga pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, v DZ pa so podpise zanj spomladi prispevali tudi poslanci SDS, še ni znano, se je pa v zadnjih dneh omenjalo začetek decembra.

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KOMENTARJI80

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HuffyPuffy
06. 10. 2026 13.40
a je tako tezko napisat kaj jih moti? iz clanka ne vem nic, prazno pisanje…
Odgovori
+2
2 0
Prototip
06. 10. 2026 13.37
Kaj tem sindikalcem še ni jasno,da je golob zapustil državne finance v katastrofalnem stanju....asta bi dajala umetnikom bajne pokojnine,nevladniki bi se mastili brez dela itd,,,enkrat je treba to ustavit...
Odgovori
+4
5 1
ho?emVšolo
06. 10. 2026 13.35
Janez bi spet rad pripeljal trojko!!
Odgovori
-4
1 5
assassin911
06. 10. 2026 13.37
trojko imaš zgoraj na sliki.
Odgovori
+4
5 1
fljfo
06. 10. 2026 13.31
Saj bi celo podpisal, a ko vidim na plakatu rdečo pest me takoj mine...
Odgovori
+4
5 1
BroNo1
06. 10. 2026 13.30
Katastrofa, sindikati popolnoma odveč. Malo pobrcajo, da si svojo plačo zazihrajo, to je pa to. Država rabi spremembe in nikogar ne rabimo, da so proti samo zato, ker je Janša!!!
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+2
4 2
FrankCostello
06. 10. 2026 13.25
Glede na to, da vlado nad vodo držita dv poštenjakarja, Stevanović in Mijić, bi bilo bolje za Slovenijo, da gremo na ponovne volitve!
Odgovori
-2
4 6
Prototip
06. 10. 2026 13.40
Ane,,kaj šele bratuškova in ribič,,,,pa gen ekipo
Odgovori
+2
2 0
minkica91
06. 10. 2026 13.22
res ostaneš brez besed, ti večni nakladači, sindikalisti, ki delajo ves čas samo za svojo korist. Mogoče še za kak javni sektor, za delavce pa itak nimajo nobenega posluha. Sami sebi nam in za svoje žepe filat.
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+2
6 4
Ronja razbojniška h?i
06. 10. 2026 13.27
Sindikalisti so ZLATO v časih, ko nas želi Izrael spraviti na tla.
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-3
2 5
NaravnaInteligenca
06. 10. 2026 13.31
Večni nakladaš je janezek, naklada že 35 let!
Odgovori
-1
1 2
St. Gallen
06. 10. 2026 13.41
Izrael si ti imel ze v casu yuge doma
Odgovori
0 0
tavbix
06. 10. 2026 13.16
Škoda besed... Ko vidim tega Štruklja, točno vem koliko je ura... Ko bodo enkrat zaposleni v javnem sektorju sami spoznali, da imajo zaradi določenih "sodelavcev", ki res niso za nobeno rabo tam, sami nižjo plačo... Ampak do tja je očitno še dolga pot...
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+6
10 4
Banion
06. 10. 2026 13.15
to da bodo lahko kaj naredili na področju energentov je čist alaž. Za vsako zmanjšanje dajtev morajo dobiti odobritev bruslja. So jo za znižanje trošarin že dobili?
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+2
5 3
patria
06. 10. 2026 13.13
JJ: Rešitev je enostavna. Umik, odstop te vlade in bo takoj bolje za veliko večino ljudi.
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+4
12 8
rahlo_nepristranski
06. 10. 2026 13.33
Umakni se ti v drugo državo če ti kaj ne paše
Odgovori
+1
2 1
Prototip
06. 10. 2026 13.33
Malo si poglejte,v kakšnem stanju je golob zapustil javne finance,,,,,za ukrajino ni škoda denarja,za najbolj skorumpirano državo na svetu,,,,
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+1
2 1
MC doc
06. 10. 2026 13.10
Ni mi jasno kdo se lahko dopoldan sprehaja in kolesari, medtem ko morajo drugi delati, da lahko preživijo.
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+2
12 10
bandit1
06. 10. 2026 13.12
Je vzel dopust al pa fraj ure.
