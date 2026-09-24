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Slovenija

Sindikati zbrali dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu

Ljubljana, 24. 09. 2026 12.11 pred 1 uro 2 min branja 83

Avtor:
STA Ne.M.
Zbiranje podpisov za referendum proti interventnemu zakonu

V sindikalnih centralah so zbrali potrebnih 40.000 podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Do srede do 17. ure so zbrali 40.960 podpisov. Te bodo zbirali še naprej, do 5. oktobra. Nato bo na vrsti DZ, ki bo moral referendum razpisati.

"V treh tednih ali 12 dni pred rokom smo dosegli točko, ko bomo državljani in državljanke lahko prakticirali neposredno demokracijo. Ta je dobra za Slovenijo, saj predstavlja vrhunec demokratičnih principov v vsaki državi," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj.

Predstavniki delojemalcev so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve.

Zakon so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
FOTO: Bobo

Predlagatelji so nasprotno kot sindikati prepričani, da zakon vsem nekaj daje in nikomur nič ne jemlje. Tako kot gospodarska združenja ga vidijo kot prvi pomemben korak k izboljšanju poslovnega okolja in k hitrejšemu razvoju države.

Zakon vključuje znižanje DDV za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, npr. uvedbo kapice na socialne prispevke. Poleg tega odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin.

