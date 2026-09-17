Sindikati zbrali že več kot 30.000 podpisov

Zbiranje podpisov že od začetka spremljajo informacije o težavah pri podpisovanju prek e-Uprave. V sindikatih so ta teden zaradi tega vnovič izrazili ogorčenost ter ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza pozvali k jasnim odgovorom, zakaj še vedno prihaja do tehničnih težav.

Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve in javno upravo, na kateri so predstavniki ministrstva zagotovili, da so težave odpravili že 3. septembra. Seje, ki se je začela v torek, poslanci še niso zaključili, ker niso imeli dovoljenja za delo po 22. uri, tako da je pričakovati njeno nadaljevanje.

V sindikatih podpise za razpis referenduma zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. "Zakon o interventnih ukrepih za domnevni razvoj Slovenije je zakon, ki jemlje skupnemu dobremu in tlakuje pot novemu varčevanju, zategovanju pasu oziroma novim rezom v plače, pokojnine, zdravstvo, javne storitve in socialno državo," opozarjajo.

Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve. Ob tem izpostavljajo, da zakon po koristi prinaša le peščici najbogatejših, večini pa jemlje.

Podpis za naknadni zakonodajni referendum zato v prvi vrsti pomeni obrambo lastne plače, lastne pokojnine, dostopa do javnega zdravstva, lastne varnosti in pravic naših otrok, pozivajo.