Sindikati zbrali dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu

"V treh tednih ali 12 dni pred rokom smo dosegli točko, ko bomo državljani in državljanke lahko prakticirali neposredno demokracijo. Ta je dobra za Slovenijo, saj predstavlja vrhunec demokratičnih principov v vsaki državi," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj.

Predstavniki delojemalcev so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve.

Zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.