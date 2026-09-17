Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sindikati zbrali že več kot 30.000 podpisov

Ljubljana, 17. 09. 2026 15.47 pred 7 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'

V sindikatih so od 1. septembra v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 32.209 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani Proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra, zbiranje podpisov pa zaradi domnevnih težav na e-Upravi razburja tudi politiko.

Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
FOTO: Bobo

Zbiranje podpisov že od začetka spremljajo informacije o težavah pri podpisovanju prek e-Uprave. V sindikatih so ta teden zaradi tega vnovič izrazili ogorčenost ter ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza pozvali k jasnim odgovorom, zakaj še vedno prihaja do tehničnih težav.

Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve in javno upravo, na kateri so predstavniki ministrstva zagotovili, da so težave odpravili že 3. septembra. Seje, ki se je začela v torek, poslanci še niso zaključili, ker niso imeli dovoljenja za delo po 22. uri, tako da je pričakovati njeno nadaljevanje.

V sindikatih podpise za razpis referenduma zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. "Zakon o interventnih ukrepih za domnevni razvoj Slovenije je zakon, ki jemlje skupnemu dobremu in tlakuje pot novemu varčevanju, zategovanju pasu oziroma novim rezom v plače, pokojnine, zdravstvo, javne storitve in socialno državo," opozarjajo. 

Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve. Ob tem izpostavljajo, da zakon po koristi prinaša le peščici najbogatejših, večini pa jemlje.

Podpis za naknadni zakonodajni referendum zato v prvi vrsti pomeni obrambo lastne plače, lastne pokojnine, dostopa do javnega zdravstva, lastne varnosti in pravic naših otrok, pozivajo. 

Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
Začetek zbiranja podpisov 'Proti razkroju Slovenije'
FOTO: Bobo

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V DZ je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS.

Predlagatelji so nasprotno kot sindikati prepričani, da zakon vsem nekaj daje in nikomur nič ne jemlje. Tako kot gospodarska združenja ga vidijo kot prvi pomemben korak k izboljšanju poslovnega okolja in k hitrejšemu razvoju države. Pri tem so kritični do sindikatov, ki da želijo odžirati koristi, ki jih zakon prinaša ljudem, in želijo državo vrniti v stare čase socializma.

Zakon vključuje znižanje DDV za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, npr. uvedbo kapice na socialne prispevke. Poleg tega odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
sindikati referendum interventni zakon zbiranje podpisov e-Uprava

Zakon o skladu za redke bolezni: 'Namen ni financiranje zdravljenj brez dokazov'

Vlada bo tatvino znova uvrstila med kazniva dejanja

24ur.com Sindikati v tednu dni zbrali več kot polovico podpisov
24ur.com Sindikati ministrstvu: Državljanom omogočite oddajo podpisa
24ur.com Sindikati pričakujejo dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu
24ur.com Sindikati v zbiranje podpisov za referendum, oster odziv Cigler Kralja
24ur.com Sindikati zbrali 47.223 podpisov v podporo razpisu referenduma
24ur.com Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma 1. septembra
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
17. 09. 2026 21.34
Janšizem ne predstavlja našega naroda.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
zadovoljna
Portal
Njegov obraz sproža val ugibanj
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
vizita
Portal
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
cekin
Portal
Poštar izginil z denarjem za pokojnine, zdaj so ga ujeli na meji
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
moskisvet
Portal
Uradni podatki Luke Dončića: Kaj se dogaja z njegovo telesno težo?
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
dominvrt
Portal
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
okusno
Portal
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Kako seksati
Kako seksati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961