Odgovori
-1
5 6
Desniprepad
06. 10. 2026 13.20
Eni moramo popoldan tudi delat ali pa ponoči pa tudi kakšen prosti dan si lahko vzame nekdo da izraža svojo voljo. Eni so plačani za to, da to delajo v čem je sedaj problem. Ker moraš ti edini delat ali kaj to sigurno ne bo držalo.
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+0
2 2
kunccix
06. 10. 2026 13.09
Ja, res so tile sindikati nezadovoljni, res…. Gospodarstvo cveti, kmetje zadovoljni, delavec sit in ogrevanje bo skoraj brezplačno. Na pumpah je dovolj goriva, celo po 1€ na liter je trenutna cena in ddv na osnovne stvari je znižan. Imamo globoke prijateljske odnose z Izraelom in srbsko krajino. Nova stranka Resni.ca je polna strokovnjakov, od inženirjev, do doktorjev znanosti in vrhunskih veterinarjev. Delujejo v gospodarstvu, zunanji politiki in na notariatu. V Sloveniji se nam cedita med in mleko
Odgovori
+10
14 4
SpamEx
06. 10. 2026 13.07
Pejd ga pogledat Brane
Odgovori
+3
3 0
Gutenberg
06. 10. 2026 13.06
Torej Štrukelj pravi, da je cel javni sektor na sociali in on se bori za njih.
Odgovori
-8
2 10
Uporabnik1935308
06. 10. 2026 13.06
Zakaj samo 1,5 milijona? Kot vem nas je več in tu ne gre samo za odrasle, gre tudi za otroke in upokojence. Janez š.... zopet meglo meša
Odgovori
+5
9 4
biggbrader
06. 10. 2026 13.04
Tudi Štrukl bo moral enkrat pojasniti, od kje mu desetkratnik delavske plače ! (bo prej ušel v penzijo ?)
Odgovori
+0
8 8
kunccix
06. 10. 2026 13.11
Verjetno uspešno dela, medtem, ko vi tu gor čepite in pišete bedarije. Vmes pa na nori24 pisarite
Odgovori
+2
5 3
Ronja razbojniška h?i
06. 10. 2026 13.29
Brader, še dobro da ga imamo!
Odgovori
0 0
rahlo_nepristranski
06. 10. 2026 13.03
Sindikati, ki delajo za levičarje in ne za delavce, skregano z logiko in sramota za sindikat
Odgovori
+1
10 9
ho?emVšolo
06. 10. 2026 13.02
Že znano Janševo strašenje.
Odgovori
+1
9 8
tech
06. 10. 2026 13.01
Se bo moral Janša malo bolj potrudit in naredit kaj za vse ljudi in ne samo za Izrael in tiste, ki so rentniki ali pri koritu.
Odgovori
+4
12 8
Ronja razbojniška h?i
06. 10. 2026 13.03
Slovenija je žal v zadnjega pol leta postala kolonija Izraela.
Odgovori
+2
8 6
Nenil
06. 10. 2026 13.07
če se ti tako počutiš , tvoja stvar, mislim, da se Slovenija nazaj postavlja na noge
Odgovori
-6
3 9
Ronja razbojniška h?i
06. 10. 2026 13.30
Sedi na ramenih Izraela Nenil!
Odgovori
0 0
biggbrader
06. 10. 2026 13.00
Štrukl in druščina se spet veselijo, ko bojo ( če jim slučajno uspe; upajmo da ne ) delavcu vzeli del plače, mu nabili davke, penzionisti pa bojo še kar na 20% oz. na 40 % plače, čeprav zaslužijo oboje. Sramota, da imamo sindikate, ki delajo samo za svoj - šefovski blagor.
Odgovori
+2
10 8
Ronja razbojniška h?i
06. 10. 2026 13.02
Nakladanje.
Odgovori
+0
5 5
Nenil
06. 10. 2026 13.09
to niso sindikati to so lenuhi na plečih delavcev. Govorijo eno, živijo kot mali bogovi- fuj
Odgovori
-1
5 6
Ronja razbojniška h?i
06. 10. 2026 13.31
Budalaštine Nenil. Vsak, ki je končal SŠ razume, kako ključno vlogo so odigrali sinfikati v zgodovini.
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0 0
assassin911
06. 10. 2026 13.39
V zgodovini ja, to sedaj pa čista politika.
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0 0
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