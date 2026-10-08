Sindikati zbrali dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu

V sindikalnih centralah so overjene podpise zbirali od 1. septembra do 5. oktobra, potrebnih 40.000 pa so jih imeli v rokah že 12 dni pred iztekom roka. Zahtevo za razpis referenduma bodo skupaj s potrdilom o zbranih podpisih v DZ vložili v petek ob 9. uri dopoldne.

Zahteva mora sicer poleg tega vsebovati še referendumsko vprašanje in podatke o predlagatelju referenduma. Če bo popolna, bo imel DZ skladno z referendumsko zakonodajo sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum.

Od dneva razpisa referenduma do dneva referendumskega glasovanja nato ne bo smelo preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. V javnosti se v zvezi z izvedbo glasovanja omenja prva polovica decembra.

Interventni zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.