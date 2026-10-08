Sindikati zbrali dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu

V sindikalnih centralah so overjene podpise zbirali od 1. septembra do 5. oktobra, potrebnih 40.000 pa so jih imeli v rokah že 12 dni pred iztekom roka. Zahtevo za razpis referenduma bodo skupaj s potrdilom o zbranih podpisih v DZ vložili v petek ob 9. uri dopoldne.
Zahteva mora sicer poleg tega vsebovati še referendumsko vprašanje in podatke o predlagatelju referenduma. Če bo popolna, bo imel DZ skladno z referendumsko zakonodajo sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum.
Od dneva razpisa referenduma do dneva referendumskega glasovanja nato ne bo smelo preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. V javnosti se v zvezi z izvedbo glasovanja omenja prva polovica decembra.
Interventni zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.
Zakon vključuje znižanje DDV za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, npr. uvedbo kapice na socialne prispevke. Poleg tega odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin.
V sindikatih, nekaterih drugih nevladnih organizacijah in v opoziciji vztrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi koristi prinesel le bogatim ter bi ogrozil socialno državo oz. javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve.
Podporniki, poleg predlagateljev oz. koalicije še gospodarska združenja, pa v njem vidijo prvi pomemben korak k izboljšanju poslovnega okolja in k hitrejšemu razvoju države. Premier Janez Janša je prihajajoči referendum označil za ključno bitko med "konceptom razvoja in konceptom zavisti".
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