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KOMENTARJI83

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ho?emVšolo
24. 09. 2026 13.27
HVALA vsem!
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
24. 09. 2026 13.28
Na referendumu bom imela v mislih (ne)poštenost Stevanoviča in prevare Mijiča.
Odgovori
0 0
ImamLastnoMnenje
24. 09. 2026 13.25
V tem zakonu ni niti ene razvojne komponente, jih je pa veliko, ki dajejo denar bogatunom in goljufivim s.p-jem, ki plačujejo delavce na roko in ne izdajajo računov, na račun delojemalcev. Primanjkljaj v državni blagajni, ki bi ga ustvarili s tem zakonom, bodo reševali z višjim splošnim DDV, ki ga bomo plačevali vsi, da bodo lahko bogatunu veliko dobili, in rezanjem socialnih pravic. Višje direktorske in zdravniške plače ne bodo prinesle nobene gospodarske rasti, inženirske plače so pa krepko pod 7.500 € bruto. Morebitno znižanje DDV na 100 € moje mesečne porabe pa ne bo imelo niti najmanjšega učinka, saj bo razlika šla v marže trgovcev, kot se je to zgodilo v drugih državah...skratka, zakon za bogatenje direktorjev in nekaterih zdravnikov, brez ugodnih družbenih vplivov.
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+0
1 1
Naiskreni
24. 09. 2026 13.24
Sindikati delajo samo še za ozki krog sindikalistov. Ne potrebujemo sindikata ki to ni. Lažejo, poneverjajo in delajo samo za svoj žep. Če bi sindikati izbajali svoje poslanstvo, take situacije ne bi bilo. Zdaj se pa bunijo.. za kaj že? Ajaaa ker jih levi plačujejo... dovolj je jilo socialistov, dovolj je jilo 70 let leftardoc, čas je za obrat v desno in pustimo nacionalne ali partijske socialiste na pogorišču islamosocializma.
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+0
1 1
EU Dig. Cenzura
24. 09. 2026 13.16
Pa kaj potem. Kaj dela Branko, VLEČE DOBRO PLAČO KOT VSI SINDIKALISTI! Tega je počasi DOVOLJ, ne zn ajo delat sploh ne vedo kaj je delo!!! Zaradi veliko takih je denarja premalo. in potem naprej.
Odgovori
+0
3 3
alko10000
24. 09. 2026 13.16
Drugace bedarija..... itak je vedu da bo referendum mogl bi mu pustit pa da vidimo junaka kaj bi nardil se kako mu prav pride referendum....ne poznate vi teh igric
Odgovori
+1
2 1
yss
24. 09. 2026 13.15
Ko bo vlada razložila, od kod bomo vzeli, da bomo zapolnili izpad v državni blagajni, bo veliko več jasno,. Do takrat, je vse samo manipulacija in propaganda, na katero pač padajo verniki SDS in mogoče še kdo iz te kaste..
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+1
3 2
Naiskreni
24. 09. 2026 13.28
Zakaj vas vleče pod okrilje socialistične drh.ali, a vas nacional socializem in partijski socializem ni nič naučil? 🤣 gremo še enkrat, islamosocializem, napuni me do daske, da da da.. 🤣
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0 0
Zglavo
24. 09. 2026 13.15
Bravo,vsi proti zakonu za razkroj Slo.,in uvedbo Ameriškega kapitalizma za še večje razlike med bogatimi in revnimi!
Odgovori
-2
2 4
Naiskreni
24. 09. 2026 13.29
Toewj, gremo v partijski socializem, nacional socializem ali isla.osocializem? Katera leva opcija ti je najboljša?
Odgovori
0 0
wsharky
24. 09. 2026 13.11
bravo sindikati, pokažimo tej desničarski vladi, da smo močni in enotni
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+1
5 4
Naiskreni
24. 09. 2026 13.29
...socilisti? Ko zmanjka tujega denarja, boste spet kradli po poljih? 🤣
Odgovori
0 0
vlahov
24. 09. 2026 13.10
Sindikalisti so Stalinisti in satanisti.
Odgovori
-1
5 6
Naiskreni
24. 09. 2026 13.30
Dokaj dober opis z eno besedo... socialisti pač.
Odgovori
0 0
Un71
24. 09. 2026 13.09
Če zakon ne bo sprejet zaradi referenduma, potem ne bo sprememb in ostanejo izgovori na prejšnjo vlado, sindikate, nvo in voljo ljudstva, če zakon bo sprejet pač bo... win win kombinacija. Kdo je potem zmagovalec? :) Ni neumen Janezek, podcenjuje se ga...
Odgovori
-3
1 4
Rudar1
24. 09. 2026 13.05
Zbor delomrznežev, ki se borijo za svoje privilegije.
Odgovori
-1
6 7
Pajo_36
24. 09. 2026 13.04
Dokler ne vidm kontra računa, od kje bomo nadomestili izpad, do takrat sem absolutno proti. Čudn de v zakon niste dal še kak ne vem standard za sajenje rož. Pa ne bluzite o enih NVO, pa ne vem kaj. Raje poglejte koliko častite državnega denarja političnim strankam. On i vam pa niso dolžni obelodaniti, kdo jih tudi financira, anede Logarček? Je bil Izrael anede, nas rabi, da bo čez 10 let začel novo vojno na Balkanu, proti Turčiji in Bosni, izgovor bo pa spet en verski. Da zaščitimo narod, ane? Groza !
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-2
4 6
OrodniK
24. 09. 2026 13.30
Ko je Golob razmetava s povišicami in happy endi, pa z božičnicami se nihče ni vprašal 'od kje bomo nadomestili ta izpad' za proračun....pa ste bili vsi za?!? LOL
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0 0
Prokontra
24. 09. 2026 13.03
Absolutno za zakon! Končno bodo nekaj naredili za gospodarstvo!
Odgovori
+1
8 7
odlekiran
24. 09. 2026 13.07
In s tem za državo. Golobnjak je lepo tlakoval pot v propad.
Odgovori
-2
4 6
sc0rpion
24. 09. 2026 13.01
Žalosten sem ko vidim kaj počnejo sindikalni vodje. Namesto, da bi delali za delavce so s svojo levičarsko politiko proti njim
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+6
10 4
Julijann
24. 09. 2026 12.59
Nihče ne more rešiti, da naše gospodarstvo ne dela. Trudi se, a problem našega realnega sektorja je, ker ne dohitevamo ostalih. Imamo malo delovnih mest z visoko dodano vrednostjo! Kako sedaj obdržati doma strokovnjake in kako privabiti tuje strokovnjake? Z visoko obdavčitvijo sigurno ne. Škoda, ker so sindikati še kar obstali v času Socialistične federativne Jugoslavije!
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+2
6 4
supergigi
24. 09. 2026 12.58
Vsak normalen državljan željan več denarja bo seveda glasoval za zakon, kajti sindikatom gre samo za to, da ovirajo razvoj države. Zelo podobno je bilo po gospodarski krizi leta 2009, ko prav zaradi sindikatov in Pahorjeve vlade, nikakor nismo uspeli zlesti iz gospodarske krize.
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+5
8 3
Pajo_36
24. 09. 2026 13.01
19 evrov na mesec, ostalo je pa itak odvisno od povpraševanja. bo vlada tale, ki je samo za kapitaliste gledala, ali so zrezki res znižani? Pa najemnine? Seveda ja.
Odgovori
-1
2 3
Jožajoža
24. 09. 2026 13.09
Zakon jemlje revnim,daje bogatim.kso sedaj bogati s to ceno nafte.???, delavec ne malj podjetnik ne,veliki pa ja.še gume jim bodo kupovali z vašim denarjem.
Odgovori
+0
2 2
Delavec_Slo
24. 09. 2026 12.58
O sindikati, le kaj so naredili do danes v tej državi BANČNO LUKNJO!
Odgovori
+3
6 3
Srebrni prašek.
24. 09. 2026 12.57
Zopet na delu lenuhi.
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+2
6 4
neodvisen
24. 09. 2026 12.56
To niso sindikalisti to so politični aktivisti ki jim je mar le za lastno rit.
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+4
6 2
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