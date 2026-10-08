Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sindikati zbrali dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu

Ljubljana, 08. 10. 2026 16.08 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
STA L.M.
Zbiranje podpisov za referendum proti interventnemu zakonu

Overjen podpis v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je oddalo 42.694 volivcev, je STA sporočilo ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Predstavniki sindikalnih central bodo zahtevo za razpis referenduma s potrdilom o zbranih podpisih v DZ vložili v petek dopoldne.

V sindikalnih centralah so overjene podpise zbirali od 1. septembra do 5. oktobra, potrebnih 40.000 pa so jih imeli v rokah že 12 dni pred iztekom roka. Zahtevo za razpis referenduma bodo skupaj s potrdilom o zbranih podpisih v DZ vložili v petek ob 9. uri dopoldne.

Zahteva mora sicer poleg tega vsebovati še referendumsko vprašanje in podatke o predlagatelju referenduma. Če bo popolna, bo imel DZ skladno z referendumsko zakonodajo sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum.

Od dneva razpisa referenduma do dneva referendumskega glasovanja nato ne bo smelo preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. V javnosti se v zvezi z izvedbo glasovanja omenja prva polovica decembra.

Interventni zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
FOTO: Bobo

Zakon vključuje znižanje DDV za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, npr. uvedbo kapice na socialne prispevke. Poleg tega odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin.

V sindikatih, nekaterih drugih nevladnih organizacijah in v opoziciji vztrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi koristi prinesel le bogatim ter bi ogrozil socialno državo oz. javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve.

Podporniki, poleg predlagateljev oz. koalicije še gospodarska združenja, pa v njem vidijo prvi pomemben korak k izboljšanju poslovnega okolja in k hitrejšemu razvoju države. Premier Janez Janša je prihajajoči referendum označil za ključno bitko med "konceptom razvoja in konceptom zavisti".

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
referendum sindikati interventni zakon podpisi državni zbor

Novi predsednik uprave Darsa je Peter Drobež

Država za obnovo Kanina do 60 milijonov evrov

24ur.com Sindikati pričakujejo dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu
24ur.com Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu
24ur.com Sindikati zbrali podpise, opozicija bo sodelovala v referendumski kampanji
24ur.com Sindikati v zbiranje podpisov za referendum, oster odziv Cigler Kralja
24ur.com Interventni zakon pred referendumom dobil podporo GZS
24ur.com Sindikati zbrali 47.223 podpisov v podporo razpisu referenduma
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
08. 10. 2026 17.58
Bravo,sedaj pa naprej.
Odgovori
+1
1 0
dajgec
08. 10. 2026 17.56
Vse v javni upravi in na rtv ki imajo pogoje za penzijo takoj upokojit. Vlečejo plačo za nedelo
Odgovori
+0
1 1
Dddddddd
08. 10. 2026 17.40
Nevedni narod oddaja podpise proti nizjem DDV na hrano, energente, najemni e itn. Bog nam pomagaj, kajti ljudje so izgubili ves razum. #onlyinslovenia
Odgovori
-2
1 3
zvoneti
08. 10. 2026 17.44
DDv na hrano se bo poznalo 20€/mesec, če ne bodo trgovci to zelo hitro skrili v podražitve, kar se je zgodilo recimo v Avstriji, energente so napisali, da je možnost, kar ne pomeni nič, najemnine
Odgovori
+1
1 0
zvoneti
08. 10. 2026 17.46
davek na najemnine bodo pobasali najemodajalci, profitirali bodo samo razni Brodnjaki 20.000€/mesec.
Odgovori
+1
1 0
Animal
08. 10. 2026 17.38
Kdaj začne veljati, da mora sindikalno članarino plačati vsak sam? In ne delodajalec....
Odgovori
-1
1 2
Misika1967
08. 10. 2026 18.00
CLANARINO PLACAMO SAMI IN NE DELODAJALEC. Kaj te s tabi je,niti tega neves pa nekaj pisaris.
Odgovori
0 0
biggbrader
08. 10. 2026 17.08
Že pod Golobom so povprečnemu delavcu, v štirih letih, vzeli več kot 3000 €. Bravo Jerkićka, Golob in Štrukl. Upam, da Vam tokrat folk ne bo nasedel.
Odgovori
+1
5 4
zvoneti
08. 10. 2026 17.53
Ni res, Golobova vlada nam je dala več z božičnico, ki jo dobimo vsako leto. Z njihovim predlogom pa bi v treh letih pri povprečni plači dobili samo 1200€, pri nižjih pa še veliko manj.
Odgovori
0 0
MrKrmar
08. 10. 2026 16.50
Proti ugodnostim, ki jih nudi vlada. Bojijo se za svoje ri.i
Odgovori
-1
4 5
zvoneti
08. 10. 2026 16.25
Tooooo, bravo.
Odgovori
-1
7 8
Sixten Malmerfelt
08. 10. 2026 16.19
To bo sedaj 5 x PROTI!
Odgovori
-7
6 13
EU Dig. Cenzura
08. 10. 2026 16.21
Sej je vseeno kako bo. POSVETOVALNO je. Nic bat za resne stvari narod ne sme odlocat, tako pravijo!
Odgovori
+7
8 1
EU Dig. Cenzura
08. 10. 2026 16.18
Sindikati se borijo proti delavcem, zato da bi delavci imeli manj! Gonijo in gonijo lazi povsod. Sindikatom se gre samo za njihov zep. Naj sindikat placuje tisti ki to zeli ne pa obvezno prostovoljno!
Odgovori
+8
15 7
Misika1967
08. 10. 2026 18.01
To ravnokar pocnes ti.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zvezdnika se ločujeta, sledi boj za skrbništvo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
zadovoljna
Portal
V prosojni črni obleki je privabila vse poglede
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Vložila je vlogo za ločitev
Vložila je vlogo za ločitev
vizita
Portal
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
cekin
Portal
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
moskisvet
Portal
Slovenec pri 71 letih preplaval 11,5 km dolgo pot okoli Golega otoka
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident
Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
dominvrt
Portal
Meteorologi svarijo: prihaja eden najmočnejših El Ninov doslej, posledice bomo občutili vsi
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
okusno
Portal
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Riba v soli: preprost trik, s katerim ostane meso neverjetno sočno
Riba v soli: preprost trik, s katerim ostane meso neverjetno sočno
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002